Foxconn vrea să intre pe piața vehiculelor electrice

Compania Foxconn vrea să producă vehicule electrice în Europa, America Latină și India. Aceasta ar vrea să coopereze cu producătorii auto germani, a declarat președintele societății, Liu Young-way, scrie Reuters.

Denumirea oficială a companiei este Hon Hai Precision Industry Co Ltd și a încheiat contracte cu startup-ul american Fisker Inc şi grupul PTT PCL din Thailanda pentru intrarea pe piața vehiculelor electrice. Totodată, a produs primele trei prototipuri, un SUV, un sedan şi un autobuz, la Foxtron, un joint venture între Foxconn şi producătorul taiwanez de automobile Yulon Motor Co Ltd.

Liu Young-way nu a dorit să ofere mai multe detalii cu privire la planurile Foxconn pentru Europa, India şi America Latină.

"Europa va fi zona unde ne vom mişca puţin mai rapid. Sunt de acord cu acest lucru. Dar cu privire la locul exact unde, nu vă pot spune acest lucru", a spus acesta.

În mai 2021, Foxconn şi grupul auto Stellantis au anunţat un plan privind înfiinţarea unui joint venture care va furniza echipamente tehnologice industria auto.

Mai mult, compania a cumpărat o uzină de la startup-ul american Lordstown Motors Corp pentru producția de automobile electrice iar în august a cumpărat o uzină de semiconductori în Taiwan.Foxconn vrea să vândă componente şi servicii pentru 10% din vehiculele electrice din întreaga lume între 2025-2027.



Foxconn este cel mai mare producător mondial de produse electronice, având contracte cu Apple, Hewlett Packard şi Dell.