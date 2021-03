Dilemele videochatului: Cum se desfășoară un interviu pentru jobul de model online?

Industria videochatului a dovedit faptul că este extrem de profitabilă și sigură, indiferent de situația economică, sanitară sau socială dintr-un anumit moment. Deoarece oferă acest grad sporit de siguranță financiară, cererile de angajare în videochat, în special pentru postul de model online, au crescut fulminant în ultima vreme.

Printre cele mai mari dileme ale femeilor care doresc să devină modele de videochat se numără și proba interviului: Oare cum se desfășoară un interviu într-un studio de videochat?

Fără doar și poate, fiecare studio de videochat în parte are propriile metode prin care selectează candidatele sau candidații pentru posturile vacante. Cu toate acestea, reprezentatele publicului feminin care doresc să intre în această industrie sunt interesate de modul în care procedează studiourile mari, cu renume și experiență în domeniu. De aceea, noi am dorit să aflăm maniera în care se desfășoară un interviu pentru angajari videochat în cel mai bun studio de videochat din București, Best Studios.

Cum decurge un interviu la cel mai bun studio de videochat din București?

Best Studios este un studio de videochat profesional, 100% legal și transparent. Înainte de interviu, fiecare candidat în parte va semna acordul GDPR. După semnarea acordului, acesta va fi invitat în sala de ședință sau în biroul managerului de studio pentru interviul propriu-zis, nimic altceva decât o discuție care se bazează pe cel mai important aspect pentru tine: cum ajung să fac bani din videochat?

Modelele care doresc să facă parte din echipa studioului de videochat Best Studios vin relaxate la interviu, deoarece acesta este de fapt o discuție de cunoaștere. Managerul oferă mai multe detalii despre postul vacant, despre studio, despre cerințele pe care studioul le are față de model, despre cultura studioului. Iar managerul află, bineînțeles, mai multe detalii despre model, detalii care țin de obiectivele sale profesionale, dar și de nedumeririle pe care le are în privința industriei de videochat.

În această discuție, managerul îi va prezenta modelului aspecte relevante despre job, aplecându-se în special asupra întrebărilor care se regăsesc cel mai des pe buzelele tuturor femeilor care doresc să facă primul pas in industrie: programul (turele), importanța aspectului fizic, facilități și avantaje, contract, comisioane și plăți, site-urile pe care vor lucra, abilitățile de comunicare în limba engleză, confidențialitate și, de asemenea, punctul de interes al discuției, cum se obțin veniturile spectaculoase despre care se vehiculează atât de multe.

Veniturile unui model Best Studios depind de performanțele pe care acesta reușește să le aibă atunci când este online. Trainerii Best vor instrui fiecare model în parte cu ajutorul unui sistem de training bine pus la punct, menit să susțină obținerea veniturilor mult visate. Pe lângă procentul din încasări, fiecare model Best Studios se va bucura și de bonusuri, deoarece la Best Studios fiecare reușită și act de implicare se recompensează.

La Best Studios, procentele din încasări ajung la 65% net din încasări, fiind cele mai mari procente nete din piață. Poți câștiga peste 1.500 dolari din prima lună, dar încasările vor varia în funcție de orele lucrate, de seriozitatea și implicarea ta. Este natural să existe diferențe între modele, unele obțin veniturile dorite de la început, în timp ce alte modele se acomodează mai greu. De aceea poți opta pentru un venit garantat de 5.000 RON în primele 3 luni de colaborare sau poți alege să lucrezi la procent din încasări. Echipa Best îți oferă tot suportul, dar tu vei face diferența.

După acest pas de prezentare, modelele sunt invitate să adreseze întrebări pentru a putea afla cât mai multe informații despre job și posibila lor viitoare activitate.

Multe modele începătoare se tem să adreseze întrebări despre partea financiară. Dar atunci când discutăm despre videochat, vorbim în fond despre un job din care vrei să câștigi și bani.

Cu toate acestea, nu trebuie uitat faptul că fiecare job care implică venituri spectaculoase necesită și (foarte) multă muncă. Echipa Best Studios nu s-a ascuns niciodată după cortina promisiunilor false atunci când a venit vorba despre acest subiect și a fost extrem de transparentă în privința acestui lucru: încasările spectaculoase ale modelelor de top sunt o consecință directă a volumului de muncă și implicare, a motivației și seriozității depuse de modele și de întreaga echipă din spatele lor.

Atunci când vorbim despre „muncă” în videochat ne referim la eforturile modelelor de a evolua constant: ore petrecute online, traininguri de dezvoltare, dorință de învățare engleză, alegerea de a urma sfaturile trainerilor de videochat, de a investi timp pentru a arăta mereu impecabil.

Echipa Best știe că optezi pentru un domeniu nou. Este absolut normal să ai emoții atunci când alegi un job nou, într-un domeniu nou. Tocmai de aceea vei beneficia de sprijinul echipei cu experiență de peste 20 de ani în domeniu, care va fi alături de tine și te va susține să evoluezi în direcția pe care tu o vei alege.

La finalul interviului vei avea toate detaliile pentru a lua o decizie informată cu privire la jobul de model de videochat.