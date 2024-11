Ștefan Mandachi se dezice de Călin Georgescu, după ce l-a promovat: "Am votat dintr-un sentiment de furie îndreptat împotriva întregii clase politice"

După ce a publicat mai multe mesaje pe rețelele sociale prin care îl promova pe Călin Georgescu, Ștefan Mandachi le-a șters acum și a postat un video pe Facebook în care spune că "a greșit". Acesta susține că nu s-a informat suficient.

"Recunosc că am greșit. Nu am verificat toate declarațiile candidatului pe care l-am votat. Eu, personal, am votat dintr-un sentiment de furie îndreptat împotriva întregii clase politice, vot împotriva sistemului, vont anti-partid, să nu mai aud niciodată cuvântul ăsta.

Am ales un candidat independent, pe care l-am cunoscut cu câteva zile înainte și care părea că se luptă cu acest sistem. Dar chiar și așa, îmi asum vina pentru că nu am făcut verificările necesare. Cu atât mai mult cu cât am și o comunitate mare de oameni care mă urmăresc. Am tras o concluzie foarte răspicată. Nu rezonez sub nicio formă cu viziunea despre NATO, despre UE, despre 5G. Când auzi cuvântul Kremlin, te sperie. De aceea îmi asum toate consecințele și 100% o să fiu mult mai atent în viitor", a spus Ștefan Mandachi.

Cine este Ștefan Mandachi

Stefan Mandachi a fondat restaurantul Spartan, de tip fast-food, pe care l-a vândut în 2023 pentru 20 de milioane de euro. El a lansat apoi mai multe platforme educaționale pentru elevi și studenți.

”Am vândut companiile din HORECA şi Real Estate, care operau francizele Spartan, Hercule şi Hollywood Villas, inclusiv francizele BumBumBox, BIOtransylvania şi Regatto. Voi investi doar în industria educaţiei online şi în tehnologie”, a declarat Ştefan Mandachi la acea vreme.

A devenit cunoscut în 2019, când a construit un metru de autostradă pentru a protesta faţă de incompetența autorităților și a atrage atenţia asupra nevoii unei infrastructuri performante.

Ȋn 2022, revista Capital i-a estimat averea la 73-75 milioane de euro, potrivit observatornews.ro.