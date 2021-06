Cât poluează mașinile mici

Green NCAP a supus testelor de noxe și performanță energetică un nou lot de automobile. Green NCAP este divizia verde a ONG-ului EuroNCAP - cea care efectuează teste cu privire la siguranța automobilelor vândute în UE - și are ca scop determinarea unui scor care să fie utilizat aidoma stelelor în materie de siguranță cu care sunt obișnuiți consumatorii. Pentru acest ultim lot, Green NCAP s-a axat, în special, pe mașinile mici, de oraș, sau hatchback-urile care până mai ieri făceau parte din clasa mașinilor de familie. Din teste se vede că electricul sau hibridul reușesc să facă diferența și să despartă apele în raport cu motoarele clasice.







Kia Niro a fost testat de Green NCAP ca hibrid plug-in (PHEV). Motorul său pe benzină de 1,6 litri este combinat cu o baterie de 8,9 kWh, care, pentru eficiență, ar trebui să fie reîncărcată de la rețeaua de electricitate. În general, implementarea tehnologiei hibride și strategia adoptată de Kia funcționează bine și rezultatele sunt bune. Laboratorul Green NCAP a remarcat faptul că Niro și-a pornit motorul pe benzină chiar și atunci când bateria era suficient de încărcată, pentru a încălzi cabina sau pentru a asigura un cuplu suplimentar atunci când este necesar în testele cu sarcină mare. Niro funcționează bine în toate cele trei domenii de evaluare, dar sistemul său de alimentare hibrid plug-in este cel mai eficient în îmbunătățirea eficienței energetice. Per ansamblu, Niro iese din testele Green NCAP cu un rating de 3 stele și jumătate.

Veteranul câștigă

Priusul este veteranul hibridelor. Când alții nici nu visau să monteze un acumulator mare sau un motor electric pe o mașină, Toyota se angaja în electrificare. Se întâmpla în 1997, când Prius a devenit primul vehicul hibrid din producția de masă. Experiența Toyota în acest domeniu a dat roade și versiunea hibridă plug-in a acesteia, generația a patra Prius, care impresionează la multe niveluri. Emisiile poluante sunt bine controlate, iar valorile înregistrate sunt îmbunătățite prin filtrul de particule pe benzină. Eficiența energetică este extrem de bună, sistemul de acționare a generatorului cu motor dublu, alimentat de o baterie litiu-ion de 8,8 kWh, interacționând bine cu motorul pe benzină de 1,8 litri, oferind un indice de 8,3 în această parte a evaluării. În ansamblu, Prius PHEV arată ce se poate obține printr-un hibrid plug-in bine conceput și reiese din testele Green NCAP cu un rating demn de 4 stele. Spre deosebire de Prius, noul Yaris a obținut doar 3 stele și jumătate. Un motor pe benzină de 1,5 litri este completat de un motor electric, grupul propulsor putând oferi rezultate impresionante. Emisiile de NOx și CO pe șosea sunt foarte mici, iar numărul de particule este bine controlat. Mașina are un scor bun în ceea ce privește eficiența energetică, iar emisiile sale de gaze cu efect de seră sunt mici.





Electricul și hidrogenul

Expus pentru prima dată în 2018, Hyundai NEXO este unul dintre puținele vehicule alimentate de o celulă de combustibil cu hidrogen. La astfel de vehicule, hidrogenul nu este utilizat direct ca sursă de energie. Celula de combustibil folosește hidrogenul pentru a genera electricitate care este apoi este utilizată pentru propulsarea vehiculului, ca într-un vehicul electric pur convențional. Nu există alte emisii la țeava de eșapament în afară de apă. Ca rezultat, NEXO obține puncte complete atât pentru indicii de aer curat, cât și de gaze cu efect de seră. Eficiența energetică este, de asemenea, foarte mare, iar NEXO apare cu un indice mediu suficient de ridicat pentru a câștiga mașinii un rating maxim de 5 stele. ID.3, mult așteptatul VW, a intrat pe piață la sfârșitul anului 2019. Este parte a efortului VW către electrificare, alături de ID.4. În acest moment, Green NCAP evaluează vehiculele numai pe ceea ce este emis la țeava de evacuare care în acest caz nu există, astfel încât ID.3 obține puncte maxime în două din cele trei domenii de evaluare - Aer curat și gaze cu efect de seră - deoarece emisiile acestora sunt zero. Eficiența energetică este, de asemenea, extrem de ridicată și, în general, mașina iese confortabil cu un rating maxim de 5 stele.

Benzină vs diesel

Škoda Octavia 2.0TDI demonstrează ce se poate obține dintr-un motor diesel modern echipat cu cea mai recentă tehnologie de post-tratare a evacuării. Mașina obține un scor înalt în toate cele trei domenii de evaluare: 6,7/10 pentru aerul curat, 7,7/10 pentru eficiența energetică și 4,6 din 10 pentru gazele cu efect de seră. Acest lucru duce la un rating de 3 stele și jumătate, o realizare remarcabilă pentru o mașină cu motor cu combustie fără electrificare pentru a-i ajuta eficiența. Introdusă pentru prima dată la mijlocul anilor 90, această a patra generație A3 împarte platforma omniprezentă MQB cu mulți dintre colegii săi de grup VW și este testată aici cu motorul pe benzină de 1,5 litri producând 110 kW și un cuplu puternic de 250 Nm. Tratamentul post-evacuare al mașinii - un catalizator cu trei căi și un filtru de particule pe benzină - face o treabă bună de a controla emisiile poluante. Mașina reușește să atingă un indice impresionant de 6,4 pentru aerul curat. Eficiența este, de asemenea, bună având în vedere puterea motorului, cu un consum mediu de 6,3 l/100 km. Emisiile de CO2 sunt moderate, în timp ce controlul altor gaze importante cu efect de seră, deși nereglementate, este foarte bun. Mașina funcționează bine în general și își merită pe deplin ratingul de 3 stele, spun testerii de la Geen NCAP. Skoda Fabia este un alt produs al trustului german. A fost testat motorul cu injecție directă turbo cu 3 cilindri de 1,0 litri. În trecut, astfel de motoare ar fi putut avea probleme cu numărul de particule pe care le-au emis, dar un filtru de particule pe benzină (GPF) se ocupă de această problemă și are un efect bun. Emisiile de particule nu sunt niciodată excesive, chiar și în testele mai dificile. Emisiile de NOx și CO sunt foarte bine controlate, în special la testele rutiere. Cifrele rămân bune și când ne uităm la eficiența energetică, motorul mic emițând valori scăzute ale CO2. Acest lucru servește bine mașinii și în indicele de eficiență energetică, iar controlul excelent al gazelor de seră, contribuie la un bun indice de 5 în această parte a evaluării. Per ansamblu, rezultă din teste un rating de 3 stele foarte credibil. BMW 118i are un motor turbocompresor cu trei cilindri de 1,5 litri, cu injecție directă de combustibil. Un astfel de propulsor ar fi putut în trecut să aibă ca rezultat emisii ridicate de particule, dar filtrul de particule pe benzină se ocupă de astfel de probleme la BMW. Mașina are un scor bun la indicele de aer curat, dar este depunctată de emisiile de amoniac. Acest poluant nu este reglementat de legislație, dar în testele Green NCAP limitează scorurile mașinii. Eficiența energetică este locul în care BMW obține cel mai bun scor, cu o valoare a indicelui de 5,6. Controlul gazelor cu efect de seră este, de asemenea, bun, iar indicele de 4,7 oferă o medie chiar sub ceea ce este necesar pentru trei stele. BMW 118i reiese din testele Green NCAP cu un rating foarte credibil de 2 stele și jumătate.





- 5 stele pentru hidrogen și electrice

- 2 stele și jumătate, scorul motoarelor pe benzină

- 4 stele, scorul veteranului Prius

Avantaje

- testele măsoară și gaze nereglementate

- indicii arată poluarea reală





Dezavatanje

- sunt testate puține mașini

- testele sunt complicate