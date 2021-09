Care sunt vedetele salonului german

Salonul Auto de la Munchen este forma de reinventare a prezentărilor fastuoase din industrie după eșecul titratului târg de la Frankfurt. Industria auto germană avea nevoie de un spațiu în care să-și prezinte realizările după ieșirea din criza pandemiei, chiar dacă momentul nu este cel mai fericit ales, pentru că vine chiar într-o nouă criză, cea a semiconductorilor. Gura de oxigen pentru industrie vine din faptul că automobilele noi s-au scumpit, trăgând după ele și piața second-hand. Salonul de la Munchen rămâne deschis până pe 12 septembrie.

Salonul german care s-a mutat de la Frankfurt la Munchen a fost un bun prilej pentru prezentarea automobilelor sub o altă formă. IAA Mobility München a fost un tur de forță pentru industria auto germană și mărcile reprezentate de acesta, cărora li s-au alăturat câteva din grupul Renault și Kia. Cei care calcă pragul evenimentului din capitala bavareză pot admira noutățile și liniile directoare din viitorul apropiat pe care le trasează Audi, BMW, Cupra, Dacia, Kia, Mercedes-Benz, Polestar, Porsche, Renault, Smart și Volkswagen. Lipsesc toate mărcile marelui grup Stellantis, adică Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Peugeot, Citroen sau Opel. În mod surprinzător, nici cel mai mare producător german, VW, nu și-a adus toți copiii la joacă, pentru că nu sunt prezente popularele Skoda sau SEAT și nici exclusivistele Lamborghini, Bugatti sau Bentley. Pare, așadar, mai mult un eveniment auto de test, decât o desfășurare de forțe automobilistice în toată puterea lor. Cât privește direcția în care se îndreaptă industria, e simplă și a fost definită de Gorden Wagener, șeful de design al celor de la Daimler, într-o declarație pentru Top Gear. „Electrificarea va duce la dispariția sedanului tradițional din mai multe motive. Aerodinamica este unul dintre ele. În al doilea rând, echipat cu un pachet mare de baterii, un sedan tradițional pur și simplu nu arată bine. Trebuie să faci ceva care digeră vizual înălțimea”, a spus Wagener. Deci lumea viitorului apropiat în materie de automobile va fi al SUV-urilor, de toate dimensiunile, hibridizate sau electrificate, mai mult sau mai puțin autonome.

Grandsphere

Audi a adus la stand trei concepte: Grandsphere, Skyphere, RS3. Grandsphere este un concept care anticipează viitorul segmentului de lux cu bătaie la un posibil viitor A8. Grandsphere reprezintă viziunea mărcii privind o viitoarea limuzină electrică cu funcții de rulare autonomă de Nivel 4. Astfel, volanul și pedalele se pot „ascunde” în spatele bordului. Conceptul dispune de o baterie cu capacitate de 120 kWh, arhitectură la 800V. Prototipul promite o autonomie de peste 750 de kilometri și încărcare rapidă cu până la 270 kW. Skysphere este conceptul unui roadster 100% electric ce dezvoltă peste 630 de cai putere și promite o autonomie de 500 de kilometri. Este mașina care vrea să introducă mai multă adrenalină în posesorii de electrice sportive. RS3 însă păstrează motorul de 2,5 litri cu cinci cilindri de 400 CP. Cutia cu dublu ambreiaj cu 7 trepte și sistemul de tracțiune integrală quattro îi permit să accelereze de la 0 la 100 km/h în 3,8 secunde.

iVision Circular

BMW a lansat oficial conceptul i Vision Circular, original prin faptul că este 100% reciclabil, fabricat în totalitate din materiale secundare sau materii prime regenerabile. Este gândit pentru anul 2040 „orientat puternic către dezvoltare durabilă și lux. Partea frontală a fost mult simplificată, din punct de vedere al numărului de piese de aici. Avem o grilă interpretată ca o suprafață digitală, care încorporează farurile, logo-ul mărcii și emblema automobilului sunt gravate cu laser pentru a evita utilizarea unor piele suplimentare. Parbrizul și plafonul formează o singură piesă, iar jantele cu spițe subțiri și hayonul din sticlă cu aspect fumuriu, care integrează stopurile, completează pachetul. Bordul și volanul au fost imprimate 3D, iar afișajul sistemului multimedia a fost mutat la baza parbrizului. Tapițeria scaunelor este din plastic reciclat și este fixată într-un cadru din aluminiu. Scaunele se sprijină pe o bază cu un singur picior subțire. Mai pământeană pare versiunea pe hidrogen a lui X5 pregătită pentru lansare anul viitor. Motoarele electrice dezvoltă 374 CP, acestea fiind alimentate cu curent produs de pilele de combustie dezvoltate în parteneriat cu Toyota.

Concurentul lui Spring

Volkswagen a prezenta noul concept ID.Life care anticipează un viitor model electric dedicat orașului. Lansarea ar urma să aibă loc în 2025 la un preț de 20.000 de euro. Volkswagen ID.Life este dezvoltat pe o versiune scurtă a platformei MEB (Audi Q4 e-tron, Skoda Enyaq sau ID.3 folosesc deja varianta normală a acesteia) și, spre deosebire de modelele amintite, propune o tracțiune față.

ID.Life are o formă pătrățoasă a caroseriei, faruri cu LED, emblema Volkswagen și o bandă LED sunt integrate în caroserie. Vopseaua încorporează așchii de lemn pe post de colorant natural. Pasagerii au la dispoziție chiar și un plafon retractabil, confecționat din plastic rezultat din reciclarea PET-urilor.

Mai departe, avem un interior modular în care bancheta față se poate rabata, iar ocupanții locurilor spate o pot folosi ca suport pentru picioare. Fișierele multimedia sunt redate cu ajutorul unui proiector pe un „ecran” de 34 de inchi, iar diversele funcții ale mașinii pot fi accesate prin intermediul telefonului mobil sau al tabletei. ID.Life are inclusiv o consolă de jocuri.Volkswagen ID.Life este echipat cu un singur motor electric, care dezvoltă 234 de cai putere. Bateria cu capacitatea de 57 kWh îi va asigura autonomie de 400 de kilometri cu o singură încărcare. VW a colaborat cu Argo pentru construcția unui minivan autonom.ID.Buzz AD ar putea apărea din 2025 sub forma unui vehicul pentru transport autonom de pasageri începând din 2025. ID.Buzz AD folosește o serie de camere și senzori de ultimă generație care pot detecta obiecte aflate la o distanță de 400 de metri, conform datelor oficiale.

EQE, rival la Tesla

Mercedes a prezentat versiunea electrică a Clasei E, comercializată sub denumirea EQE, rival pentru Tesla Model S cu o autonomie de până la 660 km și o baterie de 90 kW. Versiunea prezentată la salon – EQE 350 – are o putere maximă de 292 CP. Primul model electric din gama AMG – AMG EQS 53 – oferă 761 CP și accelerează de la 0 la 100 km/h în 3,8 secunde. Cel mai spectaculos concept Mercedes este EQG. Germanii promit că și versiunea electrică va fi la fel de capabilă în off-road ca și cea cu motorizări clasice. Alături de acesta avem un concept EQS în gama Maybach, dar și două modele „clasice” – Mercedes-AMG GT 4-Door 63 S E-Performance – cel mai puternic model al mărcii, cu 843 CP, și noua Clasă C All-Terrain.

Megane cu motor de Zoe

Renault a vrut să rupă gura târgului cu Meganul electric. Rivalul lui Volkswagen ID.3 va fi disponibil cu două capacități ale bateriei, oferind o autonomie de până la 470 km și o capacitate de încărcare rapidă de 130 kW. Pe noul Megane Electric avem motorul fratelui mai mic Zoe, tocmai de aceea vom vedea și o versiune entry-level de 130 de cai putere și un cuplu de 250 de Nm.

Versiunea cea mai puternică va garanta însă 218 cai putere și un cuplu instant de 300 Nm. Cu resursele acestea, Megane Electric va putea accelera de la 0 la 100 km/h în doar 7.4 secunde. Viteza maximă rămâne la 160 de km/h. Pentru cei care vor mai multă autonomie, Megane Electric oferă și o baterie de 60 kWh, capabilă să garanteze 470 de kilometri în regim WLTP. Renault merge și mai departe și promite 300 de kilometri pe autostradă. Dacia a folosit salonul de la Munchen pentru noul Jogger, construit pe platforma CMF-B a noului Logan. Kia a adus la München versiunea europeană a SUV-ului Sportage. Opțiunile de motorizare includ versiuni hibride și plug-in. Alături de Sportage, modelul electric EV6 va fi prezentat în premieră publicului din Europa. Polestar, producătorul suedez de mașini electrice, a anunțat că până la finalul anului 2022 vrea să fie prezent pe 30 de piețe globale, acum modelele mărcii putând fi achiziționate doar în Statele Unite, China, Canada, Belgia, Germania, Marea Britanie, Suedia, Olanda, Norvegia și Elveția. Oficialii producătorului suedez au anunțat deja că urmează și altele, inclusiv Emiratele Arabe Unite, Australia, Hong Kong, Austria, Danemarca, Finlanda și Singapore.

Salonul Auto de la Munchen deschide seria marilor evenimente auto europene post pandemie

Cifre

⁃ 7.4 secunde, sprintul Meganului electric

⁃ 761 CP, puterea electricului AMG EQS 53

⁃ 20.000 de euro, posibilul preț al lui VW ID.Life