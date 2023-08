De la evidențe aproximative la contabilitate de expert !

Cu cât trecea timpul, cu atât eram mai copleșit de partea financiar-contabilă. Chiar dacă încercam să fiu organizat, simțeam că scap lucruri printre degete. Uneori nici nu găseam unele documente când aveam nevoie urgent. Și cel mai rău, pierdeam mult prea mult timp cu hârțoagele astea plictisitoare. Timp pe care aș fi putut să îl dedic dezvoltării afacerii. Din cauza evidențelor aproximative și incomplete, creșterea începuse să încetinească vizibil.

Externalizarea, soluția care mi-a eliberat timpul

Atunci m-am hotărât să externalizez serviciile de contabilitate către experți. După ce am analizat câteva opțiuni, am ales o companie serioasă, o firma de contabilitate cu experiență. M-au convins experiența bogată, dar și flexibilitatea de care dădeau dovadă.

Chiar din prima săptămână de colaborare, am simțit o ușurare imensă. Facturile și documentele financiare erau preluate rapid, iar în contabilitatea lor electronică aveam acces instant la tot. Așa am recâștigat timp prețios pentru zona mea de expertiză.

Optimizare fiscală și soluții personalizate. Un alt mare avantaj pe care l-am descoperit la RealCont a fost consultanța de optimizare fiscală. M-au îndrumat să profit de toate oportunitățile legale de a plăti taxe mai mici, în funcție de specificul meu.

Apoi m-au ajutat să implementez un sistem de gestiune adaptat perfect business-ului meu. Totul era mult mai bine organizat, spre deosebire de improvizațiile mele inițiale. Am realizat că o contabilitate personalizată chiar face diferența.

Control și predictibilitate pentru afacere

Odată cu noua evidență contabilă, am câștigat și o predictibilitate mult mai bună în business. Am acces rapid la rapoartele lunare, așa că pot lua decizii bazate pe date concrete. Văd mult mai clar care sunt punctele profitabile sau care categorii merg mai greu. Și cel mai important, pot estima mult mai realist bugetul și cashflow-ul pe termen scurt și mediu. Acest control sporit mă ajută să planific strategic extinderea business-ului. Parteneri de încredere, nu doar contabili! Cel mai mult apreciez că la firma de contabilitate cu care colaborez că am găsit nu doar niște contabili, ci adevărați parteneri de afaceri. Sunt mereu atenți la nevoile mele și vin cu soluții personalizate, nu doar cu servicii generaliste.

Chiar recent, când am deschis un nou punct de lucru, m-au consiliat cu răbdare pentru tot ceea ce trebuie făcut din punct de vedere contabil. Am simțit că nu sunt singur pe acest drum antreprenorial.

Investiția care a meritat fiecare leu. Este adevărat, serviciile de contabilitate ale unor experți nu sunt cele mai ieftine. Dar pot spune cu certitudine că merită fiecare leu. Nu aș fi ajuns unde sunt azi fără sprijinul lor în organizarea finanțelor firmei. Externalizarea contabilității mi-a permis să mă concentrez pe dezvoltarea afacerii, nu pe hârțoage plictisitoare. Și asta nu are preț. Recomand tuturor antreprenorilor să nu mai amâne acest pas esențial. Așadar, dacă vrei ca afacerea ta să treacă la următorul nivel, ai nevoie de un partener de încredere în contabilitate. O firmă de contabilitate cu experiență întrunește toate calitățile: expertiză, seriozitate, consultanță de calitate. Nu vei regreta colaborarea! Un parteneriat poate să dureze deja ani buni și nu vei regreta! Au trecut deja câțiva ani de când am ales să colaborez cu firma pentru contabilitatea afacerii mele. Pot spune că a fost una dintre cele mai bune decizii pentru succesul pe termen lung.

Chiar dacă la început mă temusem de costuri, pe parcurs am realizat că investiția se merită cu vârf și îndesat. Nu aș fi reușit să mă extind atât de mult fără sprijinul lor. Și cel mai important, am găsit acolo nu doar niște prestatori de servicii, ci adevărați parteneri care se implică direct în succesul meu. Am creat o relație apropiată bazată pe încredere deplină și obiective comune.

O recomandare de la antreprenor pentru antreprenori

Ca antreprenor cu ceva experiență, recomand tuturor celor aflați la început de drum să caute un partener de încredere pentru contabilitate încă de la bun început.

Chiar dacă la început par costisitori, pe termen lung experții în contabilitate vă pot scuti de probleme majore și vă pot ajuta să creșteți solid. Nu vă bazați pe improvizații sau soluții temporare. O firmă de contabilitate are experții care vă pot susține pas cu pas, cu soluții personalizate ce se adaptează pe măsura evoluției afacerii voastre. Vă veți putea concentra pe zona de expertiză, nu pe financiar-contabilitate. Sunt servicii complete pentru orice tip de business. Indiferent că aveți un start-up, o firmă mică sau mijlocie sau o corporație, o firmă de contabilitate vă poate oferi tot pachetul de servicii contabile de care aveți nevoie.

Externalizează cu încredere partea financiar-contabilă și bucură-te de consultanță de specialitate în profitabilitate, fiscalitate, audit și multe altele. În timp vei constata că ai salvat timp, timpul care este atât de necesar oricărui antreprenor, că până la urmă și noi avem nevoie de o viață privată. Toate sub umbrela unui singur parteneriat, iar timpul îți va arăta că banii investiți au contat. Iar dacă afacerea ta se extinde, poți conta pe suportul lor. Experții se adaptează cu flexibilitate la noile provocări și necesități. Esențial este să îi alegi încă de la început alături de tine! Apoi, nu vei regreta nici un moment decizia luată!