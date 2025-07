Trump confirmă acordul pentru furnizarea „celor mai bune echipamente militare” către NATO și Ucraina

Noul echipament va fi fabricat pentru NATO și va fi disponibil pentru a fi trimis mai departe Ucrainei, scrie The Guardian.

„Noi producem cele mai bune echipamente, cele mai bune rachete, cele mai bune din toate, națiunile europene știu acest lucru și am făcut o înțelegere astăzi. Națiunile europene știu acest lucru, iar noi am încheiat o înțelegere astăzi, și îl voi pune pe Mark să vorbească despre asta, dar am încheiat o înțelegere astăzi prin care le vom trimite arme, iar ei vor plăti pentru ele”, spune Trump.

Președintele SUA adaugă că „noi nu vom face nicio plată, nu le vom cumpăra, dar le vom fabrica, iar ei vor plăti pentru ele”.

(sursa: Mediafax)