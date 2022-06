Cât consumă un hibrid Arkana

Un alt atu este confortul de la bord, spațiul pe care îl oferă călătorilor. Arkana afișează un profil de SUV sportiv care seamănă cu X6, dar este la un preț de trei ori mai mic decât limuzina bavareză. Odată cu Arkana, Renault oferă și motoare noi.

Arkana este provocarea Renault din segmentul C-SUV, o nișă care domină piața europeană cu peste jumătate de vânzări și un trend care va atinge 55% în acest 2022. A apărut prima dată în 2018 în Rusia, fiind fabricat la Moscova, pe platforma lui Duster. Așa că beneficia de tracțiune 4x4, dar nu și de sistemele care să-l califice pentru cinci stele la testele EuroNCAP. Pentru Europa, Arkana este promovat ca un vehicul sportiv, spațios și hibrid. El este ridicat pe platfoma CMF-B HS, pe care au fost construite Clio, Megane, Nissan Juke sau Nissan Note. Este construit în Coreea de Sud, la fabrica din Busan, și respectă standardele de ultimă oră la poluare și siguranță.

Motor mic, putere mare

Arkana pleacă la drum exploatând la maximum noua tehnologie E-tech, adică avem de-a face cu o hibridizare a întregii game. De această dată, odată cu motorizarea hibridă HEV, vorbim despre un propulsor de 1,6 litri, ajutat de două motoare electrice. Unul de 20 de kW dă un impuls de moment, celălalt, de 49 de kW, mișcă automobilul în regim electric. Mergând pe urmele modelelor Clio, Captur și Mégane, Renault utilizează aceeași strategie pentru noul Arkana. Motorul complet hibrid poate fi găsit deja pe modelul Clio E-TECH Hybrid și asigură faptul că vehiculul pornește întotdeauna în modul electric, oferind o accelerație puternică. Motorul are, de asemenea, o eficiență energetică bună, datorită cutiei sale de viteze inovatoare multimodală, a sistemului său de frânare cu recuperarea energiei și a sistemului puternic de încărcare automată a bateriei. Motorizarea HEV pe un motor de 94 de cai putere pe benzină, un motor de 49 de cai putere electric și un altul, tot electric, și unul 20 de cai putere. Autonomia în regim pur electric este de 3 km, puțină, dar suficient pentru mediul urban cât să scadă drastic consumul. Cutia de viteze este una specială Hybrid E-TECH, automată, și transmite un cuplu de 148 Nm către roțile din față. Viteza maximă este de 172 km/h, iar necesarul până la sută este de 10,8 secunde. Tehnologia E-TECH Hybrid poate acoperi până la 80% din timpul de conducere în oraș exclusiv cu energie electrică, reducând emisiile de CO2 și consumul de combustibil cu până la 40% față de un motor termic. Șoferii pot utiliza setările MULTI-SENSE pentru a selecta un mod de conducere specific: My Sense pentru deplasări zilnice, Eco pentru un consum chiar mai mic de combustibil și Sport pentru a combina puterea motoarelor. Dar la capitolul sportivitate, Arkana nu stă atât de bine pe cât arată. Apăsarea accelerației nu are același răspuns pe care îl primești, de pildă, de la un X6. Nici suspensiile nu îndeamnă spre sportivitate, fiind mai degrabă setate pentru confort, decât pentru acțiuni mai agile. Consumul înregistrat după un drum de aproape 650 km a fost de 6 litri/100 km, într-un parcurs care a inclus în mare parte autostradă, dar și oraș, la o viteză medie de 54 km/h.

Easy Drive

Arkana a reușit să obțină cinci stele la testele EuroNCAP grație sistemului Easy Drive, care include șase tehnologii menite să sporească siguranța. Asistența pentru șofer reglează viteza, pentru a păstra o distanță de siguranță până la vehiculul din față și menține vehiculul pe traiectorie. În blocaje de trafic, sistemul intervine până la oprirea completă a vehiculului și permite repornirea acestuia, dacă vehiculul din față începe să se deplaseze. Controlează distanța dintre vehiculul tău și cel din față. Acest sistem stabilește o distanță minimă care trebuie păstrată și acționează frânele, dacă distanța devine prea mică, sau accelerația, dacă drumul este liber. Sistem de avertizare pentru unghiul mort evită pericolul coliziunilor. Acesta se activează începând de la 10 km/h și te avertizează automat cu privire la prezența oricărui autovehicul aflat în zona pe care nu o poți vedea în oglinzile retrovizoare. Atunci când există pericolul coliziunii cu un autovehicul din față, senzorul avertizării privind distanța de siguranță, situat în partea din față a mașinii, declanșează un semnal de avertizare sonor și vizual. Sistemul detectează și pietonii sau bicicliștii la viteză redusă. Dacă șoferul nu reacționează atunci când este detectat pericolul unei coliziuni, acest sistem intervine și îl atenționează să preia controlul frânării.

Atenționare la depășirea vitezei și sistem de recunoaștere a semnelor de circulație culege, analizează și compară informațiile semnelor de circulație cu datele oferite de sistemul de hărți și te informează prin intermediul afișajului de la bord. De asemenea, reglează limitatorul de viteză la valoarea maximă detectată. În cazul părăsirii neintenționate a benzii de circulație, ești atenționat prin intermediul unui semnal vizual și prin vibrații la nivelul volanului. Această funcție se activează la viteze de peste 70 km/h și te atenționează dacă depășești o linie întreruptă sau continuă fără să semnalizezi.

Profil sportiv

Scuturile față și spate și protecțiile pasajelor de roată îi îmbunătățesc aspectul de SUV, în timp ce linia descendentă a plafonului și a geamurilor creează împreună un design curbat agil și zvelt către geamurile din spate și conferă un aspect și mai dinamic mașinii. Grila frontală, cu logo Renault mai mare, poziționat în centru, este flancată de elemente de finisaj cromate și lucioase, care conferă noului Arkana o notă de eleganță și rafinament. Sub grilă, bara frontală foarte expresivă îmbunătățește designul dinamic, în timp ce scutul conferă mașinii un aspect mai robust. Echipată cu roți mari cu un diametru de 690 mm, mașina măsoară 4.568 mm în lungime, 1.571 mm în înălțime și are un ampatament de 2.720 mm. Aspectele cromate, cum ar fi ornamentele care scot geamurile în evidență, cele ale aripilor frontale, precum şi protecțiile laterale ale portierelor, contribuie la sublinierea staturii mașinii. Noul Arkana este disponibil în șapte culori ale caroseriei: Opaque White, Pearl White, Metal Black, Metallic Grey, Zanzibar Blue, Fire Red. Dar Valencia Orange, prezent exclusiv pentru versiunea R.S. Line, vine perfect pe Arkana. Un plafon negru îmbunătățește aspectul dinamic al mașinii și vor fi disponibile trei tipuri de jante de 17” și 18”.

Mult spațiu

Noul SUV Arkana are ca punct forte spațiul interior generos. Există 21 cm pentru picioarele pasagerilor din spate și 86 de cm înălțimea până la plafon, foarte generos pentru o mașină cu alură sportivă. Există șapte spații de depozitare la interior care însumează 26,2 litri la care se adaugă un portbagaj de 438 de litri. De asemenea, are o podea înaltă care poate fi coborâtă pentru a crește capacitatea de încărcare sau ridicată pentru a transporta bagaje mai grele. În această configurație, bancheta pasagerilor poate fi pliată 2/3-1/3 pentru a obține o podea plană. Interiorul este unul pe care îl cunoaștem de la Captur. Noul model are o planșă de bord digitală, cu un ecran color care poate ajunge la 10,2”. În plus, are un ecran central de 9,3”. Consola centrală oferă și un sistem de încărcare wireless pentru smartphone-uri. De asemenea, dispune de o frână electrică de parcare automată, cu opțiunea de Auto hold, disponibilă de la primul nivel de echipare. Versiunea E-TECH Hybrid a noului Arkana poate oferi schimbătorul de viteze electronic e-shifter (fără cablu de transmisie mecanică), care se găsește pe versiunile superioare ale noului Captur. Prețul de bază este de 26.900 de euro cu TVA, în varianta RS line ajungând la 31.500 de euro, din care se scade tichetul Rabla plus bonusul pentru mașinile hibride.

Performanțele de consum ale lui Arkana E-TECH Hybrid se bazează pe o baterie de 1,2 kW

200 mm, garda la sol

145 de cai putere full hibrid

3 km, autonomia pur electrică

Dezavantaje

nu e 4x4

suspensii moi

nu e plug-in

Avantaje