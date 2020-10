Agricultura a atras 2 miliarde de euro din fonduri europene în 2020

Circa două miliarde de euro din fonduri europene au fost atrași, în acest an, de agricultură, potrivit ministrului Adrian Oros. Sumele au fost alocate de la bugetul de stat și urmează ca anul viitor să fie decontați de Comisia Europeană.

Avansurile sunt plătite până la 30 noiembrie din buget, urmând ca acestea să fie rambursate României în jurul datei de 6 ianuarie 2021.

"A fost un an dificil. Peste problemele organizatorice legate de pandemie şi de distanţarea socială, de restricţiile sociale, am încercat, prin cele două agenţii, să continuăm activitatea, să facilităm dialogul, astfel încât fermierii să nu fie afectaţi. A fost o provocare instituţională în acest an mai special", a explicat demnitarul.



Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a plătit 656 de milioane de euro, cea mai mare sumă din ultimii ani, depăşind ţinta de 550 milioane de euro.



"Mă bucură foarte mult că, din această sumă, 415 milioane de euro sunt măsuri pentru investiţii. Anul acesta am ţinut foarte mult la nivel guvernamental să se aloce sume consistente pentru investiţii", a adăugat Oros.



Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a autorizat începând de vineri, de la ora 0:00, suma de 135,4 milioane de euro pentru un număr de 30.005 fermieri, în cadrul schemelor de plăţi directe aferente anului 2020 şi al măsurilor de dezvoltare rurală legate de suprafaţă şi de animale.