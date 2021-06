Cum se verifică ofertele autentice din turism

Fiecare început de sezon estival vine, de mai mulți ani, cu „țepe” date românilor creduli care „vânează” cele mai ieftine oferte de cazare pe internet. Anul acesta, „țepele” s-au dat la Cluj, după ce s-a anunțat reluarea festivalului Untold, iar prețurile pentru cazare au explodat. Sunt probleme semnalate și pe Litoral, unde se trezesc unii turiști cu rezervări anulate și dau vina pe proprietarii de hoteluri și pensiuni. De fapt, cele mai multe „țepe” provin din neînțelegerea legislației speciale pentru Turism și a rolului pe care îl au contractele între hotelieri, agențiile de turism și clienți. Garanții oferă doar agențiile de turism, nu și site-urile, iar uneori se ruinează vacanțe așteptate un an, doar pentru că rezervarea s-a făcut eronat și s-a plătit o falsă ofertă.

Anularea rezervărilor pentru cazare nu se poate face atunci când vacanțele sunt plătite prin agențiile de turism, pentru că acestea sunt obligate prin contracte și prin legi speciale să onoreze ceea ce clienții plătesc. Atunci când se fac rezervări prin agenții autorizate, chiar dacă hotelierii anulează o rezervare, agenția rezolvă problema, mutând turiștii în alte hoteluri, la același confort pentru care au plătit. Nu se întâmplă la fel, însă, atunci când rezervările se fac pe diverse site-uri care nu au la bază niciun fel de contract care să ofere garanții clienților și nici nu se supun legilor speciale pentru turism, deci nici nu pot fi trase la răspundere pentru „țepe”. În ultimii ani au fost multe astfel de cazuri în care turiștii români au luat țeapă, după ce au rezervat sau chiar au plătit integral pentru o anumită perioadă de cazare, fără să apeleze la agențiile de turism. De la vile inexistente la Eforie Nord, cu fotografii de pe malul Mării Mediterane, până la români blocați pe diverse insule exotice, care au apelat la ambasadă pentru a fi salvați, deși nu era vinovat statul român și nici vreo agenție de turism din România, sau plata integrală pentru o săptămână de cazare, anulată după ce rezervarea se făcuse printr-un site și nu printr-o agenție, toate aceste incidente sunt cauzate de lipsa de înțelegere a necesității relațiilor contractuale, atunci când se cumpără un pachet turistic.

Cât costă prețul cel mai mic

„Cea mai bună modalitate de a-ți asigura concediul este de a apela la o agenție de turism. Românii trebuie să înțeleagă foarte bine că o agenție de turism nu reprezintă un simplu intermediar, ci un creator de programe și de pachete turistice. Este o companie autorizată care acordă inclusiv consultanță în turism. Care ar fi avantajele alegerii unei agenții de turism? În primul rând, siguranța. Consultanți de turism, agenți de ticketing, ghizi, însoțitori de grup, personalul suport, sunt specialiști ai vacanțelor. Toți lucrează împreună și au un rol clar definit și stabilit prin lege. Un consultant a vizitat deja destinația sau hotelul, iar interesul său este să-l mulțumească pe turist. Aşa cum medicul are grijă de sănătatea noastră, aşa cum notarul ne furnizează informaţii legale importante şi ne autentifică diverse documente, aşa cum avocatul ne oferă siguranţă şi protecţie juridică, la fel şi agentul de turism: are grijă de timpul nostru liber şi ne optimizează deplasările. La agenția de turism răspunde întotdeauna cineva și oferă soluții, inclusiv în situații imprevizibile”, a explicat, pentru Jurnalul, Traian Bădulescu, purtător de cuvânt al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT).

Diferențe majore între vânzători

Reducerile substanțiale de care pot beneficia cei care vor să cumpere o vacanță sunt negociate tot de agențiile de turism. Pentru a face acest mecanism cât mai eficient și avantajos pentru toate părțile implicate, agențiile au creat programele Early Booking și Last Minute, care se aplică în întreaga lume, după aceleași reguli. Pe site-uri – oricare ar fi acestea – nu există nici garanții, nici toate aceste beneficii. De altfel, site-urile mari de rezervări nici măcar n-au pretins vreodată că se substituie agențiilor de turism, ci doar fac legătura dintre ofertă și cerere, punând la dispoziția cumpărătorilor posibilitatea de a face direct rezervările și plata. Dar nu oferă programe speciale sau pachete de garanții pe care le prevede legislația specială din fiecare țară. Astfel, nu pot fi trase la răspundere nici site-urile, nici proprietarii care anulează rezervările, în lipsa unei relații contractuale – cum se întâmplă doar în cazul agențiilor de turism autorizate, cu brevet, acreditări, garanții bancare, etc. Din păcate, mulți români încă nu au înțeles ce face o agenție de turism și care e diferența între agenție și site de rezervări. Mulți cred că este doar o diferență de cost și că agențiile își iau bani în plus, deși același lucru se poate face și „la un click distanță”. „Este o falsă percepție aceea că agenția de turism adaugă la tarif. Dimpotrivă, agenția de turism are putere de negociere și, asigurând un flux de turiști la structurile de cazare, beneficiază de tarife mai mici decat cele de la recepție, cu tot cu comisionul pe care îl primește pentru munca prestată. Agențiile de turism organizatoare (tour-operatoare) au pachetele turistice asigurate. În plus, aceste agenții sunt asigurate contra insolvenței și falimentului, turiștii fiind despăgubiți dacă apare o problemă de ordin economic. Agențiile de turism sunt obligate prin lege să lucreze doar cu structuri de cazare autorizate. Și am o vorbă: la o agenție de turism ai și pe cine să întrebi, și pe cine să lauzi, dar și pe cine să… cerți”, mai explică Traian Bădulescu. Afectați de această confuzie pe care o fac mulți români sunt atât patronii de hoteluri și pensiuni, cât și agențiile de turism.

S-a întâmplat ca turiștii să ia „țeapă” apelând la agenții de turism false, reprezentate de site-uri obscure, sau plătind pentru cazare neautorizată, „la negru”, la apartamente, vile etc. Și apoi tot acești turiști dau vina pe agenții sau pe industria turistică, în general. Situația este ca și când cineva cumpără pantofi Adibas, la un preț mic, se rup a doua zi, apoi clientul trage la răspundere firma originală Adidas sau dă vina pe toată industria de încălțăminte sport.

Traian Bădulescu, purtător de cuvânt ANAT

Fiți atenți de la cine cumpărați! Au fost situații în care unele vile sau apartamente „la negru” din România au postat fotografii false, păcălitoare, din destinații exotice, sau când un site a promovat o structură de cazare reală, autorizată, la un tarif mult mai mic, dar fără a avea contract cu acea structură. Banii au intrat în buzunarele celor din spatele site-urilor.

Traian Bădulescu, purtător de cuvânt ANAT

Protecția Consumatorului poate interveni doar în anumite cazuri, în care rezervarea se face direct la hotel sau pensiune și este anulată unilateral. Chiar și în aceste cazuri, dacă structura de cazare nu este autorizată sau nici măcar nu sunt camere de închiriat declarate la autoritățile locale, clientul nu-și primește vacanța înapoi, ci doar banii, în urma unui lung proces, în instanță, pentru că autoritățile statului doar amendează și aplică diverse sancțiuni escrocilor, nu rezolvă și problema celor care nu știu ce plătesc.