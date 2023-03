Gradul de bunăstare al populației este definit de gradul educației financiare al acesteia

În opinia sa, România are un deficit mare de formatori în domeniul economic, motiv pentru care BNR are programe de formare a profesorilor de economie pentru a asigura o educație financiară adecvată pentru copiii și tinerii din România. În plus, Adrian Vasilescu a subliniat că manualele sunt slab calitative din punct de vedere al conținutului și trebuie rescrise de la zero. „Acestea sunt scrise pentru roboți, nu pentru oameni vii și trebuie rescrise de oameni care știu să scrie pentru copii și tineri. De asemenea, este esențial să fie integrate metode de predare moderne pentru a asigura o educație financiară adecvată”, spune acesta.

Specialiști în educație financiară, dar și în comunicare

Potrivit lui Adrian Vasilescu, este esențial ca în următorii 10-15 ani România să aibă o populație educată financiar, formată din cei care acum sunt copii. Însă el subliniază că problema educației financiare este a întregii societăți, nu numai a sistemului de educație și că, în acest moment, România trebuie să găsească soluții, nu vinovați, iar una din ele este școlarizarea specialiștilor în zona comunicării. „Specialiștii în comunicare joacă, de asemenea, un rol important în educația financiară. Degeaba ești doctor în științe economice dacă nu ai abilități de comunicare prin care să atragi copilul. Prin urmare, este necesar să fie formați specialiști în comunicare pentru a asigura o educație financiară adecvată pentru copiii și tinerii din România”, mai adaugă acesta.