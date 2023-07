Titluri de stat Fidelis: românii au subscris 193 mil. lei şi 82 mil. euro în patru zile

Micii investitori au alocat 193 mil. lei şi 82 mil. euro în primele patru zile de subscriere de titluri de stat Fidelis, prin care Ministerul Finanţelor vinde obligaţiuni neimpozabile şi care ulterior sunt listate la Bursa de Valori Bucureşti, arată datele agregate de ZF. Oferta a început pe 17 iulie şi se încheie pe 28 iulie 2023.

“Sunt bani în piaţă dupa suprasubscrierea de la Hidroelectrica. Sunt investitori care au reintrat pe acţiuni dar sunt dintre cei începători care vor să reinvestească în titlurile de stat”, spune Antonio Oroian, broker Goldring.

În cazul listării Hidroelectrica, micii investitori au mobilizat circa 6,3 mld. lei, din care achiziţiile efective au fost de 2 mld. lei. Restul banilor s-au întors înapoi în conturile investitorilor iar de acolo pe piaţa de capital – acţiuni, iar acum şi în această emisiune de titluri de stat.

Această emisiune de vânzare de titluri de stat are la fel ca şi precedenta o tranşa adresată exclusiv donatorilor de sânge. Aceştia primesc un premium de 100 de puncte de bază peste dobânda tranşelor “clasice”.

Potrivit datelor din platformele brokerilor, această tranşă avea joi subscrieri de 19,6 mil. lei. Dobânda este de 7,3% iar scadenţa pe 2 august 2024.

Restul finanţărilor în lei arată în felul următor la finalul lui 20 iulie: 94 mil. lei pentru tranşa cu dobândă de 7,2% pe an scadentă în 2026 şi 80 mil. lei pentru tranşa cu 6,3% dobândă pe an şi scadentă în august 2024.

La euro situaţia este următoarea: 33,2 mil. euro pentru tranşa cu dobândă de 3,85% pe an şi scadentă în august 2024 şi 48,8 mil. euro pentru cea la care MFP plăteşte 5,45% pe an şi care are scadenţa în august 2028.

Potrivit MFP, persoanele fizice rezidente şi nerezidente cu vârsta peste 18 ani pot subscrie în titlurile de stat Fidelis denominate în lei şi în euro, prin intermediul băncilor partenere BT Capital Partners&Banca Transilvania, BCR, BRD şi Alpha Bank.

Investitorii pot subscrie prin intermediul brokerilor de la BVB. Valoarea nominală a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunea în lei şi 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro. În cazul donatorilor de sânge pragul minim este de 500 de lei.

La precedenta emisiune de titluri de stat, din primăvara acestui an, MFP a atras 3 mld. lei de la micii investitori.​

(sursa: Mediafax)