Încălzirea globală schimbă agricultura românească: curmale, kiwi, kaki şi fistic la Dăbuleni, smochine la Roşiori, goji la Braşov

Adaptarea în România a cul­turilor mediteraneene vine în contextul în care schim­bările climatice pun sub semnul întrebării producţii­le culturilor tradiţionale. Iernile blânzi, primă­verile cu temperaturi ridicate, cum au ajuns în acest an la maxime de 300 C în aprilie, verile foarte călduroase şi toamnă cu secetă sunt semne ale viitoarei clime din România.

„Noi urmărim schimbările climatice, pen­tru că suntem foarte expuşi în zona aceasta şi ne pregătim să facem faţă. Una dintre măsurile pe care le-am luat a fost să găsim specii potrivite condiţiilor climatice actuale şi viitoare. Temperaturile ridicate din iarna aceasta, mult peste media lunară multianuală, au pornit vegetaţia culturilor cu 9-24 de zile mai devreme, foarte multe. Din experienţa noastră, am dovedit că se pot face curmale, kiwi, kaki şi fistic la Dăbuleni. Chiar şi măslinul vegetează aici, înfloreşte, leagă, dar încă nu a dat fructe“, spune Aurelia Diaconu, director al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni.

Ea mai spune că există riscul dispariţiei culturilor tradiţionale din cauza schimbării condiţiilor climatice, comunitatea ştiinţifică explorând deja două direcţii.

(sursa: Mediafax)