Schimbări IMPORTANTE pe biața bancară. Anunț de ULTIMĂ ORĂ al Eximbank

"După parcurgerea tuturor etapelor prevăzute de legislaţia specifică şi regulamentele bancare, procesul de fuziune prin absorbţie între EximBank, în calitate de societate absorbantă, şi Banca Românească, în calitate de societate absorbită, a obţinut în această lună avizul prealabil al Băncii Naţionale a României, ceea ce a permis înregistrarea fuziunii la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului", a anunțat Traian Halalai, preşedinte executiv al EximBank.

Cele două bănci vor funcționa ca o entitate unică, sub denumirea de Eximbank.

"Este un moment de o importanţă majoră atât pentru EximBank - care devine o bancă universală românească de top adăugând în portofoliu produse pentru persoanele fizice, cât şi pentru sistemul bancar local - prin majorarea prezenţei capitalului românesc pe piaţa financiar-bancară, mai ales în contextul actual. Noi am crezut de la bun început în potenţialul extraordinar al acestui proiect, iar finalizarea lui cu succes arată o dată în plus angajamentul nostru ferm de a continua să susţinem creşterea economiei româneşti prin suportul financiar pe care îl vom acorda tuturor segmentelor de piaţă, fie că vorbim despre persoane fizice sau companii", a precizat oficialul.

Pentru achiziția Băncii Românești, EximBank a fost asistată de Pricewaterhouse Coopers Management Consultants SRL. Au avut loc mai multe negocieri între EximBank și National Bank of Greece (NBG), car au semnat contractul de achiziție a pachetului majoritar de acțiuni al Băncii Românești la 20 iunie 2019. În decembrie 2019, au fost acordate avizele de neobiecţiune din partea Consiliului Concurenţei şi a BNR.

"Odată cu îndeplinirea cerinţelor obligatorii de reglementare şi a celorlalte elemente prevăzute în acordul pe care EximBank şi National Bank of Greece l-au semnat, în ianuarie 2020, au fost întrunite toate condiţiile pentru încheierea tranzacţiei", arată EximBank.

Valoarea atranzacției se ridică la circa 60 de milioane de euro, la un capital achiziţionat de aproximativ 130 de milioane de euro, și cuprinde și rambursarea împrumutului acordat Băncii Româneşti de către NBG, în valoare de 65 de milioane de euro, precum şi rambursarea, de către BROM, a finanţării intragrup primite de la banca-mamă, în valoare de 90 de milioane de euro, plătite de Banca Românească din lichidităţile proprii.

"Tranzacţia nu a implicat nicio finanţare de la bugetul de stat. Independent de componentele specifice unei bănci universale, după fuziune, EximBank va continua să acţioneze pe segmentul garanţiilor şi asigurărilor de stat, conform mandatului primit din partea statului român".

Statul român este acționar majoritar al EximBank, înființată în 1992, prin Ministerul Finanțelor. În prezent, se află în top 10 bănci din România, în funcție de active.