Davos 2024 lanseaza restabilirea încrederii în anul „permacrizei”

La Davos vin reprezentanți de marcă ai peste 100 de guverne, ai organizațiilor internaționale și ai celor 1.000 de companii partenere ale Forumului precum și lideri ai societății civile. Dincolo de teoriile conspiraționiste care au făcut o sperietoare din Forumul de la Davos, reuniunea lansează și evaluează idei cu mare impact pentru evoluția planetei.

Anul trecut, la Davos, cuvântul „policriză” a fost des folosit, unind ca un fir roșu dezbaterile în care liderii analizau crizele în cascadă care bulversau echilibrul global. Astăzi, chiar dacă nu îndreptăm atenția către noile crize, cele vechi persistă, deci climatul general nu s-a schimbat în bine. „Barometrul” planetei indică o evoluție de la furtună spre taifun. „Într-un moment în care provocările globale necesită soluții urgente, este necesară colaborarea inovatoare public-privată pentru a transforma ideile în acțiune”, declara la început de an Borge Brende, președintele Forumului Economic Mondial (WIF). „Forumul oferă structura pentru dezvoltarea cercetării, alianțelor și cadrelor care promovează cooperarea bazată pe misiuni pe tot parcursul anului. Întâlnirea anuală de săptămâna viitoare va servi ca un accelerator al acestei cooperări, aprofundând legăturile dintre lideri și inițiative”, a adăugat Brende. Mai exact spus, întrebarea pentru liderii lumii care vin la Davos 2024 este: Va fi anul care începe o perioadă de „permacriză”, sau va fi un timp pentru rezoluție, reziliență și recuperare?

Cine vine la Davos să dea răspunsuri la aceste întrebări? Site-ul oficial al WIF anunță că peste 300 de persoane publice, inclusiv 60 de șefi de stat și de guvern, vor participa la reuniunea anuală a Forumului. Din lunga listă a acestora, care reflectă o reprezentare puternică din toate regiunile-cheie ale lumii, reținem pe Li Qiang, premierul Republicii Populare Chineze; Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen, Javier Milei - noul președinte al Argentinei, premierii Vietnamului și Olandei. Statele Unite sunt prezente cu Secretarul de stat Antony Blinken și consilierul pentru securitate națională Jake Sullivan. Din punctele cele mai fierbinți de pe scena mondială - Ucraina și Orientul Mijlociu - vin Volodimir Zelenski, Isaac Herzog - președintele statului Israel, Najib Mikati - premierul Libanului, Mohammed Al Thani - premierul Qatarului, Mohammed Al Sudani - prim-ministrul irakian și Hani Khasawneh, premierul Iordaniei. Organizațiile finanțatoare internaționale - FMI, Banca Mondială, Banca Centrală Europeană - sunt reprezentate de conducătorii lor; la fel OMS, PNUD și NATO. Mediul de afaceri urmărește această reuniune globală prin circa 1.600 de lideri ai marilor companii, dintre care mulți sunt parteneri WIF, iar mediul universitar și de cercetare trimite la Davos peste 150 de experți de top.

Pentru a elimina ideea că Forumul de la Davos este un spațiu închis, al forjării conspirațiilor elitei mondiale, reuniunea din 2024 va continua să fie larg informativă și accesibilă publicului larg, prin transmiterea în direct a peste 200 de sesiuni. În plus „Forumul Deschis” aflat la al 21-lea an, va găzdui discuții cu participarea publicului, sub tema „De la viață la laborator”.

Ediția 2024 este cea de-a 54-a întâlnire anuală a WIF. Climatul internațional extrem de tensionat - cu amenințări consistente de extindere a conflictelor din Ucraina și Orientul Mijlociu, unde se folosesc arme sofisticate, cu mare putere de distrugere, care provoacă pierderi mari și populației civile - aduce firesc dezbaterile din Forum spre tema generoasă „Reconstruirea încrederii”. Dezbaterile sunt gândite de organizatori să se plaseze pe patru domenii care ar urma să configureze dinamismul schimbărilor în ceea ce privește securitatea globală, comerțul, creșterea economică, locurile de muncă, tranziția energetică și provocările tehnologice pentru sănătatea și bunăstarea lumii.

Realizarea securității și a cooperării într-o lume fracturată constituie tema care va concentra, cu siguranță, cele mai urmărite luări de poziție. Cum putem face față în mod eficient crizelor de securitate, cum este situația actuală din Orientul Mijlociu? La întrebarea stringentă a momentului se va căuta răspunsul urmărind, prin prezența la Davos a liderilor din regiune, identificarea forțelor de fond ale fragmentării și desenarea unui scenariu câștigător pentru toate părțile interesate. Limbajul diplomatic impus de „ștaiful” prezentării programului WIF va fi cu siguranță „spart” de dezbaterile aprinse care caracterizează prin tradiție Forumul.

Evitarea unui „deceniu al stagnării” este tema care vizează creșterea economică și asigurarea de locuri de muncă într-o eră a transformărilor tehnologice care vin în conflict cu măsurile tradiționale ale organizări companiilor și legislației naționale.

În strânsă legătură apare tema care plasează inteligența artificială ca „forță motrice pentru economie și societate”. „Cum putem folosi IA pentru beneficiile generale? Cum echilibrează peisajul de reglementări divergente inovația cu riscurile în colectivități? Cum va interfera IA cu alte tehnologii transformatoare, inclusiv 5/6 G, calculul cuantic și biotehnologia?” - reunește un set de întrebări incitante pus pe masa de dezbatere.

În fine, parcursul spre obiectivele „emisiilor zero carbon” - tema devenită dominanta dezbaterilor la nivel global, cu puternice implicații naționale, la nivel de colectivități și individ, este prezentă la Davos sub necesitatea definirii unei strategii pe termen lung pentru climă, natură și energie.

Dincolo de substanța acestor dezbateri, Davos va fi și un spectacol al comunicării de pe tribuna cu vizibilitate spre întreaga lume. WIF a fost în ultimele decenii locul de unde se dă nu doar tonul muzicii, ci chiar ritmul dansului la nivel planetar. Experiența arată că dacă nu participi la masă, din varii motive, poți deveni ingredient în meniu. Iată de ce liderii români, rămași pe dinafara Forumului Davos 2024, ar trebui să înțeleagă, chiar și de la distanță, cum bate vântul pe planeta Pământ.