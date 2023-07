Cum poți să închei un e-mail de afaceri. Formule de final originale

Evident, ca și în cazul scrisorilor clasice, e-mailurile au formule de început, care includ numele persoanelor sau al departamentului căruia îi sunt adresate, dar și formule de încheiere. De regulă, acestea sunt personalizate, în funcție de persoana care trimite/ primește e-mailul sau de conținutul acestuia.

Chiar dacă adresa ta de e-mail transmite clar informația despre expeditor, formula de încheiere a unui e-mail de afaceri trebuie să includă la final în mod obligatoriu numele complet, funcția și compania, datele de contact (telefon, e-mail, adresă, linkul de la site-ul companiei). Înainte de aceste date se adaugă, în funcție de conținut:

Cu deosebită considerație,

Cu stimă,

Cu respect,

Vă mulțumesc,

Toate cele bune.

Sunt, de asemenea, utilizate și formule de încheiere în limba engleză, mai ales în cazul în care comunicarea se face între multinaționale, chiar dacă angajații sunt de naționalitate română. Cele mai utilizate formule de încheie în engleză sunt:

Best Regards,

Best Wishes,

Looking Forward,

Regards,

Respectfully.

Dacă e-mailul este în limba engleză, formula de încheiere poate să conțină și prescurtări folosite adesea pentru a sublinia subiectul. Spre exemplu, ASAP (as soon as possible) scoate în evidență faptul că aștepți un răspuns imediat la ceea ce ai comunicat. Dar există și alte prescurtări - populare sau originale - utilizate în încheierea e-mailurilor de afaceri pe care le vei găsi în blogul FollowMe.ro.

Bineînțeles, poți utiliza ca formulă de încheiere și o construcție mai rar întâlnită, pentru originalitate. Iată câteva exemple, în română și engleză:

Vorbim în curând,

Până data viitoare,

O zi productivă,

Look forward to connecting soon,

I would appreciate your reply,

Happy to help if you want to know more,

Please feel free to contact me anytime.

Sperăm că toate aceste informații te-au ajutat să-ți personalizezi o formulă de încheiere pentru e-mailurile de business care să te mulțumească. Trebuie însă să acorzi atenție mare și modului în care concepi conținutul. Astfel, potrivit bluehost.com, un e-mail de afaceri trebuie să fie scurt și la obiect, să utilizeze fonturi ușor de citit - Arial, Helvetica, Times New Roman și Trebuchet sunt fonturi utilizate în mod obișnuit de companiile de renume - iar culoarea utilizată să fie negru.

Foto: Pexels