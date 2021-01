Lovitură pentru piața imobiliară. Nu se majorează pragul de aplicare a TVA de 5%

Mărirea pragului pentru care se aplică TVA de 5% la cumpărarea imobilelor a fost amânată pentru anul 2022. Inițial se avea în vedere ca această cotă să fie percepută pentru un plafon de 140.000 de euro.

În prezent, TVA-ul de 5% se aplică pentru locuințele sub 450.000 de lei, adică aproximativ 92.000 de euro.



"1332 din 2020 e ultimul Monitor Oficial al anului 2020. În cadrul lui, OUG nr. 226/2020 implementează un proiect pe care nu-l aşteptam, nu-l doream, dar îl bănuiam: amână pentru 2022 câteva din măsurile fiscale mult aşteptate, printre care majorarea la 140.000 euro a pragului până la care se aplică TVA de 5% la imobile, precum şi eliminarea pragului de 30% pentru deductibilitatea creanţelor neîncasate cesionate. Nu e tot proiectul aşa rău...Se prelungeşte şi termenul de suspendare a executărilor silite (care implică o somaţie), a accesoriilor şi a prescripţiei fiscale până în 31 martie 2021.

Se prelungeşte şi perioada în care se poate solicita anularea accesoriilor aferente creanţelor principale anterioare lunii martie 2020 (facilitate instituită prin OUG 69/2020). Tehnica legislativă reia logica anterioară - perioadă depunere, decădere, perioadă depunere - deşi este inexplicabil de ce se menţine perioada de decădere dintre cele două perioade de depunere (dacă s-a depus o cerere după 15.12, dar înainte de 01 ianuarie 2021, cererea va fi respinsă ca tardivă, dar se va putea relua, identic, după 01 ianuarie 2021).

Tot până la 31 martie 2021 se prelungeşte şi termenul în care se poate solicita eşalonarea simplificată - OUG 181/2020 - aferentă obligaţiilor scadente în 2020, după instituirea stării de urgenţă. Se amână şi alte măsuri (vouchere, obligaţie case de marcat electronice fiscale) şi se clarifică diverse probleme întâmpinate la calculul contribuţiilor şi impozitelor aferente indemnizaţiilor acordate pentru facilitarea formelor de organizare a muncii la distanţă (OUG 30/2020 sau Kurzarbeit)", arată George Trantea, de la Filip&Company.

Dezvoltatorii imobiliari au luat în calcul însă măsura de mărire a pragului de aplicare a TVA-ului de 5% din ianuarie 2021, fapt care îi va afecta din cauză că prețul va crește și mulți cumpărători ar putea să renunțe.

"Apartamentele sau casele care erau concepute în vederea unei vânzări cu TVA 5% trebuie să ţină cont de TVA de 19%. Proiectele care aveau în vedere vânzarea unor imobile sub acest prag trebuie să regândească întregul plan de la zero pentru a ţine cont de majorarea preţului cu 20%. Acest lucru implică: adaptări ale proiectelor; identificarea altor cumpărători; soluţionarea disputelor cu cei care contractaseră deja având în vedere TVA de 5%. Cu privire la ultimul punct, un rol important îl vor avea şi băncile care finanţau aceste achiziţii. Majorarea preţului cu 14% îi va face pe mulţi cumpărători să nu se mai încadreze în plafonul de finanţare, fiind necesară reorientarea către alte apartamente sau case. Să sperăm că surpriza nu va fi foarte neplăcută şi nu îi va forţa pe cumpărători să achite 14% în plus", explică acesta.