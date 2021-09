Gran Turismo, un altfel de BMW

În epoca în care toată lumea aleargă după SUV-uri, mai există sedanuri care sunt dorite, chiar dacă prețul lor este comparabil cu cel al unei vile. Seria 6 Gran Turismo este un astfel de exemplar. BMW a dorit să ofere aproape același confort pe care îl regăsim pe Seria 7, dar la un alt preț și pentru alte gusturi, exclusivite, care preferă un astfel de concept auto. Gran Turismo există într-o singură versiune, dar poate fi încărcat cu opționale care se ridică la peste jumătate din valoarea de bază a mașinii. Confortul este punctul-cheie al acestui vehicul. Am condus timp de o săptămână un astfel de exemplar și-am rămas cu regretul că prețul său mă împiedică să-l pot conduce zilnic.

Gran Turismo este singura versiune a Seriei 6. Este unul dintre tinerele exemplare din panoplia BMW, pentru că și-a făcut apariția în 2017, la defunctul Salon de la Frankfurt. Vine doar cu motoare clasice, pe benzină și diesel. La faceliftul operat în 2020 acesta apare și varianta hibridă, pentru creșterea eficienței energetice și a reducerii noxelor, mai puțin pentru deplasarea în modul electric. Noua versiune aduce schimbări de design exterior. Fața și spatele au fost ușor reproiectate pentru a accentua aspectul sportiv. Grila renală BMW este mai mare, iar farurile au devenit mai subțiri. Această modificare accentuează caracterul dinamic al mașinii. Noile faruri sunt adaptive LED cu tehnologie matricială în echiparea standard. Opțional apare și ultima versiune a BMW Laserlight. Toate variantele vin cu finisaje de evacuare trapezoidale. Față de versiunea anterioară, au apărut noi culori exterioare și finisaje suplimentare de vopsea BMW Individual, pachet M Sport cu șorț nou și element difuzor mare în spate. Opțional, apar frâne M Sport. Jantele sunt din aliaj ușor de 18 inchi în echiparea standard, dar pot ajunge până la 20 de inchi.

Ușor de pilotat

Varianta de motorizare testată, 340d, este cea pe care o regăsim și pe noul X6. Un propulsor de trei litri, în șase cilindri, care dezvoltă 340 de cai putere și un cuplu impresionant de 700 Nm. O asemenea forță este capabilă să dea mașinii de două tone un sprint până la sută în doar 5,3 secunde, cu două sutimi de secundă mai rapid decât X6. Puterea impresionantă nu se regăsește neapărat în sporitivitatea modelului, pentru că ținuta de drum este cea a unui executiv, confortabilă și bine lipită de șosea. Vânturile laterale care își fac simțită prezența la imensul SUV dispar în acest caz. Consumul a fost foarte bun pentru asemenea performanțe și s-a situat în jurul cifrei de 7,8 litri la suta de kilometri după un parcurs de 491 km la o viteză medie de 47,8 km/h conform computerului de bord. La această performanță a contribuit și noua tehnologie mild hibrid. Aceasta aduce nu doar un consum mai redus de energie, ci și taxe foarte mici pentru un astfel de bolid pentru care, altfel, autoritățile locale ar fi cerut peste 1.000 de euro anual. Transmisia se face prin intermediului unei cutii septronice, iar dirijarea acesteia este posibilă atât prin levierul schimbătorului, cât și cu ajutorul padelelor montate în spatele volanului. Suspensia pneumatică este adaptativă, iar garda la sol poate fi urcată sau coborâtă după dorință dintr-un buton situat lângă schimbătorul de viteze. Pe bord se poate observa, printr-un indicator, la ce distanță de sol e setată garda. Există, de asemenea, un buton care ridică sau coboară eleronul de pe hayon. Accesoriu este important, dacă ne gândim că GT poate ajunge cu ușurință la 250 km/h și are o lungime de peste cinci metri. Șoferul are la dispoziție patru moduri de condus, pe lângă cel Sport, Comfort sau Eco Pro fiind disponibil și cel Adaptativ.

Cât e de hibridă

Tehnologia mild hybrid are ca scop optimizarea livrării spontane a puterii şi eficienţa sistemului de propulsie. Motorul diesel, cu şase cilindri dispuşi în linie, este nou dezvoltat pentru că beneficiază de susţinerea de un generator-starter conectat la un sistem de 48 V. Tehnologia BMW TwinPower Turbo disponibilă la noul motor diesel de 3,0 litri cuprinde un sistem cu două turbocompresoare şi injecţie directă piezo common-rail. Caracteristicile de reacţie spontană ale sistemului de turbocompresie sunt îmbunătăţite de geometria variabilă a turbinelor pentru etapele de presiune ridicată şi redusă. Cu până la 10 injecţii per ciclu, injectoarele alimentează combustibilul în camera de ardere la o presiune de până la 2.700 de bari. Noul senzor de presiune integrat în injector asigură un dozaj foarte precis, precum şi o economie de combustibil şi o combustie curată. Cuplu maxim de 700 Nm devine disponibil între 1.750 şi 2.250 rpm. Puterea electrică suplimentară de 8 kW/11 CP şi un plus de cuplu până la 120 Nm asigură atât furnizarea spontană a puterii, cât şi eficacitatea sistemului de propulsie. Impulsul electric îmbunătăţeşte dinamica la pornire şi accelerare. Generatorul-starter obţine energia necesară din bateria litiu-ion cu o capacitate de aproximativ 0.5 kWh şi un sistem de 48 V care alimentează şi toate funcţiile de condus electric cu ajutorul sistemului electric de 12 V. Generatorul-starter încarcă atât acumulatorul de litiu-ion, cât şi cel convenţional, conectat la sistemul electric de 12V. Încărcarea se face atât prin recuperare în timpul fazelor frânare şi, atunci când este necesar, susţinut de motorul termic, printr-un surplus de putere. Pentru perioade scurte, capacitatea de recuperare este de până la 12,5 kW.

Cum o conduci eficient

Pentru a asigura fiabilitate maximă, electronica de putere şi acumulatorul litiu-ion beneficiază de un sistem de răcire cu lichid. Mai mult, generatorul puternic asigură pornirea şi repornirea spontane şi cu vibraţii reduse ale motorului termic, atunci când se utilizează funcţiile Auto Start Stop sau se rulează în modul „coasting”. În timpul fazelor de „coasting”, la ridicarea piciorului de pe pedala de acceleraţie, este posibilă nu numai deconectarea motorului de la transmisie, ci şi oprirea completă, pentru un plus de eficienţă. Sistemul generator-starter de 48V asigură repornirea rapidă a motorului, fără vibraţii neplăcute. Oprirea motorului este operată automat şi posibilă atunci când funcţii auxiliare nu necesită puterea motorului (de exemplu aerul condiţionat). Pentru a beneficia de potenţialul de economisire cât mai des posibil, funcţia de „coasting” este disponibilă atât în modul ECO-PRO, cât şi în modul COMFORT al funcţiei Driving Experience Control.

Habitaclu de lux

Interiorul este luxos și confortabil. GT este cu doar trei cm mai scurt decât Seria 7, dar oferă același ampatament de peste trei metri, astfel că există un spațiu regal pentru pasagerii din spate, care dispun de porturi usb de încărcare rapidă și de climă care poate fi reglată în funcție de zonă. Afișajul de control se bazează pe un ecran digital de 12,3 inchi. Vizualizarea 3D a zonei înconjurătoare arată situațiile de trafic și posibilele intrări pe traiectorie. Asistentul de parcare are o funcție suplimentară de mers înapoi. BMW Drive Recorder filmează până la 40 de secunde de videoclip din zona din jurul vehiculului. BMW Live Cockpit Professional montat standard în noul BMW Seria 6 Gran Turismo rulează sistemul de operare BMW 7 care optimizează funcționarea intuitivă, cum este cea a companionului digital Intelligent Personal Assistant. Noul sistem de navigație este bazat pe cloud, permite calcularea extrem de rapidă și precisă a rutelor și a orelor de sosire. De asemenea, poate actualiza datele de trafic în timp real la intervale scurte. Integrarea standard a smartphone-urilor permite nu doar rularea de muzică de pe mobil pe Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System, dar și utilizarea lui prin intermediul cheii digitale. Astfel, ușile sunt blocate și deblocate, iar motorul este pornit folosind Near Field Communication (NFC). Tapițeria este din piele Dakota și s-au adăugat noi benzi de finisare interioare, inclusiv aluminiu rombicul fum gri sau variante rafinate de lemn fin. Prețul lui BMW Seria 6 Gran Turismo pleacă de la 65.509 euro cu TVA pentru varianta 630i și ajunge la 76.160 de euro cu TVA pentru un 640d xDrive. Însă cu tot cu opționale, prețul unui GT complet ajunge la 113.000 de euro cu TVA, ca în cazul variantei testate.





- 5,3 secunde, sprintul până la 100 km/h

- 700 Nm, cuplul motorului diesel

- 7,8 litri/100 km, consumul în teste

Avantaje

- confort și spațiu

- puterea motorului

- asistenți inteligenți

Dezavantaje

- prețul cu opționale

- hibridul nu permite rulaj electric

- țintește un segment de nișă

Fotoexplicație

Seria 6 Gran Turismo permite conducerea automată, fiind capabil și de curbe destul de strânse