Cum merge un SUV electric chinezesc

Se numește Skywell ET-5 și întâlnirea cu el a fost șocantă. Pentru că ideea de automobil chinezesc este cea a unui compromis în încercarea chinezilor de a pătrunde pe orice cale pe piața auto europeană. Dacă nu au reușit cu mărcile pe combustie internă, acolo unde depindeau de ceea ce le oferea Occidentul, chinezii o vor face cu siguranță cu mașinile electrice. Șocant este nu doar modul în care arată Skywell, ci și prețul cu care va ajunge în Europa. Importatorul anunță că pentru primii 30 de clienți prețul va fi chiar sub 30.000 de euro. Ce e bun și ce trebuie corectat la ET-5 voi explica în cele ce urmează.

Câte mașini electrice cunoașteți? Dacă ar fi să faceți o evidență, ținând cont că fiecare mare producător, are în panoplie unul sau două modele full electrice, veți ajunge la vreo 30 de tipuri. Ei bine, în China există la vânzare nu mai puțin de 128 de vehicule electrice. De la 4.000 de dolari, la 120.000 de dolari. Skywell este un unicat al unui fost mare producător chinez de electrocasnice până mai acum zece ani. Cum chinezii au fost primii care au mirosit mai bine decât europenii trendul industriei auto, producătorii de mașini de spălat și-au diversificat ușor-ușor obiectul de activitate. Primele care au intrat pe banda de fabricație au fost vehiculele comerciale și de transport de persoane. ET5 avea să fie ținta supremă pentru producătorul chinez, un SUV strategic. Ideea conceptului a apărut în 2017, pentru ca în 2020, anul pandemiei când toată lumea era în lockdown din cauza virusului de la Wuhan, SUV-ul Skywell să facă primul test de anduranță în Tibet. Acum încearcă să pătrundă și pe piața europeană folosind tactica coreenilor atunci când au invadat piața mondială cu Hyundai și Kia. Adică automobile ușor mai ieftine ca ale concurenței la modelul de bază, dar cu dotări mult superioare, demne de ceea ce se numește full-option. Așa se prezintă și ET5, un SUV din clasa medie, cu o lungime de aproape 4,7 metri și o lățime de 1,9 metri, care oferă un ampatament premium de 2,8 metri. Asta se vede în primul rând la scaunele din spate, unde spațiul pentru picioare este imens. Designul este de inspirație europeană, ET5 putând fi ușor confundat cu mărcile germane. Linia este clasică și elegantă, ținuta SUV-ului chinezesc fiind una destul de impunătoare pe șosea. Fiind un vechiul proiectat și realizat de la zero în China, este foarte probabil că, după obiceiul lor, chinezii s-au inspirat puternic din realizările occidentale, adaptându-le la nevoile lor printr-o combinare destul de armonioasă, în acest caz. Distinctive sunt grila față cu aspect diamantat și stopul de pe spate care se întinde orizontal pe tot haionul și integrează numele mărcii. Pentru unii poate părea un kitsch, pentru alții, o frumusețe. Chesie de gust. Lipsa de experiență a chinezilor în a construi automobile se vede în acest caz. De exemplu, impunătorul stop de pe spate în partea de hayon acumulase vapori de apă. Probabil o greșeală la vreo îmbinare a făcut ca prima impresie să fie umbrită de un astfel de neajuns. La fel cum se întâmplă și cu acel căpăcel din bara de pe spate care maschează locul de prindere a cârligului de remorcare. Mici neajunsuri care probabil că se vor corecta odată ce modelul va fi omologat pe piața europeană. Pentru că trebuie să precizez, eu am folosit în testul de cinci zile un ET5 vândut pe piața chineză. În consecință, standardele folosite au fost pentru aceea piață, care sunt, surprinzător, nu foarte diferite de ale celei din UE.

Proba traficului

Skywell s-a descurcat peste așteptări în trafic. Mașina, în ciuda dimensiunii sale, cântărește 1,9 tone, poate părea mult, dar nu și pentru un vehicul electric. Este mai ușoară cu câteva sute de kilograme în comparație cu un VW ID4 de exemplu, care este ceva mai mic decât SUV-ul chinezesc. Propulsia este asigurată de un motor electric sincron de 150 kw, circa 201 cai putere, care dezvoltă un cuplu de 320 de Nm. Cam ceea ce găsim, cu mici variații, și pe ID4 sau electricele Niro sau Kona. Pare, așadar standardul actual în industrie. La fel ca și acumulatorul de mare capacitate. În acest caz, în versiunea de top, Skywell oferă unul de 72 kWh. Acumulatorul de 72 de kWh îl regăsim, cu mici abateri de energie, și la Kia, Hyundai, VW sau BMW. Și de la anul va fi montat și pe Mercedes. Provenind de la aceeași firmă care livrează acum pentru piața din China. Cu caracteristici aproape similare, și autonomia sau modul în care se mișcă mașina ar fi de așteptat să fie similar cu cel al concurenței care vinde deja în UE. Când m-am suit în automobil, un full electric îmi indica o autonomie de 506 km, asta după ce am pornit clima la maximum, pentru a răci habitaclul. Altfel, aș fi avut în bord 520 km. E bine, autonomia este indicată în ciclul NEDC, deja depășit în UE. În schimb, după cinci zile de teste, aveam să constat că mai avem 100 km și 25% din acumulator, deci o autonomie reală în ciclu mai precis decât WLTP ar fi de 400 km. Parcursul meu a inclus atât oraș, trafic aglomerat, cât și 150 km de autostradă, acolo unde un automobil electric este stresat la maximum. Așadar, vorbim de o autonomie comparabilă cu a concurenței. Încărcarea însă nu am avut cum să o testez pentru că, fiind vorba de un vehicul făcut pentru piața din China, stațiile de încărcare nu se potrivesc. Singura variantă disponibilă fiind cea la priza de 220 V prin intermediul unui adaptor. Constructorul spune că în acest caz o încărcare de la 30 la 80% se face în circa 11 ore. La o putere maximă de 60 kWh, constructivă, aceeași încărcare s-ar face în doar 30 de minute. Consumul anunțat de producător este de 15,6 kWh la 100 km. Computerul de bord mi-a indicat după un parcurs în teste de 1.145 km, cu al predecesorilor mei, la o viteză medie de 28 km/h un consum de 16,8 kWh. Pe autostradă strict, consumul urcă la 20 kWh, însă în oraș scade sub 15,6 kWh. Viteza este limitată la 150 km/h, iar un sprint până la sută se face în 9,2 secunde, destul de rapid pentru un asemenea gabarit. De altfel, șoferul are la dispoziție o opțiune Sport la cutia de viteze care schimbă semnificativ modul în care accelerează. Tracțiunea este doar pe puntea față, așa că o ieșire în off-road nu este indicată, în ciuda aspectului de SUV. Garda la sol este de 15,9 cm, destul de bună pentru a trece obstacole nu foarte mari. Suspensiile sunt bune, un mix între confortul necesar pentru oraș și tăria la viteze mari sau viraje mai strânse. Mi-a displăcut frâna, care are o cursă foarte lungă și dă o senzație de parcă ai apăsa un arc. Probabil că este gândită să regleze energia de recuperare care ar fi de maximum 30%, tot după precizările constructorului. Eu nu am observat ca în vreun moment să-mi crească semnificativ autonomia în urma frânărilor mai violente. Dar, pe de altă parte, nici nu mi-a scăzut semnificativ atunci când am dat drumul la climă, aer condiționat care este reglabil pe șapte niveluri și asigură flux de răcire și pentru pasagerii din spate.

Interior spectaculos

Interiorul lui Skywell este la fel de spectaculos ca exteriorul. Avem de-a face cu un habitaclu generos, materiale moi, plasticuri de bună calitate, inserții metalice. Îmbinările sunt fără cusur, iar mașina testată nu avea niciun scârțâit după 6.500 km făcuți prin România. Pe planșa de bord, care seamănă izbitor cu cea a noilor Mazda, tronează o tabletă gigantică de 12,8 inchi. Acesta integrează un sistem multimedia decent cu 8 boxe, camera pentru mers înapoi care are și iluminare pe timp de noapte, diverse aplicații străine europenilor. Procesorul care stă la baza ei este destul de puternic, pentru că nu există niciun fel de laguri. Bordul cu o diagonală de 12.3 inchi expune o mare varietate de informații. Pentru a lua ochii clienților, există o bandă led integrată pe tot perimetrul habitaclului care se poate modifica în 128 de culori, putând fi statică sau dinamică în ritmul muzicii sau al vitezei. Filtrul de particule este inclusiv pentru 2,5 PM, spune producătorul. Scaunele sunt adevărate fotolii, din piele ecologică, electrice, încălzite și ventilate. Chinezii le-au gândit cu scopul de a transforma mașina și în spațiu de relaxare, astfel că scaunele se pot transforma în pat, în timp ce computerul de bord poate fi setat pentru o lumină de relaxare și un parfum ambiental eliberat prin sistemul de climă. Există și o trapă panoramică de mari dimensiuni. Și mici detalii la care chinezii trebuie să mai lucreze. Cum ar fi zgomotul scos de scaun atunci când se rabatează, sau butoanele pentru acționarea electrică a trapei. ET-5 mai dispune de faruri matix cu LED și control automat al fazei lungi, de hayon electric acționat inclusiv prin mișcări ale piciorului. La interior există nu mai puțin de 45 de spații de depozitate, o cotieră foarte încăpătoare cu sistem de răcire și un portbagaj de 457 de litri. În materie de siguranță au fost montat toate sistemele posibile, de la frânarea de urgență pentru pietoni și evitarea accidentelor, până la cruise control adaptativ sau mișcarea automată a volanului pentru păstrarea benzii de rulare. Momentan, modelul testat a fost omologat individul, așa că până la deschiderea comenzilor mai trebuie să treacă omologarea de tip, dar având în vedere echiparea, nu văd de ce nu ar face-o în curând.





Fotoexplicatie

Skywell, o mașină 100% chinezească, se laudă cu un sistem de conducere autonomă de gradul 2,5

Cifre

15 funcții de conducere automată

400 km autonomie reală

8 ani garanția pentru acumulatori





Avantaje

preț bun

spațios și confortabil

tehnologii inteligente





Dezavantaje