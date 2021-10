Contracte pentru firme de casă, acordate legal... după modificarea legii

Transportatorii de persoane din județul Constanța sunt pur și simplu eliminați de pe piață, cu ajutorul legislației modificate recent, dar și prin proceduri administrative. La Constanța este scandal din nou, zilele acestea, după ce membrii Consiliului Județean au observat că au votat un proiect care era afișat pe site-ul CJ, dar Hotărârea de Consiliu Județean a ieșit pentru alt proiect. De fapt, documentul a fost pur și simplu înlocuit, ca să nu mai existe nicio șansă a operatorilor actuali ai rutelor din județ de a mai avea câștig de cauză. În plus, nu pot cere nici măcar o contraexpertiză la proiectul plătit de CJ, chiar dacă e făcut parcă pentru a scoate de pe piață actualii transportatori, în timp ce câștigătorul despre care toată lumea vorbește este fratele consilierului personal al președintelui CJ Constanța, dar nimeni nu sesizează niciun conflict de interese. Singura posibilitate de a cere intervenția statului este notificarea prefectului... adică al reprezentantului guvernului PNL în teritoriu.

Partidul e în tot și-n toate! Acesta ar putea fi sloganul partidului de la guvernare, după ce a arătat că și legile pot fi modificate, dacă e nevoie de eliminarea de pe piață a concurenților unor firme de casă ale PNL. Ceea ce se întâmplă acum în transportul rutier de persoane, în fiecare județ, arată cât de inventivi pot fi cei care fac strategiile partidului. Nu doar modificarea legislativă pe care au făcut-o îi ajută să elimine competitorii legal, dar și câteva proceduri administrative, duse oricât de departe, pentru a prelua cine trebuie contractele. Transportatorii rutieri de persoane au avut foarte mult de suferit, din martie 2020 până acum, din cauza restricțiilor impuse de guvernele PNL. Au fost obligați să-și restrângă activitatea și au înregistrat pierderi uriașe, dar nu li s-a dat niciun fel de ajutor financiar, iar acum sunt eliminați, printr-un truc legislativ. Deși au câștigat atribuirile de trasee, având licențe valabile până în 2023, sunt eliminați după ce parlamentarii au votat, în timpul pandemiei, o modificare a legii în baza căreia le-au fost date licențele. Iar modificarea făcută anul trecut se pretinde a fi o aliniere la legislația europeană, prin transpunerea unei directive, deși textul legii din România este opusul celui european. Autocarele, microbuzele și autobuzele care fac transportul între localități, în fiecare județ din România, sunt ale unor operatori privați care au câștigat respectivele trasee la licitație, conform legii (OUG 51/2019). Pentru a putea participa la o astfel de licitație, firmele de transport trebuie să respecte toate cerințele din caietul de sarcini, inclusiv prin investiții de milioane de euro într-un anumit tip de mașini – ceea ce au făcut toți cei care acum au licențe pentru a opera pe traseele județene, până în 2023. Cu toate acestea, OUG 51 a fost modificată anul trecut, astfel încât să se introducă o directivă europeană, fără a se ține cont de conținutul acelei directive.

Directivă europeană transpusă pe dos

Regulamentul CE 1370 din 2007 nu se referă la traseele comerciale, din care se scot bani, ci la cele necomerciale, adică acele trasee pe care nu vrea să le opereze nimeni, pentru că nu pot aduce profit, iar statul este obligat să acorde subvenții, astfel încât să nu rămână zone din țară neacoperite de transportul rutier. Practic, directiva europeană s-a interpretat „pe dos”: în loc să rezolve problemele de pe traseele care nu au transport public de persoane, au modificat legea în așa fel încât să-i elimine pe cei care au câștigat atribuirile de trasee și care operează acum, având licența încă doi ani de-acum încolo, iar alte firme să vină în locul lor să primească subvenții de la statul român. Nici n-avem voie, conform acelei directive europene, să acordăm, ca stat, subvenții pe traseele comerciale, ci doar pe cele necomerciale, dar acum legea permite acordarea de subvenții pentru toți, ceea ce îi face pe transportatori să ajungă la bănuiala că vor fi eliminați ca pe piață să intre alte firme care ulterior ar putea beneficia de subvenții, deși acum nu există și n-au primit nici măcar ajutor pentru pierderile din pandemie.

Campania de denigrare a păgubiților

Ca să dea vina tot pe transportatori, cei interesați de eliminarea acestora au început și o campanie de denigrare, pretinzând că oamenii nu au suficiente mașini și este nevoie de suplimentarea rutelor. Primarii din județul Constanța se plâng, pe bună dreptate, de faptul că numărul microbuzelor și autobuzelor și, implicit, al curselor este unul redus, operatorii nu fac față. Dar asta nu este din vina transportatorilor, pentru că ei nu decid câte mașini să introducă pe un traseu și nici nu pot modifica orarul stabilit de ISCTR. În mod normal, dacă se ajungea la concluzia că nu sunt suficiente mașini pentru transportul de persoane, trebuia ca statul să scoată la licitație noi rute și noi intervale orare, dându-le dreptul mai ales actualilor operatori să participe. Dar s-a apelat la firme care fac o evaluare și o strategie. Nimeni nu poate contesta nici evaluarea, nici strategia, deși, în instanța de judecată, în situații similare se poate cere contraexpertiză. În acest context, oricine ajunge „la butoane” își poate elimina competitorii din piață, în mod legal. Iar de aceste modificări legislative profită toți din conducerea consiliilor județene și locale, pentru că... de ce nu? Pentru că pot. Ceea ce a stârnit însă noul scandal de la Constanța este o intervenție mult mai brutală în legalitatea votului.

Strategie bazată pe furia populară

Primul scandal pe această temă a avut loc pe 28 iulie 2021, la ședința ordinară a Consiliului Județean Constanța, unde s-a discutat proiectul de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului public de transport județean prin curse regulate la nivelul județului Constanța. A fost retras de pe ordinea de zi, constatându-se mai multe nereguli. Luni, 2 august, s-a anunțat o întâlnire pentru marți, 3 august, pentru a se vota exact acest proiect. De atunci, constănțenii au început să-l acuze pe președintele CJ, Mihai Lupu, că intenționează să îi acorde consilierului său personal, Gelil Eserghep, toate rutele de transport județean, eliminând concurența, prin cerințe imposibil de îndeplinit de către operatorii care au înregistrat deja pierderi foarte mari în ultimul an și jumătate. Proiectul de HCJ nr. 155/13.07.2021 a fost în dezbatere publică pe 22 iulie 2021, iar la comisia de lucru din data de 3 august nici măcar nu au fost invitați transportatorii care acum operează pe rutele din județ. În plus, termenul legal de dezbatere publică, de 30 de zile, nu s-a respectat. În acest context și în plin scandal, decizia președintelui CJ Constanța de a reduce numărul microbuzelor și autobuzelor de la 289 la 156, cu o scădere de 46%, nu are nicio logică, din moment ce schimbarea de strategie se face – măcar la nivel declarativ – pe motiv că nu sunt suficiente mijloace de transport, deci e nevoie de dublarea numărului lor. Singura explicație ar fi nevoia de a crea o criză și mai mare, chiar la final de sezon estival, când e nevoie de mai multe mașini pe traseele din județ. Astfel crește nemulțumirea populației și poate trece ușor orice decizie, oricât de multe nereguli ar avea la bază, dacă opinia publică o cere.

Constănțenii îl acuză pe președintele CJ că vrea să elimine transportatorii din Constanța pentru a-i oferi monopol unuia singur, al cărui frate îi este consilier personal și care l-ar fi ajutat foarte mult la alegerile locale, dar și parlamentare. Cei doi frați fac parte din comunitatea tătarilor dobrogeni, de altfel singura comunitate la evenimentele căreia a participat președintele CJ, anul acesta.

Concurența nu are variante de apărare

Proiectul care a rezultat în urma analizei unei singure firme private a fost publicat pe site-ul Consiliului Județean, pentru a ajunge la vot. Unii dintre consilierii județeni ne-au mărturisit că nici măcar nu știau ce au votat, pentru că proiectul are peste 300 de pagini, iar ei l-au citit pe cei de pe site. Ulterior le-au atras atenția avocații firmelor de transport că proiectul aprobat are alt conținut față de cel care era pe site-ul instituției. Practic, firma care a făcut proiectul l-a mai depus o dată, după votul din Consiliu, dar cu 150 de pagini modificate, mai ales la cifre, pe bugetele care urmează să fie alocate. Avocații firmelor de transport care urmează să dispară din județul Constanța au trimis o notificare către prefect, la sfârșitul săptămânii trecute, pentru a constata diferențele majore între cele două documente, dar nu se așteaptă la rezolvarea situației, pentru că prefectul este numit chiar de PNL și este reprezentantul Guvernului în județ. Urmează ca firmele astfel prejudiciate și fără nicio posibilitate de a se apăra, fără niciun fel de sprijin din partea Consiliului Concurenței, să depună acțiune în instanța de judecată, săptămâna aceasta, împotriva Consiliului Județean.