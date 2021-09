Ce este procesul de overselling si cum il practica firmele de web hosting?

Practica de overselling este utilizata frecvent de companiile de web hosting si presupune vanzarea de resurse care nu sunt disponibile pe server. Furnizorul de hosting se bazeaza pe faptul ca majoritatea site-urilor nu ajung sa beneficieze niciodata in totalitate de capacitatea oferita, iar profitul obtinut poate fi mai mare. Aceasta activitate este privita in mod negativ de multe persoane, dar urmarile nu sunt intotdeauna unele grave. Asadar, nu este necesar sa te ingrijorezi.

Cum are loc procesul de overselling?

Sa presupunem ca un furnizor de web hosting pune la dispozitie un server cu 100 GB spatiu pe disc si 1500 GB latimea de banda. Daca acesta ofera 5 GB spatiu si 75 GB bandwith pentru fiecare client, asta inseamna faptul ca serverul poate acoperi maxim 20 de utilizatori. Totusi, exista o sansa mare ca resursele sa nu fie utilizate complet. De exemplu, s-ar putea ca fiecare client sa beneficieze doar de 80% din ceea ce a platit. Astfel, raman 20 GB spatiu si 300 GB de latime de banda care sunt complet libere.

Acest procent ar putea fi pastrat pentru cei care intampina cresteri masive, insa unii furnizori se gandesc sa vanda mai departe ceea ce ramane. Care este motivul? Providerii dispun de suficiente grafice pentru a efectua update-uri in situatiile necesare, iar asta inseamna ca nu vor exista incidente neplacute.

Ce trebuie sa stii despre overselling?

Termenul overselling presupune faptul ca sunt puse conturi pe serverul de web hosting atat timp cat exista resurse disponibile. Asta nu inseamna insa faptul ca sunt adaugate conturi noi dupa ce se depaseste capacitatea computerului. Unii provideri incearca sa se diferentieze de competitie prin faptul ca nu folosesc o asemenea practica. In realitate, acest lucru nu poate fi dovedit si sunt companii prea mici ca sa aiba nevoie de asemenea activitati. Singura problema apare atunci cand masinaria ruleaza la capacitate maxima, deoarece viteza de transfer este afectata. Pe de alta parte, latimea de banda nu este niciodata una neglijabila in comparatie cu numarul de conturi si se pot lua masuri imediat. Cu alte cuvinte, este mult mai importanta tehnologia si numarul vizitatorilor la care ajungi.

Ce inseamna overloading?

Termenii „overselling” si „overloading” sunt utilizati drept sinonime pentru serviciile de web hosting, insa acestea au semnificatia diferita. Overloading-ul are loc atunci cand resursele sunt depasite pe un server partajat, indiferent ca asta se intampla din cauza unuia sau a mai multor website-uri. Din fericire, companiile stabile pe piata dispun de masuri pentru rezolvarea aceleiasi probleme si nu trebuie sa-ti faci griji atunci cand are loc un asemenea eveniment.

De ce sa nu te orientezi spre hostingul nelimitat?

Un plan de gazduire nu poate fi niciodata nelimitat, iar aceasta promisiune s-a dovedit de nenumarate ori falsa. In realitate, singurul beneficiu pe care-l poti avea intr-un pachet de hosting sunt resursele flexibile. Acestea presupun incadrarea in anumite standarde, care sunt afisate in pagina de termeni si conditii. Daca iti doresti sa nu intampini intreruperi ale serviciilor de gazduire, alege un furnizor de calitate si discuta cu acesta despre posibilitatea de upgrade.