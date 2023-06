Jurnalul.ro › Bani şi Afaceri › BVB, peste Regatul Unit şi Austria, dar sub Polonia, Cehia şi Ungaria BVB, peste Regatul Unit şi Austria, dar sub Polonia, Cehia şi Ungaria

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) este, după cinci luni din 2023, peste Regatul Unit şi Austria, dar sub Polonia, Cehia şi Ungaria: capitalizarea totală, în creştere cu 12,2 mld. lei. Toţi indicii sunt pe plus, de la 1,4% la 10,7%. Benchmarkul BET, plus 0,3% luna trecută, scrie Ziarul Financiar.