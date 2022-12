Cele mai performante si cele mai slabe acțiuni în 2022

O analiză realizată de rețeaua socială de investiții eToro arată că au existat câștigători și perdanți clari în acest an. eToro a analizat cele mai performante și cele mai slabe două acțiuni din fiecare dintre cei mai importanți indici bursieri de pe cele mai mari cinci piețe globale de acțiuni (SUA, Japonia, China, Marea Britanie, Canada) pentru a identifica 10 câștigători și 10 perdanți ai anului 2022.

Fără a fi o surpriză, pe lista câștigătorilor se află mai mulți giganți din domeniul petrolului și gazelor naturale - prețurile petrolului și gazelor naturale fiind accelerate în acest an de războiul din Ucraina. Occidental Petroleum și-a văzut prețul acțiunilor sale crescând cu 121% până în acest moment al anului, în timp ce două companii listate în Canada, Tourmaline Oil Corp (+102%) și Cenovus Energy Inc (+57%) au înregistrat, de asemenea, creșteri importante.

Nevoia de securitate globală a avut, de asemenea, un impact pozitiv asupra prețului acțiunilor din domeniul apărării, firma BAE Systems din FTSE 100 înregistrând o creștere de 51% a prețului acțiunilor până în prezent. Alte acțiuni de pe lista câștigătorilor includ editura Pearson, care a crescut cu 51% în 2022 datorită unei serii de rezultate financiare solide, și compania americană de utilități Constellation Energy Corp, care a înregistrat o creștere uriașă de 116% în urma introducerii în SUA a legii privind reducerea inflației, care a oferit credite fiscale pentru diferite tipuri de energie curată.

Comentând, Ben Laidler, Global Markets Strategist la eToro, a declarat: "Acest lucru ne reamintește că în spatele rentabilității medii de -17% de pe piețele globale de acțiuni din acest an se află mii de acțiuni individuale cu evoluții diferite. Unele dintre aceste companii au înregistrat câștiguri mari, în timp ce altele au avut rezultate mult mai slabe decât media. Aceasta arată cât de important este ca un investitor individual să se documenteze, gândindu-se la peisajul economic actual și la tendințele globale, înainte de a lua decizii cu privire la portofoliul său."

Anumite domenii se remarcă, de asemenea, pe lista celor care au pierdut în 2022, inclusiv acțiunile axate pe tehnologie, comerț electronic și imobiliare, care au fost lovite ca urmare a scăderilor acțiunilor firmelor de tehnologie la nivel global, a crizei costului vieții și a începutului scăderii prețurilor din domeniul imobiliar. Printre numele notabile de pe lista de perdanți se numără firma Ocado Group, ale cărei acțiuni au scăzut cu 60%, fiind lovită de scăderea acțiunilor din domeniul tehnologic din 2022, după ce acțiunile sale crescuseră în anii de boom anteriori. Gigantul canadian de comerț electronic Shopify a înregistrat, de asemenea, o scădere puternică a valorii acțiunilor sale, cu 70%, în timp ce gigantul japonez de comerț electronic Rakuten Group a suferit și el o scădere (-45%) a acțiunilor sale la bursă.

Laidler a adaugat: "Mărfurile fungibile constituie singura clasă de active care a crescut în 2022, însă acțiunile petroliere s-au descurcat și mai bine, pornind ca unele dintre cele mai ieftine de pe piață, în timp ce au plătit în mod constant dividende frumoase în acest an. Dezamăgirile au venit de la multe dintre firmele de top din sectorul tehnologic, pe măsură ce stimulul pandemic s-a atenuat, iar creșterea dobânzilor din acest an a determinat investitorii să reconsidere evaluările lor ridicate."

Cele mai performante acțiuni în 2022 au fost: Zhonglu Co Ltd, Yantai Yuancheng Gold Co Ltd, Occidental Petroleum, Constellation Energy Corp, Mitsubishi Heavy Industries Ltd, Tourmaline Oil Corp, Fujikura Ltd, Cenovus Energy Inc, Pearson PLC și BAE Systems.

Acțiunile cu cele mai slabe performanțe în 2022: Generac Holdings, Align Technology Inc, Shopify Inc, Will Semiconductor Co Ltd, Ocado Group PLC, Zhejiang Starry Pharmaceutical Co Ltd, Persimmon plc, Z Holdings Corp, Rakuten Group Inc, Algonquin Power Utilities.

(sursa: Mediafax)