Pauză la Megane Electric și Mach-E

Dacă totul decurge conform planurilor, producția ar urma să fie reluată în 25 aprilie. „Criza semiconductorilor, accentuată de măsurile de izolare din mai multe regiuni ale Chinei, pune sub presiune furnizarea de piese pentru Megane E-Tech Electric, în special componente ale bateriei”, ar fi transmis reprezentanții companiei. Uzina din Douai a trecut prin mai multe transformări pentru a produce vehicule cu zero emisii. Dacă nu apar alte întreruperi, constructorul francez intenționează să producă aici sute de mii de vehicule electrice în fiecare an. Și Ford are mari probleme generate de lipsa de semiconductori. Ford a retras, cel puțin temporar, modelul electric de la vânzare. Potrivit configuratorului de pe site-ul oficial Ford SUA, Mustang Mach-E nu mai poate fi comandat în nicio versiune de echipare. Constructorul american a spus că cererea foarte mare este motivul pentru care modelul a devenit indisponibil pentru clienții din Statele Unite. Însă se pare că de vină e criza de semiconductori. Chiar în luna februarie, Ford a fost forțat să oprească producția modelului la uzina din Cuautitlan, Mexic, tocmai din acest motiv. De asemenea, prețul de pornire al lui Mustang Mach-E a crescut cu echivalentul a peste 7.400 de euro în Marea Britanie, din cauza costurilor ridicate pentru materiale și energie.