Doi fermieri din Sălaj au primit un tractor de ultimă generație de la Alpha Bank

Afacerile în agricultură au nevoie de un partener pentru asigurarea finanțării proiectelor. Povestea de succes a familiei Czirjak a-nceput cu îndrăzneala de a schimba activitatea cu 180 de grade, în anul 2012. Czirjak Csaba s-a hotărât să facă agricultură. Soția lui, Anamaria, i-a fost alături, iar împreună au pus bazele unei producții agricole de succes, cu Viti Miti Farm SRL. Pentru proiectul lor au primit finanțarea necesară, apoi s-au extins, de la un an la altul. De fiecare dată, pentru fiecare nou proiect, familia Czirjak s-a putut baza pe un partener puternic, pentru finanțarea de care au avut nevoie în accesarea fondurilor europene. Alpha Bank a fost acest partener ales de familia Czirjak, pentru că la această instituție bancară au găsit cea mai bună ofertă și mai ales deschiderea de care aveau nevoie din partea echipei de specialiști care verifică și avizează dosarele de finanțare.

Anamaria și Csaba Czirjak sunt câștigătorii concursului APIA & Agro IMM Invest de anul acesta, pentru Viti Miti Farm SRL, din județul Sălaj. Deși ajutorul pe care fermierii îl primesc nu este vizibil pentru publicul larg, acest sprijin financiar este extrem de important pentru toți cei care fac afaceri în agricultură, iar fără parteneriatul cu o bancă, mulți nu ar reuși să-și susțină afacerea. Familia Czirjak a ales pentru acest parteneriat absolut necesar Alpha Bank, aici găsind cele mai bune condiții de finanțare de care aveau nevoie în activitatea fermei lor. „Finanțarea prin Alpha Bank a avansului de la APIA a contat foarte mult pentru afacerea noastră, în ultimii patru ani. Colaborăm numai cu Alpha Bank de mult timp, doar cu această bancă, pentru că au cea mai bună ofertă pentru aceste finanțări. Comisioanele sunt foarte bune, nu am stat niciodată la cozi, întotdeauna s-au rezolvat problemele în cel mai scurt timp posibil, deci o relație foarte bună între doi parteneri. Noi lucrăm în domeniul agriculturii din 2012, din anul 2013 am început să cultivăm terenurile. Noi facem agricultură mare. Cultivăm cereale, grâu, orz, triticale, soia, porumb, floarea soarelui, pe circa 350 de hectare, în localitatea Cristuri-Crișeni, în comuna Crișeni. Producem pentru piața internă”, explică Anamaria Czirjak.

Succesul a venit după prima încercare nereușită

Chiar dacă Viti Miti Farm SRL este astăzi o afacere stabilă, de mare succes pe piața din România, pornită dintr-un vis care s-a transformat în succes, lucrurile nu au mers la fel de bine de la început, iar fermierii au învățat din mers către ce trebuie să se îndrepte, pentru a avea beneficii. Iar ceea ce nu a mers din prima încercare a depins tot de o problemă bancară, remediată ulterior. „Înainte de a ne apuca de agricultură, soțul meu se ocupa de tinichigerie și vopsitorie. El a avut ideea să înființeze o fermă de vaci, în 2012, puteam obține și finanțare prin fonduri europene, dar ulterior am renunțat, pentru că era prea mare dobânda la bancă atunci. Inițial am colaborat cu altă bancă, apoi am găsit oferta mult mai bună pentru noi de la Alpha Bank, am început să cultivăm cereale și am reușit să ne dezvoltăm afacerea de la un an la altul”, mai spune Anamaria.

Partenerul de afaceri al agricultorilor

Alpha Bank România, membră a Alpha Bank Group, este o instituție financiară de top, cu o istorie de peste 25 de ani în România. Banca oferă o gamă diversă și modernă de servicii și produse, atât pentru segmentul de piață dedicat persoanelor fizice, cât și pentru sectorul IMM și corporate. Alpha Bank România a contribuit în mod inovator la dezvoltarea sectorului financiar bancar, prin acțiuni îndrăznețe, precum lansarea primului credit ipotecar cu o rată fixă pe 10 ani, la începutul anilor 2000, o inițiativă care a condus la crearea pieței ipotecare locale sau lansarea primei emisiuni de obligațiuni ipotecare din România, în anul 2019. Pentru cele două programe APIA & Agro IMM Invest (https://www.alphabank.ro/imm/credite/finantari-imm/finantare-apia; https://www.alphabank.ro/imm/credite/finantari-imm/imm-invest-si-agro-imm-invest) s-a derulat și o campanie pentru încurajarea fermierilor, anul acesta („APIA SAPS și AGRO IMM INVEST”), iar câștigătorii desemnați de Alpha Bank România sunt soții Czirjak Csaba și Anamaria, cu Ferma Viti Miti, din județul Sălaj.

Concursurile organizate de bancă

Marele premiu oferit de Alpha Bank România în cadrul acestei campanii este un tractor marca Kubota B118. „Campania s-a adresat IMM-urilor, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale care, în perioada 14 mai - 14 septembrie 2021, au obținut finanțare APIA SAPS sau AGRO IMM Invest. Tragerea la sorți pentru a desemna câștigătorii a avut loc la sediul Alpha Bank România, pe 7 octombrie 2021, iar înmânarea premiului a fost la sediul AgriAlianta, distribuitor unic în România de utilaje agricole japoneze, marca Kubota. Ferma din județul Sălaj este formată din soț și soție care lucrează singuri 450 de hectare de teren. În ultimii trei ani, cei doi soți au accesat finanțarea APIA de la Alpha Bank și au participat la concursurile organizate de bancă la târgurile agricole anuale din zona Cluj”, explică reprezentanții Alpha Bank.

Alpha Bank România oferă finanțări pentru capital de lucru până la 90% din valoarea subvențiilor pe care fermierii urmează să le încaseze de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) prin Schema de Plată Unică pe Suprafață (SAPS) și în cadrul Măsurii 14 - Bunăstarea animalelor.

Prin subprogramul AGRO IMM Invest, Alpha Bank oferă acces antreprenorilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar la credite cu dobânzi avantajoase şi garanţii de stat, precum şi la sume nerambursabile de până la 10% din valoarea finanţării.