Piaţa maşinilor electrice din România, în plină dezvoltare

Astfel, România a început să conteze la capitolul vânzărilor de maşini electrice şi hybrid-plug in, în timp ce reţeaua de staţii de reîncărcare a acestor vehicule beneficiază de un suport important atât din partea autorităţilor, cât şi din cea a mediului privat.



Calitatea aerului rămâne, deocamdată, o problemă în curs de rezolvare în România, iar una dintre soluţii o reprezintă extinderea reţelei naţionale de monitorizare, pentru care autorităţile au alocat sume importante.



Conform datelor centralizate de Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA), înmatriculările de autoturisme ecologice (electrice 100% şi hibride plug-in), precum şi full hybrid s-au dublat în România, în cursul anului 2021, iar cota de piaţă a ajuns la 15,5%, de 2,2 ori mai mare raportat la anul precedent.



România avea, la 31 decembrie 2021, un total de 7.6111.039 autoturisme. La aceeaşi dată, în parcul auto naţional erau înmatriculate 13.310 vehicule electrice, dintre care 12.433 de autoturisme, 309 motociclete, 301 autovehicule transport mărfuri, 10 mopede şi 3 vehicule pentru scopuri speciale.



Statisticile oficiale arată că, anul trecut, cota de piaţă a autoturismelor prietenoase cu mediul era de 7,1%, achiziţiile din această categorie dublându-se (+109,1%), de la an la an. În acest context, este de remarcat creşterea importantă a autoturismelor plug-in hybrid (+178,9%), raportat la perioada de referinţă, până la 2.892 de unităţi.



Totodată, vânzările de autoturisme electrice s-au majorat considerabil în 2021 (+122,3% vs 2020) şi au atins pragul de 6.323 exemplare.



În primele patru luni ale anului 2022, înmatriculările de autoturisme sunt în creştere (+36,0%) faţă de 2021, în timp ce autoturismele "electrificate" au o creştere de 131,1%, realizând o cotă de piaţă de 19,7%. Este de remarcat creşterea importantă a autoturismelor 100% electrice (+487,4%) şi a celor plug-in hybrid (+159,5%).



Autoturismele "electrificate", respectiv cele electrice (100% şi hibride plugin), precum şi cele full hybrid (care dispun şi de propulsie electrică fără încărcare din sursă externă), ajung să deţină, după patru luni din 2022, o cotă de piaţă de 19,7%, care depăşeşte cu 4,4% şi 1.644 unităţi cota deţinută de motoarele diesel.



În clasamentul celor mai vândute autoturisme 100% electrice, în cele 12 luni ale anului trecut, pe primul loc se afla: Dacia Spring, cu 3.068 de unităţi, model lansat în anul 2021, urmat de Volkswagen Up! - cu 435 de unităţi (+139%) şi Hyundai Kona (384 unităţi, +114,5%).



În ceea ce priveşte autoturismele hybrid plug-in, Top 3 pe modele este condus de Renault Captur - cu 269 de unităţi (creştere de 14 ori faţă de anul 2020), Ford Kuga (261 unităţi, +203,5%) şi Hyundai Tucson (229 unităţi, versiune lansată în anul 2021).



Autoturismele hibride, fără reîncărcare din surse externe, au pe primul loc din top 3 Toyota Corolla cu 617 unităţi, în creştere cu 9,2% faţă de 2021, urmată de Toyota C-HR cu 579 unităţi şi 5,9% creştere, apoi Toyota RAV4 cu 400 unităţi, în creştere cu 9,6%.