Europa încheie iarna cu depozitele de gaz la un nivel record: este o supriză pentru toată lumea

Nivelul gazului din depozite la finalul lunii martie în Uniunea Europeană, perioadă considerată sfârşitul iernii în industrie, a fost de 58,72% conform Gas Infrastructure Europe, fiind cu 3% mai mare faţă de perioada similiară a anului trecut.

Iarna blână de pe continent, importurile ridicate de GNL, dar şi activitatea industrială slabă au ajutat la menţinerea sub control a consumului de gaz. Cererea a fost cu 20% mai mică faţă de mediile perioadei 2019-2021, arată datele Bruegel.

Faptul că Uniunea Europeană se găseşte într-o situaţie confortabilă „este o supriză pentru toată lumea”, a declarat Ana Maria Jaller-Makarewicz, lead energy analyst la Institute for Energy Economics and Financial Analysis.

„La începutul crizei din energie am crezut că vom avea o mulţime de probleme”, explică aceasta. Deciziile UE privind importul de GNL şi implementarea măsurilor de economisire a energiei „au fost foarte importante”, arată Ana Maria Jaller-Makarewicz.

Criza energiei a început 2021 pe măsură ce continentul a ieşit dintr-o iarnă dură cu rezervele aproape goale. Problemele s-au accentuat pe măsură ce Rusia a decis să trimită mai puţin gaz în Europa, ca tactică de a pune presiune pe ţările occidentale pentru a deschide controversata conductă Nord Stream 2.

(sursa: Mediafax)