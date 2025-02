Regele coreenilor. Cum se mişcă cel mai mare SUV SsangYong

Şi au început cu designul, interiorul şi sistemele de siguranţă. Mai există un mic handicap faţă de concurenţa directă la capitolul motorizare unde grupul Hyundai-Kia a investit masiv, iar SsangYong oferă un singur motor diesel. Dar, spre deosebire de versiunile anterioare unde erau folosite propulsoare Mercedes, de această dată vorbim despre o creaţie proprie care trage impresionant de bine.

SsangYong este o marcă veche pe piaţa auto. A rezistat vreme de peste 60 de ani, în ciuda multor turbulenţe de care s-a ciocnit. A rămas cunoscut în memoria colectivă prin modelele sale cu un design ieşit din comun, cum a fost Actyonul, şi a fost respins de clientelă. Aceasta a fost şi una dintre cauzele pentru care la un moment dat marca părea că se duce pe tobogan. Dar duşul rece a schimbat complet filozofia SsangYong. Noile modele luptă acum de la egal la egal cu acerba concurenţă. Şi vin cu un atu - un raport bun calitate/preţ. Rexton e un model tinerel, a fost lansat în 2001 ca un fel de navă amiral a firmei coreene şi nu a făcut obiectul unor experimente de design, aşa că are o imagine bună în rândul clienţilor. Versiunea 2025, un mic facelift la ediţia din 2024, este un model impunător. Gabaritul impresionant - 4,82 de metri lungime, ampatament de 2,86 de metri, greutate la gol de 2,13 tone - ţinuta de vehicul premium, capabilităţile reale de off-road plasează Rexton în categoria all-in-one. Grila frontală a fost redesenată, fiind acum mai cromată și de dimensiuni mai mari, conferind vehiculului un aspect mai agresiv și modern. Blocurile optice frontale sunt echipate cu tehnologie LED, oferind o iluminare eficientă și un design distinctiv. Spre spate, designul este la fel de impresionant, cu faruri LED conectate printr-o bandă luminoasă care traversează întreaga lățime a vehiculului. Bara spate este robustă, cu elemente cromate și evacuare dublă, care adaugă un aspect sportiv.

Ce poate să facă

SsangYong a vrut să construiască un fel de rege al şoselelor care să se potrivească cu denumirea. Doar că acest titlu este revendicat de multe mărci. Dar ar putea să concureze cu succes, dacă luăm în calcul raportul calitate/preţ. SsangYong are sub capotă un motor diesel de 2,2 litri dezvoltat de companie. Scoate 202 CP și un cuplu maxim de 441 Nm. Acest propulsor este asociat unei transmisii automate cu 8 trepte care asigură schimbări de treaptă line și eficiente. Sistemul de tracțiune integrală permanentă, combinat cu diferențialul spate blocabil automat, face ca Rexton să fie extrem de capabil pe terenuri dificile, oferind o experiență off-road reală. Pentru că avem atât poziţia de 4x4 pentru viteze mari, cât şi opţiunea de 4x4 Low pentru manevre pe terenuri foarte accidentate, garda la sol depăşeşte 20 cm (224 mm cu suspensie spate independentă/203 mm cu suspensie spate cu 5 brațe), iar unghiurile de atac şi degajare sunt de 20,5 grade, respectiv 22 de grade. Pentru schimbarea manuală a vitezelor există două opţiuni. Una ar fi prin maneta schimbătorului pe care o punem în poziţia M. O alta ar fi cu ajutorul padelelor din spatele volanului. Poate vă întrebaţi de ce am conduce manual un SUV de asemenea dimensiuni. Am putea să o facem atunci când punem maşina pe modul Sport. Pentru că există şi această posibilitate, acţionarea făcându-se dintr-un buton special amplasat lângă maneta schimbătorului. Al doilea caz ar fi atunci când vrem să facem frână de motor. Atunci când nu avem încredere că sistemul 4x4 se va descurca să păstreze aderenţa. Pentru coborârea în pantă acoperită cu noroi sau zăpadă există un buton special care asistă şoferul, păstrând o viteză mică de coborâre. În acest caz şoferul nu trebuie să intervină asupra frânei sau acceleraţiei şi trebuie să-şi pună toată încrederea în computer. În ceea ce priveşte eficienţa motorului, eu am înregistrat un consum total mediu de 9,6 litri/100 km după un parcurs de peste 650 km în care am acoperit atât vreo 350 km de autostradă, cât şi drumuri de munte, zone rurale sau urbane. Ţinuta de drum este cea a unei maşini comode, chiar dacă avem de-a face cu o caroserie rigidă. Capacitatea de remorcare este impresionantă, atingând 3.500 kg, ceea ce îl face ideal pentru transportul de remorci sau echipamente grele.

Mulţi asistenţi

Rexton are în dotare o pleiadă întreagă de asistenţi utili sau inteligenţi. Sistemul de monitorizare a unghiului mort cu supraveghere a traficului din spate are grijă ca schimbarea benzii de circulație să se facă în siguranţă, şoferul fiind atenţionat atât de martorii prezenţi în oglinzile laterale, cât şi în bord. Alerta şi frânarea la sesizarea traficului din spatele maşinii în marșarier este foarte utilă mai ales în cazul unui SUV care măsoară peste 4,8 metri în lungime. Perimetrul maşinii poate fi vizualizat şi prin intermediul camerelor 360 de grade, dar şi al senzorilor acustici. Camerele au mai multe setări. Sistemul este capabil să arate doar trenul din jurul roţilor sau obstacolele la firul ierbii în spate sau în faţă, funcţie utilă mai ales în off-road. Un alt avertizor interesant este cel de alertă la ieşirea nesigură din automobil. Rolul este de a sesiza şoferul că din spate se apropie un alt automobil şi deschiderea uşii nu este indicată în acel moment. Există şi un cruise control adaptiv care este capabil să menţină

automat viteza în raport cu maşina din faţă.

Habitaclu premium

Interiorul lui Rexton este impresionează pentru că SsangYong a vrut să obţină un model premium, demn de cei peste 40.000 de euro pe care coreeni îl cer pe el. Aşa că au folosit materiale de bună calitate, cusături, părţi metalice sau cromate, detalii foarte îngrijit lucrate. Poate cea mai bună impresie o face finisajul din piele care îmbracă jumătatea inferioară a planșei de bord, care este frumos cusută și se simte bine la atingere. Modelele au chiar și tapițerie din piele Nappa pentru un aspect și o senzație de lux. Scaunele sunt foarte comode, atât pentru pasagerii din faţă cât şi cei din spate. Cei din faţă au fotolii reglabile, încălzite şi ventilate, cu suport lombar. Cei din spate au butoane separate de încălzire şi un spaţiu imens pentru picioare, chiar dacă vorbim de o maşină care se poate extinde până la 7 locuri şi mai rămâne ceva şi pentru portbagaj. Care, apropo, are o capacitate de 806 litri. Bordul este digitalizat cu mai multe teme de afişaj în funcţie de modul de condus: Normal, Sport sau Winter. Sistemul multimedia este afişat la versiunea 2025 pe o tabletă flotantă de 12.3" și are conexiune la camera video HD pentru marșarier, inclusiv DAB și Glonass. La varianta 2024, tableta este mai mică şi integrată în bord. Butoanele pentru climă s-au transformat la facelift în touch-uri. Conexiunea cu telefonul mobil pentru Android se face doar dacă se conectează prin USB. Există şi posibilitatea de încărcare wireless. Modelul este dotat cu un sistem audio premium, care îmbunătățește experiența fonică în interior, oferind o calitate superioară a sunetului. Preţul noului Rexton, ediţia 2025, are inclusă o reducere de 5.000 de euro, pleacă de la 36.500 de euro în versiunea Club 2WD şi ajunge la 49.990 de euro pentru varianta Black Edition 4WD.

CIFRE

- 184 km/h, viteza maximă

- 3,5 tone, capacitatea de tractare

- 224 mm, garda maximă la sol

Avantaje

- raport calitate/preţ

- confort

- motor puternic

Dezavantaje

- taxe mari pentru motorul de 2,2 litri

- o singură motorizare disponibilă

- nu e o marcă celebră