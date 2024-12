Cătălin Predoiu dezvăluie detalii inedite despre negocierile cu omologul său austriac: „Am schimbat regulile jocului”

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a vorbit despre întâlnirile cu omologul său austriac, Gerhard Karner, evidențiind cele mai memorabile momente din cadrul negocierilor privind aderarea României la spațiul Schengen. Potrivit lui Predoiu, abordarea sa diplomatică, axată pe interese economice, a fost cheia unui dialog deschis.

„Prima întâlnire a fost cu adevărat semnificativă. Am schimbat complet regulile jocului. Ministrul Karner era pregătit pentru un discurs bazat pe reproșuri, dar am început discuția concentrându-mă pe interesele economice și pe importanța dosarului Schengen din această perspectivă. Inițial, a fost surprins și credea că e doar o introducere protocolară, dar, pe măsură ce dialogul a avansat, s-a deschis și am stabilit câteva principii clare”, a declarat Predoiu.

Tensiuni la Ljubljana: „Am reușit să aplanăm lucrurile”

Un alt moment delicat a avut loc la un forum al miniștrilor de Interne din Europa Centrală și de Est, organizat în Slovenia. Acolo, discuțiile tensionate dintre delegațiile din Austria și Bulgaria aproape că au dus la încheierea negocierilor.

„La un moment dat, domnul Karner a propus să închidem ședința, dar am intervenit pentru a detensiona atmosfera. Am continuat dialogul și, ulterior, l-am abordat separat, propunând să includem și frontiera maritimă în pachetul Schengen. Această soluție era crucială pentru noi”, a explicat ministrul.

Aderarea în 2025, „inacceptabilă” pentru România

Un alt punct critic al negocierilor a fost în primăvară, când Predoiu a aflat că Austria ar putea susține aderarea României la Schengen abia în 2025. Ministrul a făcut atunci o deplasare la Viena pentru a clarifica situația.

„Am avut mai multe runde de discuții cu domnul Karner și i-am explicat că 2025 este o dată inacceptabilă pentru România. I-am prezentat toate argumentele, subliniind cât de important este să închidem acest dosar anul acesta. În septembrie, am obținut un acord de principiu”, a spus Predoiu la Antena 3 CNN.

Cătălin Predoiu consideră că deschiderea și accentul pus pe interesele comune au fost esențiale în progresul negocierilor. Deși negocierile au avut momente tensionate, abordarea pragmatică a contribuit la crearea unui dialog constructiv.