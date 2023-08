Hypercar danez

Acum, Zenvo a dezvăluit cea mai recentă creație a sa la Monterey Car Week, un hypercar hibrid V-12 numit Aurora. Are un șasiu monococă din fibră de carbon și atinge o greutate de 1.449 de kilograme. În spatele habitaclului se află un V-12 de 6,6 litri cu patru turbocompresoare, care ajunge la 9.800 rpm și dezvoltă 1.250 de cai putere. Pe puntea spate folosește un singur motor electric de 200 CP pentru a ridica puterea totală la 1.450 CP. Zenvo spune că modelul Agil poate ajunge la 100 km/h în aproximativ 2,5 secunde în drum spre o viteză maximă de 365 km/h. Versiunea Tur este mai axată pe performanțele de circuit și are un interior mai bogat, profilul său mai alunecos îl ajută să atingă 100 km/h în 2,3 secunde și are o viteză maximă declarată de 450 km/h. Pentru asta, constructorii au mai adăugat 200 de cai putere la fiecare roată de pe puntea față, unde vine tracțiunea de la motorul pe combustie internă, prin montarea unor motoare electrice suplimentare.