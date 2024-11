George Simion la Reghin: PSD și PNL au fost aruncate în groapa istoriei

„Am avut momente când credeam că sistemul ăsta, PSD-PNL-UMDR, este invincibil și nu reușim să îl destructurăm. Ne-am bătut mult capul, ne-am consumat, de multe ori nu am putut spune public tot ce am făcut. Astăzi vin, într-o zi de luni, după o grea bătălie electorală, în fața voastră, să vă spun că avem șansa să avem un guvern suveranist și un președinte suveranist! Sunt tare bucuros pentru asta. România s-a trezit! Poporul își ia destinul în mâini”, a spus Simion.

„Pentru prima oară după 35 de ani, PSD și PNL au fost învinse de voința poporului român și au fost aruncate în groapa istoriei politice. Românii au spus răspicat: fără PSD și PNL! Asta se datorează multora dintre voi, de aici din sală, care de patru ani sunteți parte activă în proiectul numit Alianța pentru Unirea Românilor, care v-ați jertfit din timpul vostru, din banii voștri, pentru a realiza o mișcare de redeșteptare națională. Astăzi, în acest nou capitol din viața voastră, sunt aici la Reghin, pentru a mă închina în fața voastră”, a adăugat acesta.

Simion a afirmat că acum probabil s-a lămurit toată lumea că nu a făcut niciun blat cu PSD.

„Lupta asta nu e a mea, este lupta noastră. Este despre fiecare dintre voi. Este despre antreprenorii care se luptă să creeze locuri de muncă, chiar și atunci când statul le pune piedici. Este despre tinerii care, deși dezamăgiți, încă mai speră la un viitor mai bun aici, acasă. Tineri care au mers la vot și au pus ștampila pe un candidat suveranist. Un candidat pe care o să vă rog pe toți din structurile noastre interne să îl promovați, să îl reprezentați și să îi apărați voturile pe 8 decembrie, pentru că suntem singuri împotriva tuturor. Am declanșat toate forțele iadului. Băsescu a reapărut, parcă e Gollum din Stăpânul Inelelor. Cu fața aia a lui. Nu îi convine nici de George, nici de Georgescu, nici de poporul român, pe care ei l-au îngenuncheat. Lupta asta este despre părinții și bunicii care vor să lase moștenire copiilor lor o țară mai bună decât cea pe care au moștenit-o ei”, a spus liderul AUR.

Simion susține că duminică avem șansa reală de a schimba direcția acestei țări: „și mă bucur că după aceea, pe 8 decembrie, e prima oară când un candidat suveranist și patriot are șansa reală de a câștiga pentru poporul român, pentru România adevărată. Duminică seara, poporul român a vorbit. Românii au strigat „pace”. Pace în regiune, în Europa, pace pe glob și pace în Ucraina. Pace între români și maghiari. Pace în familiile noastre. Avem nevoie de pace, de dreptate, demnitate și libertate! Noi candidăm pentru România, nu pentru Ucraina, nu pentru alte țări. Noi nu vom asculta ordine de la ambasade străine. Trebuie să ne preocupăm în primul rând de poporul nostru, care astăzi suferă și suferă extrem de mult”.

„2024 este anul în care, pentru prima dată, poporul român va câștiga. Aceasta nu este doar o simplă luptă electorală. Este o mișcare socială, pe care nu o înțeleg ideologii, sociologii, cei care nu și-au făcut datoria. Au răspândit exit-polluri mincinoase și sondaje mincinoase pe milioane de euro. Nu înțeleg televiziunile miluite și presa mânjită cum pe Facebook, pe Tik Tok câștigă curentul suveranist. „Nu e bine”, dar de ce nu e bine? Nu e bine pentru voi! Pentru niște îmbuibați! Ați trădat neamul nostru și ne-ați făcut de rușine și ocară. Pentru români e bine, să se trezească! Trăim o mișcare socială, pe care ei nu o înțeleg. Este o revoluție a suveranismului, a românilor care s-au săturat de 35 de ani de dominație a unui sistem corupt. Este anul în care poporul român va câștiga, iar România va fi eliberată. Să fim iarăși promotori ai păcii. Anul acesta contează de ce parte a istoriei vrem să ne aflăm”, reiese din discursul lui Simion.

În ce-l privește pe Călin Georgescu, Simion spune că „vedem acum aceleași atacuri asupra lui ca cele folosite asupra mea. Fie între noi vorba, aceste atacuri nu m-au slăbit. Din contră, m-au făcut mai puternic. Nu sunt obosit deloc, am energie pentru încă 50 de ani de acum înainte. Le-am arătat tuturor că suntem mai buni ca ei, mai buni decât candidații lor de paie. Și în loc să ne dezbine în cadrul AUR, cum au încercat, au reușit să ne unească mai puternic decât am fost uniți vreodată. Știu că suntem pe drumul cel bun, pentru că am supărat o mafie politică, ce nu vrea să piardă controlul. Dar exemplul din 5 noiembrie, din SUA, ne arată că viitorul este doar al patrioților”.

(sursa: Mediafax)