Cum devii propriul angajator și angajat: fonduri europene pentru scriitori

România are foarte multe talente, în multe domenii, iar acum se pot lansa în afaceri cei care vor să-și pună în valoare creativitatea. Chiar și pe piața de carte, care mult timp a avut de suferit din cauza scăderii vânzărilor, afectând mai ales scriitorii debutanți, se pot găsi soluții de finanțare, din fonduri europene, astfel încât să se poată trăi decent din această meserie. Până în 1990, scriitorii beneficiau oarecum de protecție, având facilități pe care le-au pierdut, de la un an la altul, în ultimele trei decenii. Foarte puțini s-au mai putut baza doar pe câștigurile din scriitură și aproape deloc pe activitatea de scriitor. Dar astăzi se pot transforma în antreprenori, astfel încât să nu mai depindă de un angajator.

Unul dintre exemplele de succes pe piața de carte pentru copii este Cristina Grecu, o tânără scriitoare de la Brașov, care a-ndrăznit să creadă că își poate finanța creațiile cu fonduri europene. Și a căutat o variantă care să i se potrivească, fiind hotărâtă să încerce, chiar dacă era aproape sigură că planul ei de afaceri nu va fi acceptat. Estimările ei s-au dovedit mai pesimiste decât realitatea, pentru că a reușit să convingă administratorul schemei de antreprenoriat că o afacere pe piața de carte poate fi de succes. „Sunt pasionată de scris. Am început să scriu poezii din adolescență. Caietul cu poezii era, de fapt, „jurnalul” meu secret. Așa a rămas și acum. În el îmi așterneam cele mai misterioase trăiri, pe care nu le-aș fi dezvăluit nimănui. Acel caiet era micul meu univers secret. Însă, cam de vreo 10 ani, am descoperit multe povești cu Mulla Nastratin, care mai de care mai amuzantă și plină de subînțeles. Mi-a venit ideea să scot o carte”, povestește scriitoarea care a devenit antreprenor, cu fonduri europene.

Cărți uitate în sertar

Problemele au apărut atunci când a analizat piața și opțiunile. Ca economist, Cristina și-a dat seama că o investiție personală nu poate avea sorți de izbândă, dacă își va plăti sigură publicarea cărților, pentru că deja sunt mulți alți scriitori care așteaptă, în zadar, să câștige ceva din activitatea lor. Așa că s-a gândit să-și facă propria editură și să publice primele ei cărți, în cadrul proiectului, urmând să dezvolte activitatea pe această nișă a cărților pentru copii. Și a ales o variantă de scriitură care are și efect educativ, dezvoltând inteligența copiilor, de la cele mai fragede vârste. „Am primit cereri din partea multor oameni care au copii foarte mici, de trei-patru ani. Chiar dacă textele sunt în versuri și sunt cu tâlc, mulți îmi spun că le citesc pentru copiii lor și cei mici sunt foarte încântați”, explică scriitoarea care a reușit să-și creeze, în foarte scurt timp, un public fidel, odată cu lansarea afacerii. Conceptul gândit ca un proiect integrat a ajutat-o pe tânăra scriitoare să devină propriul angajator și angajat, într-un business pe care cei mai mulți antreprenori îl ocolesc. Dar s-a bazat pe propria experiență și creativitate când a gândit planul de afacere, ceea ce i-a garantat succesul imediat și pe termen lung.

De la dezvoltare personală, la antreprenoriat

Cristina Grecu a creat Editura Ingenium, la Brașov, pornind de la simpla participare la un curs de antreprenoriat, pe care inițial îl percepea ca fiind ceva benefic pentru dezvoltarea personală. „Opt ani au așteptat cărțile scrise de mine, în lipsă de finanțare. Apoi, din aproape în aproape, am ajuns să fac un curs de antreprenoriat unde la final trebuia să realizăm un plan de afaceri pe care să îl înscriem în concurs pentru a primi finanțare. Nu aveam eu mari speranțe de izbândă, având în vedere că era vorba de o editură. Însă, contrar așteptărilor mele, când mi-am prezentat ideea de afacere, a fost foarte apreciată. Mi s-au pus întrebări legate de planul meu și am obținut nota maximă la examenul final și o încurajare pe măsură: „Participă la concurs! Este un plan de afaceri care sigur va primi finanțare!”. Am participat și s-a dovedit o alegere bună, am primit finanțare prin programul Start-Up Plus”, explică scriitoarea. Primele două cărți din seria „Nastratin cel de înțelepciune plin” au văzut, astfel, lumina tiparului, având și mare succes, chiar dacă au fost lansate în perioada de pandemie.

Această schemă de finanțare îmbină HR-ul cu antreprenoriatul, pentru că selecția grupului țintă se face pe principii comune ambelor domenii, apoi se „construiește” antreprenorul, pas cu pas. Cele mai multe proiecte de succes finanțate din granturi pentru start-up-uri s-au bazat pe succesul beneficiarilor în activitățile pe care le-au propus pentru a obține finanțare.

Exemplul de succes poate fi replicat

Astfel de proiecte integrate încă se pot finanța, pentru cei care ar putea să-și transforme afacerea și într-o variantă de ajutor pentru comunitatea locală din care fac parte. Astfel, creația literară poate sta și la baza dezvoltării locale. „O posibilitate de a înființa o firmă cu ajutorul fondurilor europene constă în participarea în calitate de membru al grupului țintă, într-un proiect finanțat prin apelul de proiecte POCU/449/4/16 - „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”. Ghidul solicitantului – condiții specifice pentru acest apel de proiecte este publicat pe site-ul MFE, se poate consulta la adresa: http://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-management/am-pocu/. În vederea obținerii finanțării, o persoană fizică trebuie să fie selectată de o entitate care implementează un proiect finanțat prin acest program, entitate denumită administrator al schemei. Administratorii schemelor de antreprenoriat vor efectua selecția persoanelor fizice în vederea sprijinirii afacerilor, în funcție de calendarul pe care aceștia l-au stabilit la nivelul cererii de finanțare”, explică reprezentanții Ministerului Fondurilor Europene. Această poveste de succes a scriitoarei Cristina Grecu poate fi replicată, astfel încât să se aplice exemplul de bune practici în cazul mai multor întreprinderi create cu ajutorul fondurilor nerambursabile, dezvoltând atât piața de carte, cât și comunitățile locale, prin transformarea scriitorului în antreprenor.