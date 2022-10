Despăgubiri de cel mult 1.500 de lei/ha pentru culturile de toamnă distruse 100%

Ultima statistică publicată de Ministerului Agriculturii arată că au fost afectate de seceta extremă 827.980 de hectare de culturi înființate în toamna anului 2021 și primăvara lui 2022 în 37 de județe și în București, dar procesul de contabilizare a suprafețelor calamitate nu s-a încheiat încă. Guvernul urmează să adopte în procedură de urgență o hotărâre pentru acordarea unui ajutor de stat fermierilor ale căror culturi înființate în toamna anului trecut au fost distruse, Ministerul Agriculturii elaborând deja actul normativ.

Potrivit datelor transmise de Comitetele Județene pentru Situații de Urgență, un număr de peste 16.740 de fermieri au fost afectați de seceta pedologică și circa 250.000 ha cu culturi înființate în toamna anului 2021 au fost distruse între 30 și 100%. Cele mai mari pierderi au suferit culturile de grâu (187.358,35 ha afectate), rapiță (26.719,06 ha), orz (25.294,42 ha), orzoaică (2.062,59 ha) etc. Acordarea sprijinului de la bugetul de stat, sub forma unui grant, în regim de urgență, va acoperi parțial pagubele înregistrate, iar aprobarea actului normativ este necesară pentru a asigura lichiditățile financiare în vedere reluării ciclului agricol. Ajutorul financiar pe care îl va acorda Guvernul îmbracă forma unui ajutor de stat, el urmând să fie validat de Comisia Europeană înainte de a fi plătit.

Neacordarea ajutorului financiar va crește riscul cedării unei părți din terenurile aflate în proprietatea fermierilor către creditori în contul datoriilor scadente, crescând, totodată, și amploarea fenomenului de acaparare și fărâmițare a terenurilor agricole, se arată în proiectul de act normativ pregătit de Ministerul Agriculturii.

Compensațiile nu depășesc 40% din cheltuielile eligibile

Grantul financiar unitar este în cuantum maximum de 1.500 de lei/ha, aferent unui grad de afectare de 100% al culturilor. În cazul în care gradul de afectare este cuprins în intervalul 30% până la 100%, cuantumul grantului financiar unitar care se poate acorda se diminuează procentual corespunzător. Compensațiile financiare pe hectar, pentru fiecare cultură afectată, vor reprezenta maximum 40% din cheltuielile eligibile, respectiv maximum 40% din cheltuielile tehnologice prevăzute în tehnologiile-cadru la culturi recolta 2021-2022, realizate de Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală (ICEADR). Plata ajutorului va începe după primirea deciziei Comisiei Europene privind aprobarea acordării ajutorului de stat. Pentru a primi banii, fermierii vor trebui să depună documentele pentru constatarea pagubelor până pe 15 noiembrie. Ele vor putea fi transmise către direcțiile agricole județene prin fax, poştă sau în format electronic, prin e-mail.

Fermierii, arși de secetă și pârliți de Guvernul Orban

Peste 1,2 milioane hectare au fost afectate de secetă în primăvara anului 2020 într-un grad mai mare de 30%, dintr-un total de 2,9 milioane de hectare semănate în toamnă, iar despăgubirile pentru aceste suprafeţe au fost estimate la circa un miliard de lei. În ciuda promisiunilor Guvernului Orban, care se afla la puterea atunci, fermierii nu au mai primit aceste despăgubiri după ce au fost plimbați cu vorba luni întregi. Ulterior li s-a spus că vor primi banii după ce va fi adoptat bugetul pe 2021, dar și această promisiune s-a dovedit a fi doar o minciună. În final, au trebui să se mulțumească numai cu sfaturile ministrul Agriculturii de la acea dată, Adrian Oros, care după luni de promisiuni i-a trimis pe fermierii afectați de secetă să se împrumute la bănci pentru a relua producția.

Daea promite irigații pentru toți până în 2027

Guvernul actual promite acum că toată suprafaţa agricolă a ţării va fi protejată de secetă până în anul 2027 prin refacerea sistemelor de irigaţii, dar și prin investiţii în sistemele de prevenire a căderilor de grindină, declara luna trecută ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Petre Daea. El a precizat că ministerul pe care îl conduce are un program împreună cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene pentru a se accesa fonduri europene în vederea acestui obiectiv. România are peste 9 milioane de hectare de teren arabil, dar poate iriga cel mult două milioane, pentru că nu are apă suficientă. Anul acesta, pe fondul secetei puternice, a scăzut foarte mult debitul Dunării, ceea ce a făcut ca în plină arșiță județele Teleorman, Olt și Dolj să rămână fără apă pentru a iriga.