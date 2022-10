De ce se scumpesc automobilele

În plus, industria auto nu va depăși criza semiconductorilor nici în 2023. La acestea se adaugă și prețul crescut al materiilor prime din cauza războiului din Ucraina. Toate acestea fac ca prețul automobilelor să crească în 2023.

Crizele se succed pentru piața auto, iar efectul este creștere prețurilor automobilelor și mărirea timpului de așteptare. Întreruptă în 2020 de pandemia de COVID-19, industria europeană a automobilelor s-a străduit de atunci să își recapete nivelurile din 2018 și 2019. Confruntată cu o problemă majoră în aprovizionarea cu semiconductori (o altă consecință a COVID-19), ea trebuie să facă față acum creșterii dramatice a prețului energiei electrice și al gazului, indusă de războiul din Ucraina și de consecințele acestuia. Din acest motiv, potrivit analiștilor de la Fitch Solutions și Standard and Poor’s, nivelul producției de mașini noi din UE în 2022 va scădea considerabil. La Fitch, se estimează că Europa ar trebui să piardă 10,8% din producția sa anuală din cauza tuturor acestor parametri. La Standard and Poor’s, se mizează pe o reducere cu 5% a consumului de gaze în cadrul industriei auto europene pentru a limita costurile. Această scădere va duce la o diminuare cu 7% a producției de automobile, potrivit estimărilor sale. Dacă industria auto europeană va trebui să reducă consumul de gaz cu 10%, această producție va scădea chiar și cu 15%, conform acelorași previziuni. Aceiași analiști consideră că situația ar trebui să se îmbunătățească în 2023. Nu numai că penuria de semiconductori ar putea dispărea datorită unui ritm în sfârșit suficient pentru a satisface cererea mondială în cadrul industriei de componente electronice, dar ei mizează și pe sfârșitul valurilor de cofinanțare din China care paralizează livrarea anumitor piese. Dar pentru ca lucrurile să se îmbunătățească în industria europeană, va fi necesar, evident, ca și costurile gazului și ale energiei electrice să revină la niveluri „normale”. Or, previziunile actuale vorbesc mai degrabă de costuri ridicate ale energiei cel puțin până în 2024.

Situație complicată și în 2023

Chiar dacă sfârșitul anului arată ceva mai bine în fabricile de producție, lipsa semiconductoarelor este încă departe de a se încheia. „Situația va rămâne foarte complicată până la sfârșitul anului 2023, apoi se va relaxa după aceea, în special pentru că piața de electronice de consum scade puțin”, a estimat Carlos Tavares, directorul general al Stellantis, în timpul unui interviu încrucișat cu directorul general al Renault, Luca de Meo. Referindu-se la această problemă structurală, Luca De Meo a reamintit că, în timpul pandemiei, piața auto a scăzut, din cauza imposibilității clienților de a merge la reprezentanță. „Așa că am obținut previziunile noastre privind cererea de semiconductoare. Și cum oamenii au rămas acasă, au cumpărat computere, PlayStations etc.”, a explicat Luca de Meo. „Industria semiconductoarelor s-a adaptat și s-a concentrat pe produse cu valoare adăugată mare pentru piața de electronice de consum”, a conchis șeful Renault, care astăzi „se luptă să găsească cipul de bază care ridică și coboară geamul”, ceea ce face imposibilă producția de mașini. Carlos Tavares a reamintit investițiile importante (câteva zeci de miliarde de fiecare dată) făcute de Statele Unite și de Uniunea Europeană pentru a relansa sectoarele semiconductoarelor „de acasă” și a ieși din dependența față de Asia. „Când aceste investiții se vor materializa, vor exista semiconductoare, și chiar o supraabundență. Dar va trebui să așteptăm cel puțin trei ani”, a estimat directorul general al Stellantis.

Asaltul Chinei

Întrebat despre concurența chineză în Europa, Carlos Tavares nu a ascuns o anumită îngrijorare, în special în ceea ce privește mașina electrică: „China atacă piața cu prețuri foarte mici, poate subvenționate de altfel, dar acesta este un alt subiect”. El a regretat faptul că Europa a „deschis o ușă întredeschisă” pentru exporturile chinezești, considerând că continentul „se află acum sub o presiune puternică”, ceea ce va forța probabil producătorii europeni, în anii următori, „să își reducă foarte mult costurile”. „Dacă nu ești competitiv cu producătorii chinezi, va trebui să faci ceva. Fie vinzi mai scump, dar pierzi cotă de piață și afacerea ta devine prea mare; fie vinzi la prețul impus de concurență, dar cu riscul de a ajunge pe minus și de a trebui să te restructurezi”, a concluzionat Carlos Tavares.

Producătorii vor o păsuire

Oliver Zipse, președinte al Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) și șef al grupului BMW AG, a declarat că membri asociației solicită politicienilor europeni un cadru de politici care să permită pieței să se redreseze și să treacă la mașini cu emisii zero. „Pentru a asigura o revenire la creștere - cu o pondere și mai mare a vânzărilor de vehicule electrice, astfel încât obiectivele climatice să poată fi îndeplinite – avem nevoie urgentă de punerea în aplicare a unor condiții-cadru potrivite”, a declarat Zipse, aseară, la o recepție ACEA. Printre solicitările ACEA se numără accesul la materii prime critice pentru industrie, o întărire a lanțurilor de aprovizionare cu piese și componente și accelerarea investițiilor în infrastructura de încărcare pentru mașini electrice și chiar alimentate cu hidrogen. „Ultimii ani au fost marcați de evenimente majore precum Brexit, pandemie, blocaje în furnizarea de semiconductoare și războiul din Ucraina, toate cu impact asupra prețurilor și disponibilității energiei. Toate aceste lucruri subliniază cât de repede, cât de profund și cât de imprevizibil se schimbă lumea noastră. Acest lucru se aplică nu în ultimul rând în contextul geopolitic – unde există consecințe directe pentru industria noastră interconectată la nivel global și pentru lanțurile sale valorice strânse”, a menționat președintele ACEA.

- 15%, scăderea producției de automobile în 2022

- 2.000.000 de mașini electrice vândute în primul trimestru din 2022

- 70% dintre mașini vor fi electrice în 2050