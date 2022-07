iX, un automobil ca în Star Trek

Doar că de această dată germanii au plusat cu elemente care să sporească senzația de premium, cum ar fi diverse cristale care sunt folosite pe post de butoane sau realitate augmentată. Practic, niciun detaliu nu este lăsat la voia întâmplării, pentru că avem de-a face cu un automobil care costă 100.000 de euro, cu tot cu tichetul Rabla Plus. Ce nu au luat în calcul BMW, este că iX are nevoie, din când în când, de încărcare, capitol la care România stă tot la fel de jalnic ca înainte de pandemie



iX e ceva cu totul nou. Un BMW ridicat pe o platformă special gândită, care ține seama nu doar de dorința de putere și lux a clienților fideli care vor să facă marea schimbare de la carburanți clasici la electric, ci și de legătura cu mediul. iX impresionează prin alura sa. Este altceva în panoplia constructorului bavarez și se vede. Liniile electricei par desprinse din filmele SF. Parcă te-ai aștepta ca din iX să coboare un echipaj cu căpitanul Kirk în frunte. Farurile cu laser, stopurile futuriste, mânerele integrate în portierele fără rame. Capota din față nu se deschide, pentru că singurul loc disponibil utilizatorului este sub marca din față de unde se umple rezervorul pentru lichidul de parbriz. În rest, mașina rămâne un secret pentru proprietar. Interiorul este și el ieșit din tiparele BMW. Afişajul curbat dintr-o singură piesă reunește afişajul de bord de 31,24 cm şi displayului central cu diagonala ecranului de 37,87 cm pentru a forma o singură unitate înclinată spre conducător. Volanul are o formă hexagonală cu unghiuri rotunjite. Cristalele sunt omniprezente în iX. Sunt folosite pentru butoanele din care se reglează scaunele, pentru schimbătorul de viteză, pentru jogul din care se navighează în sistemul multimedia sau pentru butonul de pornire. Mașina electrică se bazează mult pe filozofia recuperării de energie. Așa că BMW s-a gândit să folosească la fabricarea bolidului său premium materiale reciclate, o modă de altfel în industrie. Piesele ecologice sunt folosite pentru pielea de pe bord sau plasticul de sub portiere. Într-un iX există peste 60 kg de plastic reciclat. Dar, dincolo de senzația eco și regenerabilă pe care o imprimă, iX este un BMW, adică performanță.

Multă putere, puține stații

Ca orice mașină electrică, și iX este delicios la pornire, pentru că pleacă rapid și pe mutește. Poți ajunge la 100 km/h în 6,1 secunde auzind doar un ușor bâzâit scos de mișcarea rotoarelor și un zgomot făcut de gumele de 22 de inchi care calcă asfaltul. Simți cum ți se înfundă corpul în fotoliul de piele, iar tetiera te scutește de o durere a mușchilor de la ceafă. Puterea pe care un iX xDrive40, cum a fost cel pe care l-am testat câteva zile, ajunge la 320 de cai, dar important este cuplul de 630 Nm care este disponibil încă de la prima apăsare de pedală. Puterea este împărțită inteligent între toate cele 4 roți și este compusă din ceea ce furnizează cele două motoare electrice montate fiecare pe câte o punte. Motoarele electrice sunt dezvoltate intern de BMW și au un factor de eficienţă de 93%, cu mult peste cei 40% oferiți de motoarele cu ardere curente. Motorul electric este dependent de acumulator. În acest caz, al lui iX xDrive40, vorbim despre unul de 76 kWh, din care sunt folosiți efectiv doar 71. Bateria îi ajunge electricului BMW pentru un drum fără încărcare de maxim 430 km. Eu am fost mai zgârcit cu energia și mai reținut cu accelerația, așa că am reușit să parcurg circa 460 de km. Asta pentru că am reușit să vin de la Constanța la București, pe autostradă, cu un consum de 18 kWh, sub cel 19,6 anunțat de producător. E drept că am depășit viteza de 120 km/h doar pentru câteva minute, dar am folosit din plin aerul condiționat și toate facilitățile sistemului multimedia. Recunosc că aș avut nevoie de o baterie mai mare, cum este cea de 105 kWh de pe modelul 50 sau 60, sau de mai multe stații de încărcare, așa cum se pot întâlni într-o țară din vestul României. Pentru că în zona noastră, de la Agigea până aproape la Varna nu mai găsești o stație decentă de 50 kWh unde să nu stai cu orele. Pentru că iX limitează încărcarea AC la 11 kWh, chiar dacă stația dă 22 kWh, adică atât cât furnizează majoritatea stațiilor din România. Tot cu 11 kWh încarci și de la priza casnică de 220 V. Așa că am recurs la ultima variantă și am încărcat mașina peste noapte, printr-un prelungitor. În 12 ore, am câștigat 30% din puterea acumulatorului, adică vreo 22 kWh. La un preț de consumator casnic, nu 2 lei pe kWh cât este la AC de 22 kWh sau 2,5 lei la stațiile de 50 kWh. Teoretic, iX xDrive40 poate fi încărcat la o stație de 150 kWh, unde ajungi la 80% în doar 40 de minute. Dar unde să găsești așa ceva în Balcani? Recuperarea se face adaptativ în treapta D sau agresiv în B. Dar totul se poate personaliza la iX.

Șasiu adaptiv

Electricul BMW are un şasiu adaptiv, cu amortizoare controlate electronic şi suspensie pneumatică cu funcţie de autonivelare pe ambele punţi. Suspensia pneumatică adaptivă pe ambele punţi asigură garda la sol optimă la orice viteză, indiferent de nivelul de încărcare. Alimentarea cu aer a suspensiei este reglată individual pentru fiecare roată şi, prin urmare, poate compensa şi încărcarea inegală. Înălţimea caroseriei automobilului poate fi reglată manual, cu ajutorul unui buton de pe consola centrală. În setarea de bază, caroseria automobilului este coborâtă automat cu 10 milimetri la o viteză mai mare de 140 km/h pentru a optimiza, pe lângă stabilitate, şi proprietăţile aerodinamice la viteze mari, iar astfel se extinde autonomia. În plus, caroseria poate fi ridicată cu 20 de milimetri, de exemplu pe drumuri denivelate sau aleea de acces în garaj, care au un unghi mare de rampă. Această setare poate fi utilizată atunci când se rulează cu o viteză de până la 35 km/h, la viteze mai mari garda la sol coboară automat. iX beneficiază de un sistem de conducere autonomă, dar necesită ca șoferul să-ți țină mâinile pe volan. Mașina poate vira singură, păstrează distanța fixată față de cea din față și frânează până la oprire. Tot spectacolul poate fi urmărit pe head-up displayul generos, care poate fi personalizat.

Automobil cu inteligență

Inteligenţa BMW iX rezultă în special dintr-o platformă de software complet nouă, asociată cu ultima generaţie de senzori şi o platformă de calcul deosebit de puternică pentru evaluarea şi prelucrarea datelor determinate despre împrejurimile automobilului. Obiectivul şi calitatea senzorilor ating valori de top în mediul concurenţial: raza de acţiune şi rata de detectare ridicate pentru pietoni, automobile, semne de circulaţie şi alte obiecte înconjurătoare sunt obţinute cu camera frontală de 8 mp. Un sistem radar frontal atinge o rază maximă de acţiune de până la 300 de metri şi, în premieră, o rezoluţie verticală pe mai multe niveluri. În total, cinci camere, cinci radare şi 12 senzori cu ultrasunete captează împrejurimile automobilului, iar datele lor constituie baza modelului de mediu BMW de pe platforma de calcul. O acoperire suplimentară cu poliuretan reduce predispoziţia grilei BMW la deteriorare. Efectul de autovindecare al suprafeţei sale elimină, de exemplu, zgârieturile uşoare în decurs de 24 de ore la temperatura camerei sau în cinci minute printr-o sursă de aer cald.

Habitaclu SF

Interiorul lui iX este pe cât de confortabil, pe atât de premium. Pe lângă giganticul afișaj curbat, există o funcţia Augmented Reality Video care permite o orientare deosebit de precisă în trafic. Un semnal video live este afişat pe displayul central, peste care se suprapun informaţii relevante de orientare. De exemplu, într-o intersecţie, o săgeată direcţională animată integrată în imaginea video poate ajuta conducătorul să se îndrepte spre banda ideală conform planificării traseului. Camera de interior din zona plafonului permite ocupanţilor să facă instantanee în timp ce conduc. Înregistrarea poate fi declanşată prin comandă vocală, gest sau touch, chiar şi cu timer. Scaunele integrează difuzoarele în structură, sub suprafaţă în tetieră şi în zonele lombare îmbogăţesc. Astfel muzica oferită de sistemul Bowers & Wilkins se poate simți altfel decât prin intermediul timpanelor. Un sistem Travel & Comfort integrat în scaunele din faţă poate fi utilizat de pasagerii din spate pentru a ataşa umeraşe de haine sau pentru a susţine tabletele. O pereche de porturi USB-C se regăseşte şi în fiecare dintre tetierele din faţă. Și enumerările pot continua. Prețul variantei de bază, iX xDrive40 pleacă de la 78.800 de euro, fără tichet Rabla, și ajunge la 110.000 de euro cu opționale pentru această motorizare.

- 2,5 tone poate tracta iX

- 200 km/h, viteza maximă

- 6,1 secunde, sprintul până la 100 km/h



Avantaje

- 100% electric

- Putere și precizie

- tehnologie de ultimă oră

Dezvantaje

- infrastructură slabă în România

- prețul pentru varianta de top

- acumulator mic pentru puterea motoarelor