Daea: În câmp se folosesc cele mai moderne instalații de irigare

Petre Daea anunţă într-o postare pe Facebook că pe 25 iulie a avut o întâlnire la Ministerul Agriculturii cu ministrul Marcel Ioan Boloș pentru a stabili pașii ce trebuie parcurși în vederea susținerii la Bruxelles a intereselor agriculturii românești, căutând soluții pentru introducerea acestora în PNRR.

„Cu acea ocazie am convenit să mergem împreună în teren pentru a vedea și înțelege cum este organizat sistemul de irigații in România, care a trecut prin etape succesive de degradare, dar și de modernizare, susținut cu sume importante de la bugetul statului, așa cum este cuprins în Programul Național de Irigații. Lucrările de investiții, pornite, realizate sau aflate în derulare au avut ca obiective modernizarea stațiilor, creșterea randamentelor de exploatare, reducerea consumului de energie, eliminarea pierderilor de apă, irigarea uniformă a culturilor. Organizarea și multiplicarea asociațiilor utilizatorilor de apă și susținerea acestora cu bani de la Uniunea Europeană și din bugetul statului este o soluție viabilă pentru contracararea efectelor negative ale secetei. În câmp se folosesc cele mai moderne instalații de irigare. Nu putem vorbi sub nici o formă de un concept învechit”, scrie Petre Daea.

Ministrul adaugă: „Constatarea la fața locului a situației din sistemele de irigații, acolo unde procesul de modernizare s-a încheiat sau este în derulare, a constituit pentru domnul ministrul Boloș o surpriză plăcută pe care a împărtășit-o cu harnicii noștri fermieri. Aceste secvențe constituie un bun suport al cunoașterii și susținerii în procesul de negociere privind alocarea de sume de la UE pentru agricultură în vederea continuării procesului de modernizare și automatizare a sistemului de irigații din România”.

Reabilitarea acestui sistem prevăzută prin Planul National de Irigații se realizează într-un concept nou, pe rețeaua existentă, neavând restricții privind proprietatea sau scoaterea din circuit a terenului. Proprietatea statului asupra infrastructurii principale ne dă libertatea de acțiune, afirmă Daea.

„Să nu pierdem nici un moment și să folosim toate pârghiile pentru reabilitarea sistemului de irigații și extinderea acestuia. Prin Planul Național Strategic am prevăzut o suma de 500 milioane euro pentru modernizarea sistemelor secundare de irigații si realizarea de sisteme locale. Este șansa noastră de a dezvolta agricultura prin folosirea resurselor de apă de care dispunem. Să le valorificam înainte de a ajunge în mare, când nu le mai putem folosi”, conchide acesta.

