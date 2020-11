Avantajele ideall.ro în perioada Black Friday - Bucură-te de transportul gratuit și rapid, dar și de celelalte beneficii!

Cea mai cunoscută perioadă de reduceri este aproape! Black Friday este ocazia perfectă pentru a-ți cumpăra cele mai importante obiecte pentru casa ta, și asta, la un preț avantajos.

Poți să faci cumpărăturile în online, bucurându-te de confortul casei tale. Ideall.ro a pregătit o serie de avantaje de neratat, așa că citește articolul pentru a afla mai multe!

Ce trebuie să știi despre Ideall:

Ideall.ro este un magazin online 100% românesc, înființat în 2009 și condus de Cătălin Florin Ciolpan. Are la bază 3 acționari și este finanțată din capital propriu. Deși s-a născut în perioada crizei financiare, a avut parte de creștere de la an la an.

Are o tradiție de 11 ani pe piața de electro-retail și este unul dintre principalele magazine online în materie de electronice și electrocasnice.







De ce MERITĂ să faci cumpărături de la Ideall în perioada Black Friday:

DOUĂ perioade de reduceri de până la 60% la peste 1000 de produse

Multe magazine au oferte speciale de Black Friday doar pentru o zi sau două. În schimb, Ideall are oferte speciale timp de două perioade (începând din data de 12 noiembrie, ora 20:00 până la 15 noiembrie și 19, ora 20:00-22 noiembrie 2020).

De aici poți cumpăra cele mai utile produse pentru casă, cum ar fi o combină frigorifică, o mașină de spălat vase, aspiratoare, televizoare și chiar și telefoane, căști și multe altele. Poți comanda electronice și electrocasnice online de pe ideall.ro foarte ușor, creând un cont pe site.

Transport gratuit și rapid în aproximativ 80% din teritoriul României (singurii de pe piață cu o arie atât de mare de livrare)

O teamă pe care mulți o au atunci când comandă online este faptul că livratorii nu sunt atenți cu coletele. Ideall asigură o livrare gratuită cu flotă și personal propriu și specializat, care vor avea grijă de produsele tale.

Coletele vor fi livrate din depozitul propriu de 5.000 m pătrați în cel mai scurt timp (între 1 și 7 zile lucrătoare pentru produsele din stocul propriu de Black Friday). Nu va trebui nici să cari produsele până în casă, pentru că personalul Ideall va avea grijă de asta în locul tău! În plus, poți să verifici coletele când ajung la tine.

Poți plăti în până la 18 rate FĂRĂ DOBÂNDĂ

Dacă vrei să îți iei mai multe produse, însă nu ai pregătit un buget generos, stai fără griji! La Ideall, poți plăti în până la 18 rate fără dobândă!

Cumpărăturile se fac foarte simplu

Este simplu să faci o comandă pe ideall.ro. Pur și simplu, fă-ți un cont pe site, adaugă produsele în coș, confirmă comanda și așteaptă produsele să ajungă la tine.

Ai la dispoziție informații despre Black Friday

Dacă vrei să știi mai multe informații despre această perioadă de reduceri, dar și cum să alegi produse de Black Friday, magazinul Ideall îți oferă informații utile și articole de blog din care te poți documenta și inspira.

Ești pregătit de Black Friday? Grăbește-te să-ți faci cont pe magazinele preferate ca să comanzi primul produsele care îți plac!

Sursa foto: shutterstock.com