Efectul crizei de cipuri

Criza de semiconductori din industria auto are efecte asupra pieței second-hand. Tranzacțiile cu mașini uzate din Marea Britanie au crescut cu 108,6% în trimestrul doi din acest an, ajungând la 2,1 milioane de unități. Luna aprilie a înregistrat o creștere de 307,4%, urmată de cele mai bune rezultate pentru mai și iunie de la începutul raportărilor. Cererea de vehicule electrice și hibrid plug-in a continuat să crească. Ambele categorii de tranzacții BEV și PHEV s-au triplat în trimestrul 2 (353,9%, respectiv 349,8%) la 10.903 și 16.202 unități. Mașinile pe benzină și motorină au reprezentat 96,4% din piața de mașini second-hand din trimestrul 2, cu 2.090.396 de unități. În plus, creșterea cererii în general a condus la o creștere a vânzărilor de mașini uzate mai vechi. Doar 12,7% din totalul vehiculelor vândute au avut o vechime de trei ani sau mai mică.