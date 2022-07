Doi tineri antreprenori și un bebe, dau “ lovitura” pe piața suzetelor din România

Bogdan și Andreea Ilinescu, doi tineri antreprenori cu pregătire și rezultate excepționale în domeniul IT & Social Media, au văzut această oportunitate și au exploatat-o cu succes, testând produsele înainte de lansare, ținând cont de preferințele Teodorei, fata lor, în vârstă de 2 ani. Business-ul condus de aceștia generează acum vânzări de peste 15.000 Euro/lună doar din gama celor 35 de tipuri de suzete, numărul vanzarilor/unități fiind impresionant, mai ales că, prețurile acestora pornesc de la 24.99 Lei și ajung până la 64.99 lei.

“Ideea afacerii și antreprenoriatului în acest domeniu, ne-a venit simplu, natural, din postura de tineri părinți. Fetița noastră, Teo, a testat gama produselor Bălici și iată că alegerile ei, la vârsta cuprinsă între 1-2 ani, s-au dovedit a fi de mare succes. La început, în 2021, am pregătit primul lot de 100 suzete, iar după numai 30 zile am ajuns să contractăm furnizori pentru loturi de peste 2000 bucăți pentru fiecare comandă, deoarece consumatorii ne-au confirmat că le oferim copiilor lor produse de calitate premium. Inițial, am fost sceptici pentru că eram noi în domeniul de puericultură, dar prin mult research am ajuns la concluzia că suzetele sunt produse vandabile în fiecare zi, iar acum putem spune cu mândrie că un bebeluș din România alege o suzetă Bălici la fiecare 30 minute.”

Ceea ce părea inițial o joacă, s-a transformat rapid într-un business de succes, Balici.ro fiind integrat în toate marketplace-urile mari din România și având planuri de extindere pentru 2023 pe piețele din Bulgaria, Ungaria și Germania.

“Suntem încrezători că putem atinge la finalul anului 2023 o cifră de afaceri de aproximativ 200.000 Euro și suntem fericiți să aducem pe lângă suzetele noastre de calitate, satisfacție și bucurie tuturor părinților care aleg brandul Balici pentru copii lor. "

Bogdan și Andreea, proprietarii Balici.ro duc planurile de dezvoltare și mai departe, lucrând în momentul de față la dezvoltarea unei rețele worldwide B2B prin care, produsele lor, marcă înregistrată, vor putea fi puse în vânzare și distribuite de marile lanțuri de magazine de profil din întreaga lume.