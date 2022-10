Ce se poate vedea la SAB 2022

Din 1993, SAB prezintă românilor mașini care pot fi cumpărate direct de la standurile expoziționale, pentru că mulți dintre cei care expun sunt chiar dealerii, nu producătorii mărcilor. În plus, cei care vor călca pragul expoziției de la Romexpo Pavilion B2 vor avea parte și de show-uri de măiestrie automobilistică, de mașini de epocă sau răsfăț culinar. Lipsesc însă de la standuri hostessele care aduceau un plus de strălucire. Prețul biletelor de acces este de 50 de lei, iar copiii sub 7 ani au acces gratuit.

Bucureștenii au ocazia să vadă și să atingă noutăți din domeniul automobilistic pe care nici parizienii nu le vor avea la îndemână. Lista expozanților, dacă ar fi să facem o comparație, este foarte bogată pentru SAB și include premiere 2022-2023 de la Citroën, Dodge, Ford, GMC, Hyundai, Jaguar, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes Benz, Mitsubishi, MINI, Opel, Piaggio, RAM, Ssang Yong, Suzuki, Tesla, Toyota. Astfel, pot fi admirate noua Mazda CX-60 - primul model plug-in hybrid de la Mazda, Mazda CX-30, Mazda2 Hybrid, Opelul Astra - recent lansat, Corsa, Mokka, Grandland, Crossland, Citroën C4, C3, C3 AirCross, C5 Aircross, C5X, Space Tourer, un electric de 9 locuri sau 4,5 mc spațiu de încărcare, 136 de cai putere, o autonomie de 330 km care se poate încărca rapid până la 80% în doar 30 de minute. Publicul poate vedea și comanda și Ineos Grenadier, un off-road pursânge fabricat la uzina Hambach din Franța, cu un motor turbo diesel de 3.0 litri 249 CP cu șase cilindri în linie sau o unitate turbo pe benzină, tot de 3.0 litri 286 CP. La standul Honda este prezent în premieră noul Type R, cât și gama Honda Full Hybrid: noul Civic e:HEV, CR-V e:HEV, HR-V e:HEV și Jazz Crosstar.

Chinezii și absenții

La SAB este prezentă și compania SUV CARS, importatoare a mărcilor chinezești DFSK, SERES, BAIC, FAW, JAC. Am avut ocazia să mă sui în electrica Seres sau electrica utilitară EC 35 și am constatat o mare îmbunătățire a materialelor, pe măsura prețurilor care se învârt în jurul sumei de 29.000 de euro. Cei de la Evolio au adaptat o mașinuță chinezească pentru piața din România și o vând contra a 5.000 de euro. Partea bună este că aceste mașini chinezești sunt omologate pentru UE și deci pot circula legal și prin România. Lipsesc de la SAB 2022 Renault, Nissan și Dacia, Kia, mărcile importatorului Porsche – VW, Audi, Seat, Cupra, Skoda sau Porsche –, așa cum nu există nici luxuriantele Rolls-Royce sau Bentley. Există însă câteva standuri cu mașini folosite care pot fi cumpărate direct din expoziție. În cadrul SAB, există spații destinate exclusiv mobilității electrice unde sunt expuse mașini electrice, vehicule electrice, scutere și biciclete electrice. Dezvoltatori de stații pentru încărcare electrică expun facilități pentru toate buzunarele.

Unicate

Pasionații de supercaruri găsesc în standul Racebox o secțiune super sport formată din peste 12 modele de mașini unicat în România – aflate în proprietatea unor persoane particulare – care însumează peste 20.000 de cai putere și au o valoare de peste 5 milioane de euro: Mclaren 765LT Spider Unic full MSO, Ferrari F8 Tributo 1/1, AMG Gtr Pro 1/1, Porsche 992 Turbo S Techart, Lamborghini Aventador SVJ Roadster, Ferrari 488 Pista, Porsche 992 GT3, McLaren 570GT. Sâmbătă va exista o paradă a automobilelor de epocă. „Mașinile Bucureștiului – Nemțoaicele orașului” este un eveniment care va invoca perioada anilor ’30-’90 cu un line up relevant de 15 automobile istorice fabricate în Germania, pentru publicul de toate vârstele și din cele mai diferite generații.

Spectacole de drift

Cei mai buni piloți din Campionatele Naționale vor face pe 8 și 9 octombrie demonstrații de îndemânare. Show-urile organizate de GT Auto Club Sportiv sunt sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv. Pe 15 și 16 octombrie vor avea loc spectacole de măiestrie drift. Alice Ene, cel mai tânăr pilot profesionist de drift, desemnată Regina Driftului din Europa la doar 14 ani, a stabilit un nou record mondial de vârstă în competițiile de profil. Va exista și o etapă a campionatelor de Car Audio la nivel mondial, organizată de DB Drag Racing România. Cele mai cunoscute van-uri de street food potolesc foamea vizitatorilor în zona dedicată Street Food Park.

50 de lei prețul biletului

25.000 mp, suprafața expozițională de la SAB

7 ani, vârsta de la care se plătește bilet