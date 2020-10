Cum vom trăi în 2021? Adrian Mitroi, analist economic: „20 de temeri pentru 2021”

1. Fragiliate economică, plus nepăsare politică. Dispersia soluțiilor politice, ne-guvernabilitate.

2. Bănci comerciale intransigente cu cei în dificultate, dar făcând favoruri guvernelor iresponsabile bugetar. Investiții publice mari, fără rentabilitate economică și socială, cu pierderi în loc de profituri.

3. Datorie publică peste 45%. Fără spațiu fiscal de susținere a economiei.

4. Deficit bugetar peste 10%, cu deficit structural peste 5%.

5. Deficit comercial peste 7,5%.

6. Șomaj peste 10%. Joburile pierdute definitiv.

7. Scădere de rating, cu toate consecințele. Combinație de scenarii negative.

8. Fără inflație, mai ales la bunurile pe care le producem intern.

9. Un curs prea puțin depreciat, sub rată inflației. Un curs prea mare și prea puțin volatil, sub diferențialul de dobânda dintre leu și euro. Fără spațiu monetar de susținere a economiei. Dobânzi cronic negative pe termen mediu.

10. Creșterea creditării externe (datorie publică în euro) și nu locală, în leu.

11. Creștere economică insuficientă, sub creșterea datoriei publice și private, dar mai ales publice. Creșterea economică pe datorie nu este reală, sustenabilă, fără nivel de trăi mai bun.

12. Imbalans politic, fără capacitatea de a scoate proiectele mari investiționale naționale în față și în centru.

13. Subfinanțare cronică a educației (cea mai mică din UE că procent din PIB, de 35 - treizeci și cinci - de ori mai puțin decât liderul per capita de elev/student/profesor).

14. Dezinteres pentru merit, obiectivitate și transparență.

15. Soluții temporare aplicate la probleme temporare se transformă în soluții temporare la o probleme permanentă, datorie nefinantabila ieftin.

16. Amânare indefinită a intrării în mecanismul Euro.

17. Amânarea indefinită a creșterii unor taxe și impozite care trebuie neapărat crescute.

18. Amânarea creșterii salariilor și beneficiilor care trebuie neapărat crescute.

19. Industriile cu pierderi permanente (Horeca, transport aerian) cu revenire lungă și problematică. temerea medicală de iginea și sănătate publică va fi greu de uitat.

20. Oportunitatea oferită de criză pentru restructurarea modelului de business poate fi pierdută.

Adrian Mitroi, analist economic