Numerele extrase la tragerile Loto de duminică, 24 noiembrie 2024

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 1,63 milioane de lei (peste 328.800 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 11,38 milioane de lei (peste 2,28 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 3,88 milioane de lei (peste 781.400 de euro), la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 100.900 de lei (peste 20.300 de euro), iar la categoria a III-a un report in valoare de peste 43.300 de lei. La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 88.400 de lei (peste 17.700 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 1,15 milioane de lei (aproximativ 231.200 de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 43.900 de lei. La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de peste 48.300 de lei.

Numere extrase duminică, 24 noiembrie, 2024

Loto 6/49: 28 20 39 38 42 11

Loto 5/40: 12 38 19 20 16 18

Joker: 9 22 41 7 32 + 1

Noroc: 6 7 4 0 4 0 3

Noroc Plus: 0 2 3 6 0 5

Super Noroc: 7 6 5 8 8 4