Proiectul Lecturi³ continuă cu premiera spectacolului-lectură „Contrabasistul” de Lucian Uegrin, în regia lui Ion Sapdaru, la Naționalul ieșean

Lucian Uegrin: „Memoria este o insulă. O insulă care tot crește, adunând senzații, gesturi, regrete, iubiri – un teritoriu instabil, unde trecutul refuză să dispară. Pe această insulă naufragiază Bătrânul, personajul central, internat într-o instituție pentru cei care și-au pierdut memoria. Funcționarul, reprezentantul sistemului, îi propune o „procedură” menită să-l ajute. Dar Bătrânul o refuză – nu vrea să-și amintească o viață ratată, dedicată consumului de alcool.

Totuși, memoria are regulile ei: uită cuvintele unui text care i-ar aduce un televizor, dar păstrează vie iubirea pentru Chelneriță, iubire cu un final nefericit.

Două lumi se suprapun: realitatea instituțională și lumea interioară, populată de figuri vii din amintiri – Tânărul și Chelnerița. Între absurd și luciditate, între comicul amar și fragilitatea memoriei, Contrabasistul construiește un spectacol viu, cu ritm alert, umor de limbaj, jocuri de sens și situații dramatice care nu se uită cu ușurință.”

Pasionat de cuvântul scris și de puterea lui scenică, Lucian Uegrin explorează teatrul ca formă de expresie a sensibilității și a umorului subtil. Deși nu provine din lumea teatrului academic, abordează dramaturgia cu seriozitate și devotament, considerând că teatrul începe întotdeauna cu... cuvintele.

A urmat cursurile (online) ”Finding your voice as a playwright” (2020) și ”Writing successfully for the Stage” (2021) – parte din programul MicroMaster al Universității Cambridge. Debutează cu proza scurtă „Semne”, (2020, Ed. LiterNet.ro). A mai publicat: „Bărbatul cu o cutie de contrabas”, teatru scurt (revista Boema, 2022), „Câinele cu un picior ridicat”, Antologie literară (Ed. Boema, 2022), „Magicul și inegalabilul Grimeor”, Antologie literară (Ed. Boema, 2023).

Proiectul „Lecturi³” a fost inițiat de Teatrul Național Iași, în parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Române Iași și revista „Alecart”.

Toți cei care doresc să se alăture proiectului „Lecturi³” sunt invitați să trimită piese de teatru la adresa de e-mail lecturi3@gmail.com.