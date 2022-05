Ce include un serviciu de gazduire web de la Hosterion?

Ce este gazduirea web?

Cunoscuta si sub denumirea sa englezeasca de web hosting, gazduirea web este un serviciu oferit tie de diversi furnizori – depinde pe care il alegi si pentru care optezi – prin care website-ul tau si fisierele ce il compun sunt stocate pe un server.

Acum poate te intrebi ce este un server? Cei cunoscatori sunt, cu siguranta, deja familiari cu acest termen, insa pentru cei care nu activeaza in domeniu, un server poate avea doua acceptiuni:

Un program ce se ocupa cu furnizarea serviciilor necesare ca aplicatiile externe sa functioneze. Aplicatia-server necesita o legatura cu aplicatiile externe pentru a putea rula.

Un calculator fizic ce are ca scop preluarea, activarea si rularea aplicatiilor-server. De cele mai multe ori, sistemele de servere includ intre doua sau mai multe calculatoare si aplicatiile-server aferente.

Astfel, odata ce website-ul tau si fisierele aferente se afla stocate in siguranta pe un server – cel oferit de furnizorul pentru care ai optat – prin intermediul serviciului de gazduire web, site-ul tau va deveni vizibil tuturor userilor. Pentru o intelegere mai facila a sistemului de gazduire web, il poti asemui unui serviciu de inchiriere al spatiului digital, pus la dispozitie pentru o anumita perioada de timp de catre compania furnizoare.

Pentru o reprezentare vizuala si mai concreta a sistemului si serviciului de gazduire web, poti sa-l compari cu o galerie de arta. Asa cum sunt afisate picturile sau elementele artistice pentru public, asa si serviciul de gazduire web va afisa diverse website-uri pentru publicul larg – cu diferenta ca aceasta galerie nu exista fizic, este digitala, iar publicul, de asemenea, activeaza in online.

Tipuri de gazduire web si cum functioneaza

Chiar daca serviciul de gazduire web este, in esenta, acelasi la toti furnizorii – respectiv are acelasi scop final – exista mai multe variatii ale gazduirii web. Astfel, in functie de cantitatea se spatiu de pe server pe care doresti sa o “inchiriezi”, vei avea mai putin spatiu de stocare, sau, din contra, mai mult. Asadar, s erviciul de gazduire web se imparte in urmatoarele tipologii:

Gazduire web cu un server partajat – numita si gazduire partajata sau shared hosting. Avantaje: pret scazut, usor de intretinut. Dezavantaje: control limitat, putere scazuta. Acest tip de gazduire presupune ca website-ul tau va fi plasat pe un server ce este comun cu alte website-uri. Nu necesita cunostinte in domeniu foarte vaste, acest tip de gazduire web fiind extrem de des intalnita in special atunci cand nivelul de trafic este mediu si atunci cand esti la inceput de drum.

Gazduire web cu un server privat – numita si gazduire VPS (virtual private server). Avantaje: control mai mare asupra serverului. Dezavantaje: pret mai mare. Fiind un server privat, dar virtual, de gazduire web, acest tip de hosting iti va asigura un intreg server virtual doar pentru tine si website-ul afacerii tale. Astfel, vei beneficia de siguranta sporita, si acces de baza la intreg spatiul. Insa, vei putea accesa doar o cantitate stabila, fixa, de resurse, aceasta putandu-se transforma intr-o problema daca traficul de pe website-ul tau creste brusc.

Gazduire web cu server dedicat – cunoscuta si sub numele de gazduire dedicata. Avantaje: excelenta putere si control asupra serverului. Dezavantaje: costuri ridicate, necesita un nivel ridicat de cunostinte in domeniu. Similar cu serverul privat virtual, serverul dedicat nu se opreste doar la serverul intangibil, digital, ci se refera si la hardware-ul propriu-zis, la calculatorul efectiv, acela care joaca rol de gazda. Cu un asemenea server si serviciu de gazduire web ai acces complet si control total asupra serverului, asupra spatiului alocat si asupra functiilor acestuia. Insa, pentru a putea beneficia de toate caracteristicile, este necesar sa dispui de cunostinte solide in domeniu.

Gazduire web cu server cloud – cunoscuta si sub denumirea de cloud hosting. Avantaje: flexibila, eficienta. Dezavantaje: necesita cunostinte solide in domeniu. Una dintre cele mai eficiente sisteme degazduire web, cloud hosting presupune existent si lucrul in echipa a mai multor servere – atat digitale cat si fizice. Gruparea serverelor poarta numele de “cloud”, iar puterea lor comuna asigura gestionarea cu succes a unui volum de trafic urias. Insa, pentru o buna functionare, necesita cunostinte solide de IT.

Cine este Hosterion si de ce sa alegi pachete de gazduire web de la Hosterion?

Prezenti pe piata de servicii de gazduire web de calitate inca din 2004, sub numele de Elvsoft, Hosterion a castigat aprecierea a mii de clienti, atat din Romania, cat si la nivel international. Hosterion ofera servicii de web hosting la cele mai inalte si performante standarde, cu asistenta 24/7, oferind diverse pachete de gazduire web si securitate digitala, pentru a fii o solutie perfecta pentru toate tipurile de preferinte si necesitati ale business-urilor mici, medii si mari.

Mandri Parteneri Google Cloud din 2017, Hosterion ofera si servicii suplimentare atunci cand optezi pentru unul dintre pachetele de gazduire web de la ei. Spre exemplu, daca ai nevoie de o solutie business pentru email-urile agentiei, sau de un mod organizat de a crea, gestiona si partaja fisiere impreuna cu echipa ta, in timp real, atunci Hosterion iti ofera acea solutie. Citeste in continuare si descopera ce pachete de gazduire web de la Hosterion poti alege.

Pachete de gazduire web de la Hosterion

Oferta Hosterion include cinci tipuri de pachete clasice, fiecare cu denumire personalizata, si un alt set de pachete de gazduire web mai avansate. Astfel, poti opta intre: gazduire web basic, gazduire web standard, gazduire web plus, gazduire web advanced, si gazduire web ultra – daca alegi serviciile de gazduire web clasice, sau de gazduire WordPress, gazduire Magento si gazduire premium – daca alegi serviciile de gazduire web avansate.

Fiecare categorie este diferita si fiecare pachet se va plia exact pe ceritnele si nevoile tale – atat prezente cat si viitoare. Astfel, pachetele Hosterion iti ofera sansa si posibilitatea de a alege exact pachetul de gazduire web care se pliaza cel mai bine cerintelor tale. Dar sa incepem cu inceputul, respectiv cu detalierea primelor tipuri de pachete de care poti dispune:

Gazduire Web Basic

Nu lasa numele sa te pacaleasca. Chiar daca se numeste “basic”, ce ofera poate concur chiar si cu cel mai avansat pachet. Perfect pentru o afacere mica, sau una la inceput de drum, pachetul de gazduire web basic iti ofera 10 GB de spatiu de gazduire pe server, trafic nelimitat pe website-ul tau si 4 domenii gazduite.

De asemenea, vei beneficia de certificate SSL incluse gratuit, de o transmisie a datelor mai sigura si mai rapida datorita sistemului IPv6 dedicat, cat si de backup zilnic. Pachetul Hosterion iti creaza si pastreaza 14 copii zilnice, 4 saptamanale si 3 lunare, pentru a te asigura ca website-ul tau se poate recupera complet in caz de necesitate.

Sistemul premium DNS anycast iti va imbunatati viteza de reactive a website-ului, oferind un interval de uptime mai ridicat, in timp ce serverul web de tipul LiteSpeed iti va asigura o incarcare rapida, pentru a nu pierde potentiali clienti. Astfel, tu vei fi mereu conectat cu clientii tai, fara ca acestia sau activitatea lor pe site sa nu fie afectata. Nici de securitate nu trebuie sa-ti faci griji, intrucat sistemul BitNinja se va ocupa de orice tip de anti-hack si anti-spam. Asadar, fisierele si documentele tale vor fi tinute la distanta, in siguranta, de potentialii “ochi curiosi” care isi doresc sa le acceseze fara permisiunea ta.

Serverul dispune de o gazduire ce utilizeaza ca sistem de operare Cloud Linux, ceea ce iti ofera tie, in schimb, securitate, stabilitate si performanta sporita. Mai mult, iti poti alege orasul unde doresti sa-ti fie gazduita afacerea. Asadar, poti opta intre 6 orase diferite, nationale si internationale: Bucuresti, Cluj-Napoca, Londra, Amsterdam, Dallas si Fremont

Gazduire Web Standard si Gazduire Web Plus

Aceste doua tipuri de gazduire sunt excelente daca dispui de un business de nivel mediu. De ce? Pentru o companie care a intrat in categoria medie, gazduirea standard cu 25GB de spatiu si 11 domenii gazduite este mai mult decat indicata. Insa pentru o companie ce deja s-a impus ca o companie medie, in continua dezvoltare, cei 60GB de spatiu SSD si domeniile gazduinte nelimitat vor face diferenta.

Bineinteles, si aceste doua tipuri de gazduire se vor bucura de aceleasi beneficii si detalii ca si pachetul Basic. Concret, ambele sunt asigurate cu sistemul BitNinja, dispun de backup zilnic si viteza de incarcare premium. Mai mult, ambele sunt rezistente la trafic nelimitat, si au o gazduire disponibila tot in 6 orase – atat de nivel national cat si international.

Gazduire Web Advanced

Acest pachet asigura raportul calitate-pret pentru companiile mari. Iti ofera 100 GB spatiu de gazduire si trafic nelimitat. De asemenea, te vei bucura de domenii de gazduire nelimitate, toate, bineinteles avand certificate SSL gratuit. Backup-ul zilnic este de asemenea prezent, in timp ce viteza de incarcare si descarcare este, de asemenea garantata.

Acest tip de pachet include 3500000 de noduri de indexare , o viteza de procesare de 8 GHz si de o memorie fizica de 3GB.

Gazduire Web Avansata

Pachetele de gazduire web avansata se deosebesc de celelalte prin faptul ca includ servicii create, in special, pentru WordPress. Software unic, dezvoltat in-house de Hosterion, hardware ultra-modern, de ultima generatie, cat si cele mai noi aplicatii – toate elementele contribuie a o viteza ridicata si la o protectie impresionanta impotriva atacurilor cibernetice. De asemenea, asistenta 24/7 este prezenta si in aceste pachete, pentru ca tu sa beneficiezi doar de cele mai bune conditii pentru afacerea ta digitala.

Vei beneficia de asemenea, de migrare gratuita pentru domeniul principal de WordPress de la alt furnizor, aceasta fiind efectuata manual, complet, de specialistii Hosterion. In plus, vei putea efectua singur un numar nelimitat de migrari de WordPress folosind toolkit-ul aferent, pus la dispozitie de echipa Hosterion.

Iar daca planuiesti sa optezi pentru infiintarea unui magazin online – sau daca deja ai un magazine online – poti opta pentru platforma WooCommerce. O solutie flexibila, bazata pe WordPress, WooCommerce este ideala pentru business-urile mici si mijlocii ce isi doresc sa-si perfectioneze, sau sa-si creeze, magazinul online mult visat.

Concluzie

Asadar, indiferent daca esti la inceput de drum, sau daca activezi deja de ceva timp in digital, te vei putea bucura de pachetul potrivit, cu Hosterion. Calitatea premium, promptitudinea raspunsurilor la solicitari si uptime-ul este asigurat indiferent de optiunea ta. Siguranta datelor si fisierelor tale este unul dintre principalele prioritati Hosterion, deci atacurile cibernetice vor fi tinute la distanta.

Astfel, tu vei beneficia de solutia optima conform preferintelor si bugetului tau. Iti poti pune toata increderea in serviciile Hosterion, cu siguranta vei avea doar de castigat. Insa nu ne crede pe cuvant, acceseaza website-ul, alege-ti pachetul si descopera!

Credit imagine: unsplash.com/@hostreviews