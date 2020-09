Banca Naţională a României (BNR) va acționa în funcție de provocările existente din cauza pandemiei de coronavirus, de evoluția macroeconomică, de cea a inflației și a mediului extern, potrivit viceguvernatorului Leonardo Badea.



"Există, în continuare, un nivel ridicat de incertitudine în ceea ce priveşte dezvoltarea crizei sanitare şi crizei economice. Din această perspectivă credem că şi în România este valabilă o concluzie similară celei rezultate din evaluarea Băncii Centrale Europene, publicată în urmă cu doar câteva zile, care arăta că există temeri clare de redresare economică, dar cu toate acestea incertitudinea privind evoluţiile pandemice şi modul în care această evoluţie va fi redusă este foarte mare. În funcţie de evoluţiile economiei româneşti şi ale mediului extern, în special al economiilor europene, Banca Naţională este pregătită să acţioneze suplimentar în mod adecvat ţinând seama de conjunctura macro-economică şi evoluţia anticipată a inflaţiei", a spus acesta.



România are nevoie de un proiect naţional pentru a putea menţine ratingul de ţară.



"Instituţiile internaţionale au văzut modul în care noi am răspuns şi cred că a fost unanim apreciat echilibrul de către toate agenţiile internaţionale de rating, echilibrul de care Banca Naţională a dat dovadă şi modul în care a gestionat această situaţie. Noi sperăm ca, şi pe viitor, să reuşim să asigurăm această credibilitate în traiectoria economică corectă a României, dar este nevoie de un proiect naţional şi este nevoie de mai mult decât avem acum. Este nevoie să participăm cu toţii la o astfel de acţiune care ne-ar permite să menţinem ratingul de ţară şi să menţinem aprecierea din partea instituţiilor internaţionale. Eu cred că toate măsurile luate până acum în legătură cu sectorul bancar şi care au avut succes în a contribui la ameliorarea efectelor crizei, atât la populaţie, cât la companii, nu diminuează în niciun fel preocuparea noastră cu privire la ceea ce se va întâmpla în lunile următoare", a precizat Badea.