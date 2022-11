Dezvoltăm România Sustenabil Gala Awards 2022

Practic, sustenabilitatea se traduce prin grija companiilor față de mediu, dar și față de comunitatea în care își desfășoară activitatea. În același timp, conceptul integrează și dezvoltarea sănătoasă a business-ului, care se reflectă, pe termen lung, în profit sustenabil. Prin angajamentele de tip ESG (Environmental, Social and Governance) jucătorii își gestionează, astfel, riscurile și creează noi oportunități durabile pentru generațiile viitoare.

Este principala temă dezbătută în cadrul Galei Dezvoltăm România Sustenabil, eveniment al cărei gazde a fost Alessandra Stoicescu, directorul executiv al Intact Media Group, cel mai mare business de pe piața locală de media. Prin campania „Dezvoltăm România Sustenabil”, Intact Media Group a adus în atenția publicului actorii din economie care se implică în comunitate, care integrează sustenabilitatea în activitatea lor și aduc, implicit, un impact pozitiv la nivel social, generând valoare pe termen lung.

Gala a fost deschisă cu mesajul transmis video de premierul României, Nicolae Ciucă, care a încurajat mediul de afaceri să continue implementarea conceptului de sustenabiliate prin produsele și serviciile pe care le oferă, prin locurile de muncă, dar și prin alte oportunități. „Guvernul României este un susținător puternic al dezvoltării durabile în beneficiul cetățenilor. Suntem unul dintre statele care a avansat foarte mult în implementarea agendei 2030 pentru dezvoltarea durabilă, adoptată la nivelul Organizației Națiunilor Unite din anul 2015”, a subliniat Nicolae Ciucă.

Prim-ministrul a spus că principalele realizări care au făcut România un hub regional recunoscut în domeniu sunt legate de finalizarea cadrului instituțional pentru implementarea și monitorizarea celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă. „Pentru a reuși ceea ce ne-am propus a fost nevoie de o viziune, de strategii, de planuri de acțiune care, puse în practică într-o rețea inter-instituțională puternică permit implementarea dezideratelor ce țin de dezvoltarea durabilă”, a completat premierul pentru participanții la Gala Sustenabilității. Din 2018 România are o nouă strategie pentru dezvoltarea sustenabilă, un plan de acțiune pentru implementarea strategiei ce a fost aprobat de Guvern în vara acestui an. Totodată, România are o strategie de economie circulară, adoptată cu sprijinul consultării mediului de afaceri, a amintit premierul Nicolae Ciucă. În același timp, acesta a anunțat faptul că Guvernul va lansa Codul Român al Sustenabilității - un instrument și un standard de raportare nefinanciară pentru entitățile care intră sub incidența raportării nefinanciare obligatorii. „Platforma Codului Român al Sustenabilității va veni în sprijinul utilizatorilor care se află în căutare de bune practici în domeniul sustenabilității și a celor care iau decizii financiare în funcție de importanța pe care o entitate o acordă acestui subiect”, a mai spus Nicolae Ciucă.

Prezent la Gala Sustenabilității din 2022, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Tanczos Barna, a ținut să precizeze faptul că se află la cârma unuia dintre cele mai frumoase ministere din Guvern - de unde nu vede probleme ci, mai degrabă, provocări. „Toate domeniile pe care le gestionăm reprezintă câte o felie din viața noastră”, a spus ministrul. În același timp, Tanczos Barna a declarat că evenimentul înfățișează o acțiune responsabilă prin care companiile își arată grija față de mediu, respectiv față de resursele de care avem nevoie pe viitor. Ministerul își arată deschiderea față de proiectele aflate în desfășurare, dar și față de viitoarele inițiative. „Cred în puterea exemplului. Doar vorbind nu putem schimba nimic”, a subliniat ministrul Barna.

După discursurile decidenților, Gala Dezvoltăm România Sustenabil din acest an a continuat cu premierea actorilor din economie care aplică principiile sustenabilității și își arată grija față de comunitățile în care activează. La rândul lor, companiile au predat ștafeta partenerilor lor, care să ducă povestea mai departe. Trofeul a fost ales cu grijă, fiind produs din materiale reciclabile 70% particule de amidon de porumb și 30% particule de lemn. Pentru producerea materialelor s-a folosit cu până la 80% mai puțină energie în procesul de producție decât plasticul și a generat cu până la 70% mai puține emisii de carbon.

„Nu întâmplător ne-am întâlnit în ziua în care pământul a ajuns la opt miliarde de oameni”, a spus Alessandra Stoicescu, care a mărturisit faptul că, pentru a ajunge la o înțelegere profundă a sustenabilității, și-a dat seama că trebuie să se întoarcă la vorbele bunicilor, cei care au învățat-o că trebuie să aibă grijă de resurse pentru că ele ne pun hrana pe masă. „Totul depinde de cum folosim aceste resurse”, a transmis directorul executiv al Intact Media Group.

Carrefour România este una dintre companiile care contruiește durabil în România. Jucătorul este implicat în proiecte de reducere a risipei alimentare, de promovare a produselor românești, dar și a afacerilor cu capital autohton. Astfel cei de la Carrefour au predat ștafeta sustenabilității, fermierului ’’Producție Agrico-M ’’. „În lumea Carrefour încercăm să centrăm toate acțiunile noastre legate de dezvoltarea durabilă, de ceea ce noi am definit la nivel de grup ca fiind obiectul strategic și anume acela de a deveni lider la nivel mondial în tranziția alimentară. Prin programul «Act for food» încercăm să oferim o alimentație sănătoasă, produse de calitate și prețuri accesibile tuturor clienților noștri”, a declarat Alina Gamauf - Membru în Comitetul Executiv Carrefour România, jucător premiat pentru țintele atinse în cadrul obiectivului de dezvoltare durabilă Decent Work and Economic Growth. „Dincolo de business, este foarte important să urmărești evoluția ecosistemului din care faci parte”, a completat Julien Munch- CEO Carrefour România.

Competitori pe aceeași piață, marii jucători sunt uniți de un țel: să se dezvolte, împreună, într-o țară educată, puternică și aliniată standardelor marilor economii globale.

Astfel, și Lidl România, liderul comerțului alimentar local după cifra de afaceri, implementează politici sustenabile de reducere a risipei alimentare- demers pe care îl consideră o prioritate la nivel de strategie de dezvoltare și pentru care a primit premiul pentru programul Climate Action. Mai departe, Cristina Hanganu a înmânat premiul partenerului lor, Banca pentru Alimente. „Premiul primit în cadrul acestei gale vine să recunoască eforturile întregii noastre echipe, de peste 10.500 de oameni, de a reduce impactul negativ asupra mediului, în fiecare zi, câte un pic. Nu ne iese întotdeauna, nu suntem perfecți, de aceea apelăm la parteneri”, spune Cristina Hanganu, Head of Communication & CSR Lild România.

În aceeași manieră, Kaufland, prin inițiativele anti-plastic și anti-risipă, pionierat în infrastructuri de reciclare a ambalajelor în magazine și nu numai, se numără printre giganții din economie care „pun umărul” la dezvoltarea economiei locale într-o manieră sustenabilă. Sustenabilitatea se poate face doar cu profit”, a subliniat Valer Hancaș, Director Comunicare și Corporate Affairs Kaufland România. Dacă în 2015 compania avea în portofoliu un procent de 50% parteneri locali, în 2022 ponderea a crescut la peste 80%. „Căutăm parteneri pe termen lung, plini de inovație, de creștere economică, pentru ca impactul nostru comun să fie pozitiv”, a mai adăugat Hancaș.

Anul acesta Kaufland România a deschis, alături de un partener local, prima seră verticală- un stil prin care jucătorul combină inteligența cu inovația. În cadrul galei, gigantul de pe piața locală a fost premiat pentru țintele atinse în cadrul obiectivului de dezvoltare durabilă Responsible Consumption and Production. Valer Hancaș a predat, mai departe, ștafeta sustenabilității partenerului lor, Ultragreens.

Educația sădește, de altfel, valori în toate domeniile, au agreat, în unanimitate, toți participanții de la Gala Sustenabilității. Rețeaua de Sănătate Regina Maria a fost premiată pentru țintele atinse în cadrul obiectivului de dezvoltare durabilă Quality Education. Ca o ștafetă, Fady Chreih a dat mai departe premiul partenerului lor, Asociația Teach for Romania.

„La Regina Maria credem că educația este importantă. Un popor educat este și un popor sănătos”, spune Fady Chreih, CEO-ul rețelei de sănătate, care mai adaugă faptul că Regina Maria a investit peste 200 de milioane de euro în infrastructura medicală și alte câteva milioane de euro în crearea unor cursuri și formări pentru comunitățile din care face parte.De altfel, compania și-a luat angajamentul de a oferi educație de cea mai înaltă calitate viitorilor medici și asistenți care vor să activeze pe plan local și să își aducă aportul în domeniul sănătății.

Tot în direcția dezvoltării pe termen lung privește și procesatorul de plăți Mastercard România. Compania a contribuit la ridicarea primului spital de oncologie și radioterapie pediatrică din România, care se află, în prezent, în prag de finalizare. Diana Tănase, Marketing Manager Mastercard România a venit cu un mesaj puternic la Gala Dezoltam România Sustenabilității: „Venim de mai mulți ani în sprijinul oamenilor care ajută planeta. Mastercard donează într-un an alimente care ar putea eradica foametea într-o zi pe tot globul”. Este doar unul dintre motivele pentru care jucătorul a fost premiat pentru țintele atinse în cadrul obiectivului de dezvoltare durabilă Reduced Inequalities. Mai departe, Diana Tănase a predat ștafeta partenerului lor durabil, Edenred România.

Pe aceeași linie a sustenabilității își dezvoltă business-ul și OMV Petrom, unicul producător local de petrol și gaze. OMV are o lungă tradiție în comportamentul responsabil față de angajați, mediu și societate. La Gala Dezvoltăm Romania Sustenabil, Mihai Olaru, președintele Asociației Medcorp- partener de business al OMV, a declarat că, împreună, cele două entități au făcut reușit să ajungă în inima satelor din România și să ajute la detectarea, prevenirea și tratarea bolilor unor pacienți aflați în impas financiar. Impactul implicării OMV în astfel de demersuri este impresionant, spune Mihai Olaru- care pune, în aceeași manieră, umărul la dezvoltarea și „vindecarea” comunităților. În acest context, Alessandra Stoicescu a înmânat premiul OMV Petrom pentru țintele atinse în cadrul obiectivului de dezvoltare durabilă- Partenerships for the Goals. Mai departe, ștafeta drept simbol pentru a duce mai departe aceste valori a fost predată Asociației Medcorp.

Tot pentru contribuțiile importante la dezvoltarea mediului economic românesc a fost premiată și compania Romgaz. Andreea Negru Ciobanu, purtător de cuvând a primit trofeul pentru obiectivul Partnerships for the Goals. Unul dintre cele mai puternice mesaje a venit din partea dublei campioane mondiale la scrimă, Ana-Maria Brânză- cea care a primit ștafeta de la Romgaz pentru a duce mai departe valorile după care să se ghideze noi generații de învingători: „Mie mi-a fugit gândul la patru tineri care, în vara acestui an, au făcut echipă bună împreună și au urcat ștafeta României pe prima treaptă a podiumului la Campionatul European de Natație: David Popovici, Patrick Dinu, Ștefan Cosma și Vlad Stancu. Dacă acești tineri au reușit să facă echipă și să urce ștafeta pe prima treaptă a podiumului noi toți de aici putem să facem ca această ștafetă să aducă României, de ce nu, o medalie de aur. Și puteți să traduceți această medalie de aur într-un viitor sustenabil”.

Și pentru Banca Transilvania, cea mai mare instituţie de credit de pe piaţa românească după active, implicarea socială reprezintă o prioritate la nivel de business. Banca Transilvania a fost premiată pentru țintele atinse în cadrul obiectivului de dezvoltare durabilă Sustainable Cities and Communities. Mai departe, Sergiu Mircea, Director Executiv Marketing și Comunicare al Băncii Transilvania, a predat ștafeta partenerului Fundația Mereu Aproape pentru proiectele sustenabile clădite împreună.

Sergiu Mircea explică faptul că, în cele trei decenii de existență, Banca Transilvania a pus cărămidă cu cărămidă pentru a susține diferite cauze, printre care cea comună cu Fundația Mereu Aproape - Ambulatoriul de Specialitate de la Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu”. De altfel, Adriana Pava, directorul general al Fundației, subliniază faptul că „generozitatea este pasul de la idee la schimbare. Idei sunt multe, dar fără generozitate ele rămân, cumva, în sertarele creierului”. Adriana Pava întărește ideea că o componentă puternică a sustenabilității o reprezintă inițiativa de „a face Rai din ce ai”.

În cadrul Galei Sustenabilității în România o prezență importantă a fost reprezentată de compania Sika România care a fost premiată pentru țintele atinse în cadrul proiectului Industry, Innovation and Infrastructure. ’’În decursul acestui an am reușit să utilizăm doar energie verde, 10% produsă în România” a menționat Laurențiu Ștefănescu, directorul general al producătorului de materiale de construcții,care a predat ștafeta sustenabilității clientului lor Bog`Art.

Banca de stat Eximbank a primit premiul pentru obiectivele atinse în cadrul obiectivului de dezvoltare durabilă Quality Education. ’’Sustenabilitatea este cheia de boltă a celui mai important business planȘ business plan-ul Pământului. Dacă ne gândim în context local, business plan-ul comunității, dacă ne gândim în context global, business plan-ul umanității’’ a spus Cristian Saitariu, vicepreședintele executive al EximBank, care a predat simbolic ștafeta valorilor partenerului lor, Sports Hub.

Jucătorul Coca Cola HBC România a fost premiat, de asemenea, pentru țintele atinse în cadrul obiectivului Responsible Consumption and Productionx.’’ Ne mândrim cu un portofoliu de initiative diverse pe care le-am crescut de-a lungul anilor cu o echipă motivate de a inova și de a găsi soluții pentru un viitor mai sustenabil, dar și alături de parteneri cu care vom continua să încercăm să aducem o amprentă pentru o schimbare în bine, pentru un mâine mai bun pentru toți’’ a menționat Alice Nichita, Corporate Affairs Coca Cola HBC România, care a înmânat, mai departe, premiul lui Mihai Tănase de la asociația Viitor Plus.

Pe același palier al energiei a fost premiată Hidroelectrica pentru proiectul Affordable and Clean Energy. Bogdan Badea, Președinte Directorat, a predat ștafeta Fundației Speranța pentru Copiii României. ’’Sectorul energetic trebuie să fie pilonul principal prin care asigurăm dezvoltarea sustenabilă a României ’’, a menționat Bogdan Badea.

De asemenea și Oana Andrușcă din partea Nuclearelectrica a primit de la Alessandra Stoicescu premiul pentru Affordable and Clean Energy și a predat, simbolic, ștafeta valorilor celor de la asociația Narada.

Transgaz, companie la care binele vine pe conductă, a primit trofeul pentru obiectivul atins în cadrul Partnerships for the Goals și a ales să predea ștafeta asociației Invictus România. Sublocotenentul Marian Ilie a ținut un discurs motivațional în cadrul galei. Elisabeta Ghidiu, Director departament strategie şi management corporativ, Transgaz a declarat în cadrul evenimentului: ’’Ne-am remodelat din economic spre economic social. Ne-am întors spre comunitate’’.

Pe de altă parte, Green Ambalaje a primit premiul pentru Climate Action. Marius Porojan, Director commercial, Green Ambalaje a declarant: ’’Este încă o recunoaștere a eforturilor noastre continue de creea un mediu sustenabil în tot cee ace facem pentru partenerii noștri, cât și pentru comunitățile în care activăm’’. Green Amabalaje a predat mai departe trofeul partnerului Act for Tommorow.

La fel de importantă este contribuția adusă de BAT România în cadrul obiectivului Industry, Innovation and Infrastructure pentru care a fost premiată. ’’Pentru BAT sustenabilitatea înseamnă în primul rând reducerea impactului asupra sănătății prin dezvoltarea unei categorii de produse cu risc redus, toate acestea prin acțiuni dezvoltate prin inovație și cercetare științifică susținută și completate prin obiective foarte clare privind protejarea mediului și dezvoltarea unui comportament commercial responsabil’’, a declarat Raluca Ștefan, Corporate Affairs Manager, BAT România care a dat ștafeta partnerilor de la Fundația Universitară Carol I.

Concluzia cu care Gala Dezvoltăm România Sustenabil din 2022 s-a încheiat este legată de faptul că sustenabilitatea pornește de acasă, din sânul familiei, și continuă pe tot parcursul vieții. Este mai mult decât un set de reguli stricte, este mai mult decât un concept tehnic. Este, până la urmă, o moștenire lăsată generațiilor care vin din urmă și dovada faptului că, dincolo de ceea ce putem clădi cu resurse financiare, primează ceea ce construim cu sufletul.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹