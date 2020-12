Asociatia Energia Inteligenta: Top 3 furnizori de energie electrică pentru fiecare regiune

Avand in vedere ca in ultimele ore comparatorul de pret al ANRE nu a functionat Asociatia Energia Inteligenta pentru a veni in intampinarea consumatorilor de energie electrica a realizat calcularea pretului final ofertat de TOP 3 Furnizori conform comparatorului ANRE si pretul final de Serviciu Universal pe care consumatorii care nu opteaza pentru piata concurentiala urmeaza sa l plateasca de la 1 ianuarie 2021.

Preturile sunt exprimate in lei/kWh si contine toate tarifele, taxele si TVA.

Alegerea unui furnizor de energie electrica in piata concurentiala presupune transmiterea acelui furnizor ales pe email o copie dupa ultima factura, copie dupa Cartea de Identitate si o copie dupa un act de proprietate.

Nota: Asociatia Energia Inteligenta nu face reclama pozitiva sau negativa nici unui furnizor de pe piata. Alegerea celor trei companii a fost realizata in baza TOP 3 preturi cele mai mici conform Comparatorului ANRE (nu am luat firma care se gaseste pe primul loc in acest comparator datorita problemelor care le a avut pe piata de gaze).