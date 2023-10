Ucigașul lui Spring 

Chiar dacă Dacia a scăzut prețul Springului la 18.900 de euro, e-C3 rămâne un rival de temut pentru că are caracteristici superioare și un finisaj mult mai bun, la prima vedere. Noul e-C3 este primul model de segment B, cu zero emisii, proiectat și construit în Europa. Mai exact, va fi asamblat la uzina Stellantis din Slovacia. Noul Citroen e-C3 are o lungime de 4,01 metri, o lățime de 1,76 metri, iar înălțimea măsoară 1,57 metri. Garda la sol este de 163 milimetri. E-C3 va fi disponibil în două niveluri de echipare, You și Max, iar clienții îl vor putea configura în 5 nuanțe exterioare: Alb Polar, Albastru Montecarlo, Roșu Elixir, Gri Mercury și Negru Perla Nera. Plafonul poate fi vopsit în negru sau alb, pentru contrast. Pentru interior, francezii au pregătit scaunele Advanced Comfort, cu spumă suplimentară pentru un plus de confort, un bord împărțit în două zone distincte, cu o secțiune îmbrăcată în material textil, un volan compact și un head-up display nou care înlocuiește instrumentarul de bord tradițional.