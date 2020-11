Cauti o companie de transport international de incredere? Iata ce trebuie sa ai in vedere!

Mediul online ofera posibilitati nelimitate pentru business-urile din orice zona a lumii. Atunci cand vrei sa iti extinzi afacerea la nivel continental sau global, parteneriatul cu o companie profesionista de transport international este un factor care va determina succesul.

Sunt destule companii de acest tip pe piata, asadar poate fi dificil de ales partenerul care sa te ajute in atingerea obiectivelor pe care le-ai setat. Indiferent ca iti propui sa faci import prin curse maritime sau export pe calea aerului, sunt cateva considerente pe care trebuie sa le ai in vedere inainte de a decide asupra serviciilor unei companii de transport international. Iata care sunt acestea!

- Calitatea. Ideal ar fi sa alegi o companie calificata si cu experienta vasta. Reputatia pe piata trebuie sa fie impecabila, iar compania trebuie sa fie flexibila si sa iti adreseze toate necesitatile de transport. Multe firme specializate au unele calitati din aceasta lista, insa ai nevoie de compania care le are pe toate.

Portofoliul de clienti este un detaliu important din acest punct de vedere. Daca vrei sa afli cum este sa lucrezi cu o companie anume pe termen lung, poti chiar sa suni la unul dintre firmele din portofoliu pentru a afla daca colaborarea este ideala.

- Reteaua. O companie profesionista de transport international va duce bunurile la destinatie si va aduce bunuri din orice locatie in cel mai eficient mod cu putinta. Acest detaliu implica parteneriatul companiei cu alte comapanii de profil din diverse zone ale lumii. Tocmai de aceea, experienta pe piata a firmei si partenerii internationali ai acesteia sunt aspecte pe care trebuie sa le verifici pentru a nu avea surprize neplacute.

- Tehnologia. Prezentul ofera posibilitti nelimitate, asadar compania de transport international cu care incepi colaborarea trebuie sa ofere cel putin serviciul de localizare al marfii in fiecare moment. In plus, conditiile de transportare a bunurilor difera in functie de natura respectivelor bunuri.

Tocmai de aceea, o companie profesionista de transport international trebuie sa poata acoperi transporturi clasice, agabaritice, de mobilier, de vehicule, de cereale, de textile, frigorifice sau chiar de substante periculoase (ADR). Investitiile mari in tehnologie ale companiei cu care colaborezi vor reprezenta o garantie a calitatii serviciilor oferite.

- Contactul cu compania. Abordarea colaborarii este deosebit de importanta. Daca request-urile tale ajung intr-un call center si sunt procesate de persoane diferite, poate ar fi cazul sa cauti un alt partener pentru transport. Ideal este ca una sau doua persoane sa mentina permanent contactul cu tine, astfel incat sa iti cunoasca business-ul, marfa si nevoile si sa anticipeze orice necesitate sau situatie speciala.

- Consultanta de calitate. Compania de transport international cu care alegi sa colaborezi nu trebuie sa fie o simpla firma care iti ofera servicii, ci un partener in care te poti increde oricand. Acest detaliu va influenta succesul sau insuccesul dezvoltarii business-ului tau.

Tocmai de aceea, sfaturile venite din partea companiei specializate sunt deosebit de importante. Atunci cand vrei sa transporti anumite bunuri intr-un mod cat mai eficient, partenerul tau de transport va trebui sa isi foloseasca experienta pentru a-ti oferi cele mai bune sfaturi si solutii.

Probabil ai observat ca pretul nu este inclus in lista de mai sus. Evident, preturile sunt foarte importante, insa companiile cu cel mai mic pret adesea nu-ti pot oferi conditiile care sa iti asigure succesul pe termen lung. Astfel, ai putea plati chiar mai mult pentru transport din cauza comunicarii ineficiente, lipsei de vizibilitate, costurilor aditionale si serviciilor insuficiente.