Cum arată cel mai mic SUV Hyundai

Bayon este numele unui templu budist din Cambodgia, dar are rezonanța celebrului poet romanic englez. Coreeni au ales acest nume pentru a boteza un crossover subcompact construit special pentru orașele din Europa. E făcut în Turcia, pe platforma lui i20. Așa că nu e foarte mare, dar e bine echilibrat între manevrabilitate și consum.

Hyundai a prezentat noul SUV în primăvară. Este cel mic crossover din oferta constructorului coreean și nu depășește 4,15 metri în lungime. Bayon integrează noua direcție stilistică denumită „Sensuous Sportiness”. Designul se remarcă prin proporții bine alese și elemente grafice proeminente. Grila frontală acoperă partea inferioară. Luminile DRL, împreună cu banda de admisie a aerului alcătuiesc o arhitectură aparte, care îl diferențiază pe Bayon de fratele din care se trage. Avem de-a face însă cu o altă linie la forma aripilor și ornamentele pragurilor. Partea spate scoate Bayonul în evidență în trafic. Există o linie accentuată care integrează stopurile, pe care le unește printr-o bandă de culoare roșie.

Bayon este un SUV mic, care se mișcă impresionant mai ales în mediul urban. Este rapid, manevrabil și beneficiază de un sistem care poate face schimbarea rapidă între Eco, Confort și Sport. Este modificat, în special, răspunsul accelerației și al cutiei automate în șapte trepte. Astfel, că se poate simți pregnant cum se dezlănțuie. Roțile tractoare de pe puntea față scârțâie, doar ESP-ul face ca șoferul să nu piardă aderența. Cu toate că are doar 100 de cai putere, în varianta de top, Bayon este capabil se senzații sportive. Sub capotă este un motor actualizat din familia Kappa. T-GDi este o motorizare turbo de cilindree mică, cu injecție directă. Motorul pe benzină este completat de un sistemul mild hybrid de 48 V. Sistemul Eco, Confort, Sport modifică nu doar reacția accelerației, ci și direcția. În cazul Sport, aceasta se întărește, în vreme ce la Confort devine mai ușoară. Suspensiile lui Bayon sunt setate mai mult pentru un parcurs confortabil. Consumul a fost de circa 8,1 litri la o medie de viteză de 40 km/h în regim mixt de condus. În regim de oraș, în schimb, în ciuda sistemului mild-hybrid, Bayon a consumat 12,3 litri la suta de kilometri, la o viteză medie de 15 km/h. Motorul de 100 de cai trecut prin cutia automată cu șapte trepte face la Bayon să atingă 185 km/h viteză maximă și să aibă un sprint de 11,4 secunde până la suta de km/h. Garda la sol e apreciabilă, de 183 mm, mai bună decât la concurenți similari de off-road. Cu tot aspectul lui, Bayon nu este însă un SUV care să fie pretabil pentru drumuri mai dificile, nu-l ajută nici tracțiunea față, nici puterea motorului.

Monitorizarea șoferului

Bayon este bine garnisit când vine vorba de asistenți inteligenți. Sistemul de asistență pentru menținerea autovehiculului pe centrul benzii de rulare corectează automat direcția mașinii. Sistemul de asistență la coliziunile frontale (FCA) cu detectarea vehiculelor, a pietonilor și a cicliștilor alertează conducătorul auto și aplică automat frâna, pentru a reduce daunele, atunci când o coliziune este inevitabilă. FCA este disponibil cu funcția de prevenire a coliziunilor în intersecții. O altă funcție avansată, pilotul automat inteligent sincronizat cu sistemul de navigație anticipează curbele sau liniile drepte pe autostradă, reglând viteza autovehiculului. Bayon include o serie de funcții care monitorizează atenția conducătorului auto. Sistemul de atenționare a conducătorului auto (DAW) monitorizează constant stilul de condus, cu scopul de a detecta orice deviație neobișnuită a direcției sau alte semne de oboseală. DAW se activează împreună cu sistemul de avertizare la deplasarea autovehiculului din față. LVDA atenționează conducătorul auto atunci când vehiculul din față începe să se deplaseze, în cazul în care acesta reacționează cu întârziere. Sistemul de alertă pentru ocuparea locurilor din spate avertizează șoferul dacă locurile sunt ocupate la plecare și dacă pasagerii au centurile puse. Sistemul de avertizare pentru evitarea unei coliziuni în timpul parcării cu spatele utilizează camera și senzorii din spate pentru a detecta obstacolele, avertizând conducătorul auto și aplicând automat frâna, pentru a evita o coliziune. Sistemul de asistență pentru evitarea unei coliziuni la deplasarea în marșarier avertizează sonor, în cazul în care există un risc de coliziune în timpul deplasării cu spatele. Există chiar și asistență la parcare (PA), cu ajutorul unui sistem de senzori și al unui software. PA permite parcarea semiautonomă, pentru spațiile înguste. Sistemul eCall permite efectuarea automată a unui apel de urgență de la bord și se activează automat în momentul în care se declanșează airbagurile autovehiculului. Sistemul Idle Stop and Go contribuie la reducerea consumului de carburant, a emisiilor de CO2 și la creșterea eficienței, mai ales în condiții de rulare urbană.

Cum e la interior

Bayon este un i20 cu gardă mai înaltă, dar are proporții similare. Cu o lungime de 4.180 mm, o lățime de 1.775 mm și o înălțime de 1.490 mm, noul SUV are un ampatament de 2.580 mm, pasagerii din față având un spațiu pentru picioare de 1.072 mm, iar cei din spate, de 882 mm. SUV-ul are un portbagaj care ajunge la 411 litri. Gama de echipamente de conectivitate se remarcă prin instrumentarul digital de 10,25 de inchi, sistemul AVN tot de 10,25 de inchi, alături de sistemul audio cu ecran de 8 inchi. Pasagerii beneficiază de tehnologia de iluminare ambientală cu LED, integrată în zona picioarelor pasagerilor din față, în pragurile ușilor, respectiv zona mânerelor portierelor față, precum și în compartimentul de depozitare de sub consola centrală. Două porturi USB pentru pasagerii din față și unul pentru cei din spate permit încărcarea simultană a trei dispozitive. Unul dintre porturile din față permite și transferul de date prin conectarea telefonului la sistemul multimedia. Tabloul este completat de sistemul audio premium Bose, de bună calitate. Cea mai recentă versiune a aplicației Bluelink include funcții precum Connected Routing, dar și User Profile. Bayon integrează calendarul Apple sau Google, care permite șoferului vizualizarea conținutului pe ecranul AVN. Dacă o întâlnire din calendar are asociată și o adresă, aceasta poate fi importată direct în sistemul de navigație al autovehiculului. Prin intermediul aplicației Bluelink, clienții își pot localiza autovehiculul, îl pot bloca și debloca de la distanță sau pot avea acces la diferite informații, cum ar fi nivelul de combustibil. Prețul lui Bayon pleacă de la 12.398 de euro, pentru varianta motorului de 1.2 l, aspirat de 84 CP, pe benzină, în echiparea de bază Comfort și ajunge la 16.905 euro pentru versiunea de top mild-hibrid, de 100 de cai putere și cutie automată.

Pachetul Hyundai SmartSense prezent pe Bayon include o serie de funcții de condus semiautonom

Cifre

- 183 mm gardă la sol

- 185 km/h viteza maximă

- 411 litri, volumul portbagajului

Avantaje

- raport calitate/preț

- interior accesorizat

- sisteme de siguranță

Dezavantaje

- doar două motorizări

- nu există variantă 4x4

- maximum 100 de cai putere